Wolfsburg - Darmstadt Tipp, Prognose & Quoten | 04.05.2024

Unser Wolfsburg - Darmstadt Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 04.05.2024 lautet: Die 0:1-Niederlage am vergangenen Spieltag gegen Heidenheim besiegelte den vorzeitigen Abstieg der Lilien. In unserem Wett Tipp heute ist ein ähnliches Ergebnis denkbar.

Wolfsburg und Darmstadt bewegten sich am vergangenen Wochenende in völlig unterschiedlichen emotionalen Dimensionen. Die Wölfe feierten einen späten Comeback-Sieg gegen Freiburg (2:1) und kamen ihrem Ziel, dem Ligaverbleib, ein gutes Stück näher. Der Klassenerhalt ist dagegen aus Sicht der Lilien seit dem letzten Spieltag auch theoretisch nicht mehr zu realisieren. Zu Gast in der Volkswagen Arena geht es nur noch um den bestmöglichen Abschied.

Für unseren Wett Tipp heute haben wir den Buchmacher Oddset gewählt, bei dem wir eine Quote von 1,93 für „Beide Teams treffen: Nein“ spielen.

Darum tippen wir bei Wolfsburg vs Darmstadt auf „Beide Teams treffen: Nein“:

Darmstadt hat in 45 Prozent seiner Bundesliga-Spiele nicht getroffen.

Unter Ralph Hasenhüttl hatten 3 von 5 Wolfsburg-Partien Erfolg mit einer Wette auf „Beide Teams treffen: Nein“.

Wolfsburg hat mit 42,8 xGA eine der 5 besten erwartbaren Defensiven der Bundesliga.

Wolfsburg vs Darmstadt Quoten Analyse:

Die individuelle Qualität im Kader der Wölfe sollte eigentlich für eine höhere Positionierung im Tableau der Bundesliga reichen. Abstiegskampf ist jedoch die bittere Realität der Hausherren, die im Duell mit dem Tabellenschlusslicht nur geringe Siegquoten bis 1,41 erhalten.

Als erster feststehender Bundesliga-Absteiger bleiben den Lilien drei zusätzliche Spieltage für ein letztes Schaulaufen im deutschen Oberhaus. Nach einer Verifizierung bei Bet365 könnt ihr dort für einen Auswärtssieg eine Siegquote von 8,00 spielen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Wolfsburg vs Darmstadt Prognose: Hasenhüttl stabilisiert die Wölfe

Seit fünf Spieltagen sitzt Ralph Hasenhüttl als Trainer auf der Wölfe-Bank. Unter seiner Anleitung spielten die Niedersachsen zwar nicht den attraktivsten Fußball, gewannen aber drei Spiele.

Zwei dieser drei Siege feierte der VfL ohne Gegentor. Nehmt ihr die erwartbaren Werte der Hausherren, wären bereits deutlich mehr Spiele ohne Gegentor möglich gewesen. Mit 42,8 erwartbaren Gegentoren findet ihr Wolfsburg unter den fünf besten erwartbaren Defensiven der Bundesliga (5.).

Zuletzt siegten die Wölfe in zwei aufeinanderfolgenden Ligaspielen. Die letzte Partie in der Volkswagen Arena endete mit einem 1:0-Sieg gegen den direkten Konkurrenten aus Bochum. Insgesamt schlossen die Hausherren 20 Prozent ihrer Heimspiele ohne Gegentor ab.

Gegen die Lilien ist ein weiteres Heimspiel ohne Gegentor nicht ausgeschlossen. Darmstadt hat die wenigsten erwartbaren Tore in der deutschen Fußball-Beletage gesammelt (31,4 xG).

Wolfsburg - Darmstadt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 2:1 Freiburg (A), 1:0 Bochum (H), 0:3 RB Leipzig (A), 1:3 Gladbach (H), 2:0 Werder Bremen (A).

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 0:1 Heidenheim (H), 2:0 Köln (A), 0:1 Freiburg (H), 0:4 Mainz (A), 2:2 Bochum (A).

Letzte 5 Spiele Wolfsburg vs. Darmstadt: 1:0 (A), 1:0 (H), 1:3 (A), 1:1 (H), 1:0 (A).



Zuletzt verpassten die Gäste in drei von vier Ligaspielen einen eigenen Torerfolg. Zwischendrin gab es einen 2:0-Sieg gegen Köln. In sechs ihrer acht vorangegangenen Bundesliga-Begegnungen hatte die Wette auf „Beide Teams treffen: Nein“ Erfolg.

Aus dem Spiel heraus befinden sich Wolfsburg (26,16 xG) und Darmstadt (23,18 xG) unter den sieben schwächsten erwartbaren Offensiven und sind nicht gerade für ihre überbordende Spielfreude bekannt.

Seit drei Spieltagen hat sich der VfL Wolfsburg in keiner Paarung mindestens ein erwartbares Tor erspielt. Ein Großangriff der VfL-Offensive ist gegen Darmstadt deshalb nicht zu erwarten.

Viel eher sehen wir bei Oddset einen Value in der Quote von 2,35 für „Unter 2,5 Tore“ in der Partie. Bisher wurden 47 Prozent der Auswärtsspiele des SV Darmstadt mit weniger als drei Treffern in der Partie abgepfiffen.

Unser Wolfsburg - Darmstadt Tipp: Beide Teams treffen: Nein

Weder Darmstadt (1,0 Tore pro Spiel) noch Wolfsburg (1,2 Tore pro Spiel) haben eine Offensive, die es in dieser Saison zu Fürchten gilt. Tendenziell sollte eher Darmstadt die Mannschaft ohne Torerfolg sein, doch auch der VfL ist nicht vor einem Spiel ohne eigenen Treffer geschützt.