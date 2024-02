Wolfsburg - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 17.02.2024

Unser Wolfsburg - Dortmund Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 17.02.2024 lautet: Die Wölfe hängen im unteren Mittelfeld fest. Das hatte sich Trainer Niko Kovac völlig anders vorgestellt, dessen Job mittlerweile arg auf der Kippe steht. In unserem Wett Tipp heute gehen wir erneut von einem sieglosen Spiel des VfL aus.

Sechs sieglose Spieltage in Folge sind weit von den Erwartungen des VfL Wolfsburg entfernt. Tabellenplatz 12 und 23 gesammelte Punkte sind zu wenig für Europa (9 Punkte Rückstand) und zu viel für den Relegationsplatz (7 Zähler Vorsprung). Die Lage bei den Wölfen ist verzwickt und Dortmund der falsche Gegner zum falschen Zeitpunkt.

Im Gegensatz zu den Hausherren surfen die Schwarz-Gelben auf einer Erfolgswelle und krönten diese mit ihrem vermeintlich besten Saison-Spiel gegen Freiburg (3:0). Nur Leverkusen sammelte im neuen Kalenderjahr ebenso viele Zähler wie der BVB (13). Für unseren Wett Tipp wählen wir bei Happybet die „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“ mit einer Quote von 2,15.

Darum tippen wir bei Wolfsburg vs Dortmund auf „DC X2 & Unter 3,5 Tore“:

Wolfsburg vs Dortmund Quoten Analyse:

Niko Kovac hat vermutlich sein letztes Guthaben bei den Verantwortlichen des VfL Wolfsburg verspielt. Spätestens nach der 0:1-Niederlage gegen Union Berlin bleiben den Wölfen mit Siegquoten von bis zu 3,07 vollkommen zu Recht nur Außenseiter-Chancen in diesem Spiel.

Dortmund ist, gemeinsam mit Leverkusen, seit dem Jahreswechsel der erfolgreichste Bundesligist (13 Punkte). Vier Siege aus fünf Spielen sind beeindruckend und rücken die maximale Siegquote von 2,25 für einen Dreier in Niedersachsen in den Mittelpunkt. Spätestens eine Freebet macht diese hohe Quote spielbar.