Wolfsburg - Frankfurt Tipp, Prognose & Quoten | 30.09.2023

Unser Wolfsburg - Frankfurt Tipp zum Bundesliga Spiel am 30.09.2023 lautet: Wolfsburg empfängt am Samstagnachmittag die Eintracht aus Frankfurt in der heimischen Volkswagen Arena. Wir erwarten ein knappes Spiel zwischen den beiden Tabellennachbarn.

Vier Spiele in Folge mussten sich die Frankfurter mit einer Punkteteilung zufriedengeben. So stehen die Mannen von Trainer Dino Toppmöller nach dem Auftaktsieg gegen Aufsteiger Darmstadt zwar ungeschlagen da, belegen aber mit sieben Punkten nur den achten Platz der Tabelle. Für Wolfsburg sieht es mit neun Punkten aus den ersten fünf Partien und dem siebten Platz momentan etwas besser aus. Wir erwarten nicht viele Tore in der Begegnung und entscheiden uns für eine „Unter 2,5 Tore“ Wette mit einer Quote von 1,86 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Wolfsburg vs Frankfurt auf „Unter 2,5 Tore“:

Frankfurt stellt mit 3 Gegentoren die beste Abwehr und mit 4 erzielten Treffern eine der schlechtesten Offensiven der Liga.

Eintracht Frankfurt gewann keines der letzten 13 Bundesliga-Auswärtsspiele.

Wolfsburg und Frankfurt ließen in der laufenden Saison die zweitwenigsten Schüsse aufs eigene Tor zu (je 18).

Wolfsburg vs Frankfurt Quoten Analyse:

Die Wettanbieter sehen die Heimmannschaft aus Wolfsburg als leichten Favoriten in das kommende Duell gehen. Eine Quote von 2.00 gibt es für einen Tipp auf einen Heimsieg, ein Sieg von Frankfurt wird mit einer Quote von 3.40 in etwa genauso wahrscheinlich wie ein Unentschieden mit einer Quote von 3.45 gesehen, was bei der Remis-Serie der Adler kaum verwundert.

Wer auf das fünfte Unentschieden in Folge mit Frankfurter Beteiligung tippen möchte, kann dies wunderbar mit der Nutzung des NEObet Bonus verbinden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Wolfsburg vs Frankfurt Prognose: Kann die Eintracht auswärts noch gewinnen?

Wolfsburg gewann bisher beide Heimspiele in dieser Bundesliga Saison und wird alles daran setzen, den dritten Heimsieg in Folge gegen offensivschwache Frankfurter einzutüten. Einen Gegentreffer nach ruhendem Ball müssen die Wölfe im kommenden Duell eher nicht befürchten. Als einzige Mannschaft der Liga musste man noch kein Gegentor nach Standard hinnehmen. Frankfurt konnte zudem noch kein Tor nach ruhendem Ball erzielen.

Bester Torschütze der Wölfe in der laufenden Saison ist Jonas Wind mit fünf Treffern in fünf Spielen. Der dänische Stürmer konnte zudem schon ein Tor vorbereiten.

Frankfurt verlor keines der ersten neun Pflichtspiele dieser Saison (4S 5U) und ist erstmals seit der Saison 2012/13 in den ersten fünf Bundesligaspielen ungeschlagen. 22 Gastspiele in Folge im deutschen Oberhaus mussten die Frankfurter jedoch immer einen Gegentreffer beklagen.

Wolfsburg - Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 0:1 Dortmund (A), 2:1 Union Berlin (H), 1:3 Hoffenheim (A), 2:1 Köln (A), 2:0 Heidenheim (H).

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 0:0 Freiburg (H), 2:1 Aberdeen (Conference League, H), 1:1 Bochum (A), 1:1 Köln (H), 2:0 Sofia (Conference League, H).

Letzte 5 Spiele Wolfsburg vs. Frankfurt: 2:2 (H), 1:0 (A), 2:0 (A), 1:1 (H), 3:4 (A).

Gegen kein Team gewann der VfL Wolfsburg mit 22 Siegen im Profifußball öfter als gegen Frankfurt. Außerdem erzielten die Niedersachsen in den letzten 21 Begegnungen gegen die Hessen mindestens einen Treffer - Vereinsrekord.

In insgesamt 24 Heimspielen gegen Frankfurt gewannen die Wölfe elf Mal, neun Mal trennten sich die Teams mit einem Remis, während die Adler nur vier Siege einfahren konnten.

Wer sich einen Überblick über die besten Buchmacher für die kommende Wolfsburg Frankfurt Wette machen möchte, dem empfehlen wir einen Blick auf unseren Wettanbieter-Vergleich.

Unser Wolfsburg - Frankfurt Tipp: Unter 2,5 Tore

In drei der letzten vier Spiele zwischen Wolfsburg und Frankfurt fielen weniger als 2,5 Tore. In der laufenden Saison fallen in Spielen mit Frankfurter Beteiligung nur 1,4 Tore pro Partie im Schnitt. Zudem weist der Frankfurter Torhüter Kevin Trapp mit 83 % die beste Abwehrquote der Liga auf.