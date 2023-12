Wolfsburg - Freiburg Tipp, Prognose & Quoten | 09.12.2023

Unser Wolfsburg - Freiburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 09.12.2023 lautet: Aufgrund defensiver Schwächen auf beiden Seiten erwarten wir in unserem Wett Tipp heute ein paar Tore im Spiel zwischen Wolfsburg und Freiburg.

Der VfL Wolfsburg empfängt den Traditionsklub SC Freiburg zum 14. Spieltag der Bundesliga. Beide Teams blicken auf eine bisherige Hinrunde mit Höhen und Tiefen zurück, für beide Teams wäre ein Sieg enorm wichtig, um die internationalen Plätze nicht noch weiter aus den Augen zu verlieren.

Wir sehen keinen eindeutigen Favoriten und setzen lieber in unserem Wett Tipp heute auf „Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,72 bei Betano.

Darum tippen wir bei Wolfsburg vs Freiburg auf „Über 2,5 Tore“:

In den Spielen von Wolfsburg fielen in dieser Saison bisher im Schnitt 3,3 Tore.

In 5 der letzten 6 Heimspiele von Wolfsburg gegen Freiburg fielen mindestens 3 Treffer.

In den Spielen von Freiburg in dieser Saison fallen im Schnitt 3,0 Treffer.

Wolfsburg vs Freiburg Quoten Analyse:

Einen waschechten Favoriten können auch die Buchmacher im Duell zwischen Wolfsburg und Freiburg nicht ausmachen. Die Wölfe bekommen wohl aufgrund des Heimvorteils eine etwas bessere Quote in Höhe von 2,27 für einen Sieg bescheinigt, während ein Erfolg der Freiburger mit einer Quote von 3,05 beziffert wird.

Als wahrscheinlichster Torschütze der Partie wird auf Seiten des VfL Stürmer Jonas Wind ausgemacht, dessen Quote auf einen Treffer im Spiel liegt bei 2,37. Bei den Freiburgern werden Vincenzo Grifo mit einer Quote von 3,0 die höchsten Chancen auf ein Tor bescheinigt. Wer zum Beispiel eine Wette auf den zehnten Saisontreffer von Wind abgeben möchte, kann dies auch bequem über die übersichtliche Betano App erledigen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Wolfsburg vs Freiburg Prognose: Schafft Freiburg den Sprung auf die internationalen Plätze?

Der VfL Wolfsburg startete recht gut in die laufenden Hinrunde der Bundesliga und konnte vier der ersten sechs Spiele für sich entscheiden. In den darauffolgenden sieben Partien sprang jedoch nur noch ein einziger Sieg heraus, bei fünf Niederlagen und einem Remis. So stehen die Wölfe mit 16 Punkten auf dem 11. Platz im grauen Niemandsland der Tabelle.

In der Offensive läuft es in dieser Saison alles andere als rund, nur 18 Tore in den ersten 13 Partien sind schlichtweg zu wenig, um erfolgreichen Bundesliga-Fußball zu spielen, vor allem wenn man im gleichen Zeitraum 24 Gegentreffer zulässt. Die Hälfte aller Treffer der Wölfe erzielte Jonas Wind, kein anderer VfL-Spieler konnte mehr als einen Treffer erzielen.

Die Leistungen der Freiburger in dieser Saison lassen sich mit konstant schwankend wohl am besten beschreiben. Zu Beginn der Saison gab es zwei Siege in Folge, gefolgt von zwei Pleiten am Stück. Seitdem wechseln sich Niederlage, Sieg und Remis munter ab. Mit 18 Punkten liegen die Breisgauer auf dem 8. Platz der Tabelle, haben zur erweiterten Spitzengruppe der Liga jedoch schon sieben Punkte Rückstand angesammelt.

Auch beim SC Freiburg ist in der laufenden Hinrunde vor allem die harmlose Offensive, bei nicht immer sattelfester Defensivarbeit, das Hauptproblem. Mit 16 erzielten Toren steht man im Ligavergleich nur auf Rang 13. Kein Spieler von Trainer Christian Streich hat mehr als drei Saisontore auf dem Konto.

Wolfsburg - Freiburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 0:1 Gladbach (A), 1:3 Bochum (A), 2:1 RB Leipzig (H), 4:0 Gladbach (A), 2:2 Bremen (H).

Letzte 5 Spiele Freiburg: 1:0 Mainz (A), 5:0 Olympiakos (H), 1:1 Darmstadt (H), 1:3 RB Leipzig (A), 5:0 Backa Topola (H).

Letzte 5 Spiele Wolfsburg vs. Freiburg: 0:2 (A), 6:0 (H), 2:3 (A), 0:2 (H), 3:0 (H).

Im direkten Vergleich der beiden Teams in der obersten Spielklasse des deutschen Fußballs zeigt sich ein recht ausgeglichenes Bild. In den 38 gespielten Bundesliga Partien konnte Freiburg 15 Siege einfahren, während Wolfsburg mit 13 Siegen etwas dahinter liegt. Zehn Spiele zwischen den kommenden Gegnern endeten mit einem Remis.

In den letzten zehn direkten Duellen zwischen den Wölfen und Freiburg wurden im Schnitt 3,3 Tore erzielt. Freiburg konnte drei der letzten vier Begegnungen für sich entscheiden. Ein Tipp auf einen weiteren Erfolg der Breisgauer gegen Wolfsburg könnte sich aufgrund der nicht so geringen Quote darauf als sehr gewinnbringend herausstellen. Ihr könnt euer eigenes Verlustrisiko auch einfach minimieren, indem ihr eines der tollen Angebote im Bereich der Freiwetten nutzt.

Unser Wolfsburg - Freiburg Tipp: Über 2,5 Tore

In den letzten sieben Partien von Wolfsburg in der Liga fielen jeweils mindestens drei Treffer. Bei Freiburg war dies in fünf der letzten sieben Partien ebenfalls der Fall. Auch in den direkten Duellen zwischen den beiden Kontrahenten wurden in sechs der letzten zehn Begegnungen mindestens drei Treffer erzielt. Wir erwarten aufgrund der schwankenden Defensivreihen beider Teams auch am kommenden Samstag ein ähnliches Ergebnis.