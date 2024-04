Wolfsburg - Gladbach Tipp, Prognose & Quoten | 07.04.2024

Unser Wolfsburg - Gladbach Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 07.04.2024 lautet: Bei seinem Einstand hat Ralph Hasenhüttl den VfL Wolfsburg vom Pfad der elf sieglosen Spiele in Serie abgebracht. In unserem Wett Tipp heute schieben die Wölfe einen drohenden Vereins-Negativrekord beiseite.