Wolfsburg - Heidenheim Tipp, Prognose & Quoten | 19.08.2023

Unser Wolfsburg - Heidenheim Tipp zum Bundesliga Spiel am 19.08.2023 lautet: Frank Schmidt hat im September die 16 Jahre als Trainer des 1. FC Heidenheim voll. Der Bundesliga-Auftakt findet bei ambitionierten Wölfen statt - ein schwieriger Start!

Schon wieder ein Aufsteiger zum Saisonauftakt! Der VfL Wolfsburg darf nach dem 1:0-Sieg gegen Bochum und dem Vergleich mit Werder (2:2) zum dritten Mal in Folge gegen einen Aufsteiger in die neue Spielzeit starten. Im eigenen Stadion sind die ambitionierten Wölfe heiß auf den ersten Dreier der Saison.

Heidenheim gibt größtenteils dem Aufstiegskader der vergangenen Saison die Möglichkeit, sich im deutschen Oberhaus zu beweisen. Zum Saisonstart warten die Wölfe, die bisher alle drei Pflichtspiele gegen den 1. FCH gewonnen haben. Unser Tipp: „Sieg Wolfsburg & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,83 bei Bwin .

Darum tippen wir bei Wolfsburg vs Heidenheim auf „Sieg Wolfsburg & Über 1,5 Tore“:

Wolfsburg vs Heidenheim Quoten Analyse:

Seit dem Aufstieg von Union Berlin (2019) ist Heidenheim der erste wirkliche Bundesliga-Neuling ohne Vorerfahrung im deutschen Oberhaus. Die Quoten für einen Sieg der Gäste in der Volkswagen Arena belaufen sich auf einen maximalen Wert von 5,25.

Niko Kovac peilt in diesem Jahr mit dem VfL Wolfsburg das internationale Geschäft an. Um die Chancen für dieses Vorhaben zu erhöhen, waren die Niedersachsen auf dem Transfermarkt recht aktiv. Siegquoten bis 1,63 untermauern die Favoritenrolle der Hausherren, da sind sich die neuen Wettanbieter und die seit Jahren vertretenen Buchmacher einig.

Wolfsburg vs Heidenheim Prognose: Was bringt der Aufsteiger mit?

Kontinuität wird beim 1. FC Heidenheim groß geschrieben. Frank Schmidt steht im September seit 16 Jahren ununterbrochen an der Seitenlinie der Schwaben. Seit mehreren Spielzeiten hat das Team aus Baden-Württemberg um den Aufstieg gespielt, im letzten Jahr wurden sie für ihre aufwendige Spielweise belohnt.

Seit drei Jahren hat der 1. FCH in jeder Saison die meisten Sprints, die meisten intensiven Läufe und die meisten Kilometer in der 2. Bundesliga abgespult. Damit können sie den Wölfen unter Niko Kovac allerdings nichts vormachen, denn letztes Jahr hatte der VfL die meisten Sprints und intensiven Läufe aller Bundesligisten auf dem Tacho.

Beschäftigen wir uns mit der Offensive des Aufsteigers. Heidenheim hat in der vergangenen Saison massiv überperformt. Obwohl der Bundesliga-Neuling nur 50,46 erwartbare Tore auf dem Zettel hatte, standen am Ende der Saison 67 Treffer in der Tabelle. Es wird schwierig, erneut derart über den Erwartungen zu agieren.