Wolfsburg - Hoffenheim Tipp, Prognose, Quoten| 04.02.2024

Unser Wolfsburg - Hoffenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 04.02.2024 lautet: Beide Teams wollen dringend ihre Negativserien beenden. Beim Wett Tipp heute lässt sich aber kein Favorit ausmachen. Stattdessen klingelt es auf beiden Seiten.

Am Sonntag kommt es in der Volkswagen Arena zum Krisen-Duell: Wolfsburg gewann seit dem 7. Spieltag nur zwei von 13 Ligaspielen (4U, 7N) und holte in diesem Zeitraum zehn Punkte. Hoffenheim entschied seit Anfang November lediglich eines von zehn Bundesliga-Spielen (4U, 5N) für sich und sammelte dabei sieben Zähler. Vor allem bei den Wölfen wird die Luft immer dünner für Trainer Niko Kovac.

Im direkten Duell entscheiden wir uns mit einer Quote von 1,50 bei Happybet für die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Wolfsburg vs Hoffenheim auf „Beide Teams treffen“:

Nur gegen Werder schossen die Wölfe seit Sommer 2008 mehr Tore (60) als gegen Hoffenheim (59)

Lediglich gegen Köln erzielten die Hoffenheimer mehr Bundesligatore (54) als gegen Wolfsburg (50).

In den letzten 11 Duellen zwischen beiden Vereinen fiel immer auf beiden Seiten mindestens ein Tor



Wolfsburg vs Hoffenheim Quoten Analyse:

Der VfL ist seit vier, die TSG seit fünf Bundesliga-Spielen ohne Sieg. Die Wölfe holten aus den letzten drei Heimspielen nur einen Punkt, die Kraichgauer verloren die letzten vier Gastspiele allesamt.

Diese Statistiken erschweren eine Einschätzung. Die Sportwettenanbieter setzen bei der Wolfsburg vs Hoffenheim Prognose aber mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,12 auf die Hausherren. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Dreier der Gäste Quoten um 3,26.

Wolfsburg vs Hoffenheim Prognose: Der VfL hofft auf seine gute Bilanz gegen die TSG

Wolfsburg ging nur auf Platz 10 in die Winterpause. Trotzdem rückten die Verantwortlichen nicht vom Saisonziel „internationales Geschäft“ ab und stärkten Coach Niko Kovac weiter den Rücken. Der Trainer verbreitete dann zum Start ins neue Jahr viel Euphorie. Doch mit drei 1:1 in Serie gegen Mainz, Heidenheim und Köln ist die Aufbruchsstimmung bei den Niedersachsen schon längst wieder verpufft. Nun wurde in der vergangenen Woche Union-Stürmer Kevin Behrens verpflichtet.

Doch dem Team fehlt nicht unbedingt ein Vollstrecker. Den hat man mit Jonas Wind, der auf neun Saisontore kommt. Stattdessen spielen die Wölfe die viertwenigsten Chancen der Liga heraus. Die sportliche Führung ist weiter der Überzeugung, dass Kovac den Turnaround schaffen kann. Der Coach macht sich das Leben durch viele personelle und systematische Wechsel aber selbst schwer. Die Mannschaft lässt so jedwede Konstanz vermissen.

Die TSG war toll in die neue Saison gekommen. Bis zum 14. Spieltag stand Hoffenheim immer unter den Top 6 der Tabelle. Zudem waren die Kraichgauer in der Fremde stark. Die ersten fünf Gastspiele der laufenden Saison hatte man alle gewinnen können. Doch seit Anfang November zeigt die Tendenz nach unten. Aus den letzten zehn Ligaspielen holte die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo lediglich enttäuschende sieben Punkte. In der Fremde hat man die letzten vier Spiele alle verloren.

Damit ist die Mannschaft auf Rang 8 abgerutscht. Der Rückstand auf den 6. Platz beträgt schon sechs Zähler. Am Samstag im Heimspiel gegen Heidenheim zeigte Hoffenheim eigentlich eine gute Leistung. Die Hausherren waren dominant, kreativ, einsatzfreudig und ließen hinten wenig zu. Da zu viele Torchancen aber nicht genutzt wurden, stand am Ende nur ein 1:1 auf der Anzeigetafel. Kein Team hat an den letzten zehn Spieltagen so viele Gegentore kassiert wie die TSG (21).

Wolfsburg - Hoffenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 1:1 Köln (H), 1:1 Heidenheim (A), 1:1 Mainz (A), 3:2 Schalke (A), 1:2 Bayern (H)

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 1:1 Heidenheim (H), 2:3 Freiburg (A), 0:3 Bayern (A), 0:1 Augsburg (A), 3:3 Darmstadt (H)

Letzte 5 Spiele Wolfsburg vs Hoffenheim: 1:3 (A), 2:1 (H), 3:2 (A), 2:1 (A), 1:2 (H)



Seit dem Aufstieg von Hoffenheim 2008 gewann Wolfsburg nur gegen den VfB mehr BL-Spiele (16) als gegen die TSG (14). Nur gegen Werder schossen die Wölfe in diesem Zeitraum mehr Tore (60) als gegen Hoffenheim (59).

Auf der Gegenseite erzielten die Kraichgauer in ihren letzten 14 Bundesliga-Spielen gegen den VfL immer mindestens ein Tor. Nur gegen Köln erzielten die Hoffenheimer mehr Bundesligatore (54) als gegen Wolfsburg (50).

Vier der letzten fünf Duelle zwischen beiden Mannschaften gewann das Team, das mit 0:1 in Rückstand geriet.

Unser Wolfsburg - Hoffenheim Tipp: Beide Teams treffen

Bei diesem Duell zweier Teams in der Krise kann alles passieren. Aus diesem Grund lassen wir auch die Finger von einem 1x2-Tipp oder ähnlichen Wett-Alternativen. Aber eines ist sicher, wenn diese beiden Teams aufeinandertreffen: Es fallen auf beiden Seiten Tore! Das dürfte auch dieses Mal der Fall sein.