Wolfsburg - Hoffenheim Tipp, Prognose & Quoten | 13.05.2023

Niko Kovac dürfte seine Mannschaft selten so chancenlos gesehen haben, wie am vergangenen Wochenende gegen Borussia Dortmund. Apropos Chancen: Der VfL hat die schwächste Großchancen-Verwertung der Rückrunde (24 Prozent) und verlor ein Drittel seiner Spiele in der zweiten Saisonhälfte.

Wird die TSG nicht aus dem Stadion geschossen, könnte der Wunsch vom internationalen Geschäft platzen. In diesem Vergleich wartet eine extrem spannende Wettmöglichkeit: Wir setzen auf „Unter 1,5 Tore“ der Wölfe und bekommen dafür bei Winamax eine Quote von 2,05 .

Darum tippen wir bei Wolfsburg vs Hoffenheim auf „Wolfsburg Unter 1,5 Tore“:

Wolfsburg vs Hoffenheim Quoten Analyse:

Der BVB rollte wie eine Lawine über den VfL und schickte diesen am vergangenen Wochenende mit einer 6:0-Packung auf die Heimreise. Niko Kovac und seine Spieler haben jedoch keine Zeit zum Nachdenken, denn noch ist das internationale Geschäft in greifbarer Nähe.

Wolfsburg vs Hoffenheim Prognose: „Entwicklung in der TSG-Defensive“

Sagen wir es anders: Unter dem 45-Jährigen hielt die TSG ihre Konkurrenten in neun von zwölf Duellen Unter 1,5 Toren. Beeindruckend: In diesem Zeitraum erzielten die drei besten Offensiven der Bundesliga (Bayern, Dortmund und Leipzig) jeweils maximal einen Treffer gegen Hoffenheim.

Außerdem hat der Angriff der Gäste einen Weg zu höchster Effektivität gefunden. In Zahlen gesprochen bedeutet das: Niemand hat, prozentual gesehen, in der zweiten Saisonhälfte seine Großchancen besser verwertet als Hoffenheim (60 Prozent).

Wolfsburg - Hoffenheim Statistik & Bilanz:

Bisher fand dieser Vergleich 14 Mal in der Volkswagen Arena statt. Keines dieser Spiele endete torlos und die Wölfe durften in jedem Spiel mindestens ein Tor bejubeln. Schauen wir uns ortsunabhängig die vorherigen Ergebnisse zwischen diesen beiden Mannschaften an. Hier fällt uns auf, dass die Wölfe in vier der letzten fünf Duelle Unter 1,5 Toren blieben.