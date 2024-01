Wolfsburg - Köln Tipp, Prognose & Quoten | 27.01.2024

Unser Wolfsburg - Köln Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 27.01.2024 lautet: Beide Teams blieben nach der Winterpause vorerst sieglos. Trotzdem schreiben wir den Wölfen in unserem Wett Tipp heute aufgrund des Heimrechts leichte Vorteile zu.

Der VfL Wolfsburg ist 2024 ohne Niederlage, konnte aber in der Bundesliga auch noch keinen Sieg erringen. Für den Traditionsklub aus Köln dürfte es in dieser Spielzeit sehr eng in Bezug auf den Klassenerhalt werden. Zuletzt feierte Dortmund in der Domstadt einen 4:0-Triumph und fertigte den Tabellenvorletzten ab.

Mit einem ähnlichen Ergebnis ist in Wolfsburg zwar nicht zu rechnen, aber dennoch sollte der VfL in unserem Wett Tipp heute die Oberhand behalten. „Sieg Wolfsburg“ wird bei Bwin mit einer Quote von 1,82 versüßt.

Darum tippen wir bei Wolfsburg vs Köln auf „Sieg Wolfsburg“:

Wolfsburg agiert auf heimischem Boden und besticht mit 245,2 Millionen Euro anhand des mehr als doppelten Kader-Marktwertes der Kölner (94,5 Millionen Euro).

Der VfL hat 6 der letzten 10 Heimspiele gegen den Effzeh gewonnen (2U, 2N).

Köln ist neben Darmstadt und Union Berlin das auswärtsschwächste Team der Bundesliga.



Wolfsburg vs Köln Quoten Analyse:

Die Buchmacher schließen sich nahtlos unserer Einschätzung der Begegnung an und ernennen die Wölfe am Drei-Weg-Markt zum Favoriten. Für den Heimsieg servieren die Wettanbieter eine durchschnittliche Quote von 1,80.

Wer dennoch vom ersten Erfolg des Kölner Neo-Trainers Timo Schultz ausgeht, darf sich in der NEObet Sportwetten App über den 4,35-fachen Wetteinsatz freuen. Aufgrund der mangelnden offensiven Power beider Teams dürfte mit keinem Torfestival zu rechnen sein. Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ zeichnet sich aber dennoch eine Tendenz zu drei oder mehr Treffern ab.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Wolfsburg vs. Köln Prognose: Sammeln die Domstädter drei wichtige Punkte im Abstiegskampf?

Wolfsburg wandelt auf Abwegen und konnte nur eines der letzten sechs Bundesliga-Duelle siegreich gestalten. Dem knappen 1:0 bei Aufsteiger Darmstadt stehen auf der anderen Seite zwei Remis und drei Niederlagen gegenüber. Bei den momentanen Leistungen dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis Niko Kovac, der seit Juli 2022 an der Seitenlinie steht, ernsthaft hinterfragt wird.

Mit 21 erbeuteten Punkten rangiert der VfL im Mittelfeld der Tabelle, liegt auf Platz 11 und somit sechs Ränge vor dem Effzeh angesiedelt.

Um den Blick aufwärts zu richten, heißt es in erster Linie, die Heim-Ausbeute deutlich zu steigern. Lediglich vier magere Zähler resultierten aus den jüngsten fünf Duellen in der Volkswagen Arena.

Dabei legten die Wölfe zu Hause einen Traumstart in dieser Saison hin und holten neun Punkte aus den ersten drei Paarungen. Der Angriff verpasste nur in einem der bisherigen acht Heimspiele einen eigenen Treffer. Die Abwehr hielt immerhin in 25 Prozent der Spiele zu Hause eine weiße Weste.

Wolfsburg - Köln Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 1:1 Heidenheim (A), 1:1 Mainz (A), 1:2 FC Bayern (H), 1:0 Darmstadt (A), 0:1 Freiburg (H).

Letzte 5 Spiele Köln: 0:4 Dortmund (H), 1:1 Heidenheim (H), 0:2 Union Berlin (A), 0:2 Freiburg (A), 0:0 Mainz (H).

Letzte Spiele Wolfsburg vs. Köln: 2:1 (A), 2:0 (A), 2:4 (H), 1:0 (A), 2:3 (H).



Der Trainerwechsel scheint in Köln bereits verpufft zu sein. Erst Anfang Januar löste Timo Schultz den bis dato erfolglosen Steffen Baumgart ab. Die zwei Pflichtspiele unter dem neuen Übungsleiter führten zu einem Heim-Remis gegen Aufsteiger Heidenheim sowie zu einer deutlichen 0:4-Niederlage gegen Dortmund. Wenngleich gegen den BVB der Wille vorhanden war, fehlte es an Entschlossenheit und schlichtweg an Qualität im Angriff. Noch scheint beim Traditionsklub nichts verloren zu sein. Immerhin stehen noch 16 weitere Spiele auf der Agenda und somit können rein rechnerisch 48 Punkte geholt werden.

Auswärts dürfte es bei der momentanen Form sehr schwer werden. Nur eines der neun Fernduelle im deutschen Oberhaus brachte drei Punkte mit sich. Zwei Drittel der Auswärtspartien gingen verloren. Vier der sechs Misserfolge kamen zudem mit mindestens zwei Toren Unterschied zustande. Offensiv präsentierten sich die Domstädter in den Stadien des Gegners bisweilen harmlos und hatten nur viermal in der Ferne einen Grund zum Torjubel. Darüber hinaus endeten fünf der neun Begegnungen auf gegnerischem Terrain ohne eigenen Treffer.

Wer sich auf die Suche nach einem zusätzlichen Wettanbieter Bonus für seine Wolfsburg Köln Wetten begibt, könnte einen Blick in unseren Wettbonus Vergleich werfen, um genauere Informationen zu den Neukunden Angeboten zu erhalten.

Unser Wolfsburg - Köln Tipp: Sieg Wolfsburg

Bislang können beide Bundesligisten mit der Performance im Jahr 2024 nicht zufrieden sein und warten weiterhin auf den ersten Sieg. Im direkten Duell hat der VfL Wolfsburg die besseren Karten. Immerhin agieren die Wölfe vor heimischer Kulisse und zeichnen sich zudem durch den besseren Kader aus. Der Direktvergleich räumt den Gastgebern ebenfalls Vorteile ein. Sechs der letzten zehn Heimspiele gegen die Geißböcke wurden siegreich gestaltet (2U, 2N).