Wolfsburg – Leverkusen Tipp, Prognose, Quoten | 21.10.2023

Unser Wolfsburg - Leverkusen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 21.10.2023 lautet: Die Werkself spielte bisweilen starken Fußball und ist auch beim VfL leicht zu favorisieren, ohne das Remis außen vor zu lassen.

Wolfsburg hatte kürzlich beim VfB Stuttgart nur wenig zu lachen und kassierte trotz zwischenzeitlicher Führung am Ende eine deutliche 1:3-Auswärtspleite. Leverkusen wurde jüngst beim 3:0-Heimsieg seiner Favoritenrolle gegen den 1. FC Köln gerecht. Die Paarung war bereits zur Pause durch die Treffer von Jonas Hofmann und Jeremie Frimpong entschieden. In Durchgang 2 machte Victor Boniface mit dem 3:0 den Deckel drauf.

In einem engen Spiel räumen wir den Gästen aus Leverkusen in unserem Wett-Tipp heute Vorteile ein. Darüber hinaus ist ein Remis mit Toren auf beiden Seiten nicht auszuschließen. DAZN Bet gewährt eine Quote 1,90 für diesen Spielausgang.

Darum tippen wir bei Wolfsburg vs Leverkusen auf „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“:

Wolfsburg traf in jedem Bundesliga-Heimspiel doppelt.

Die Werkself ist auswärts ungeschlagen (2S, 1U) und erzielte in jedem Liga-Fernduell mindestens zwei Tore.

Seit Oktober 2015 hat der VfL in der Volkswagen Arena nicht mehr gegen die Schützlinge aus Nordrhein-Westfalen gewonnen (2U, 5N).

Wolfsburg vs Leverkusen Quoten Analyse:

Die letzten Aufeinandertreffen beider Konkurrenten in der Volkswagen Arena haben bei den Bookies, darunter auch einige mit einem großzügigen Sportwetten Bonus, Spuren hinterlassen. Da Leverkusen in fünf von sieben Spielen gegen Wolfsburg in der Ferne die Oberhand behielt, ist auch diesmal mit einem Dreier zu rechnen. Ein Umstand, der anhand einer Wolfsburg Leverkusen Wettquote in Höhe von durchschnittlich 1,83 bestätigt wird.

Seit 2015 hat der VfL zu Hause nicht mehr gegen die Werkself gewonnen. Tipp-Freunde, die mit einem Heimsieg rechnen, dürfen sich auf den bis zu vierfachen Wetteinsatz freuen. Satte 23 Tore haben die Mannen aus Nordrhein-Westfalen bisweilen erzielt. Laut Buchmacher-Bewertung kommen in Wolfsburg weitere hinzu. Es ist mit Treffern auf beiden Seiten zu rechnen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Wolfsburg vs. Leverkusen Prognose: Halten die Wölfe ihre weiße Weste zu Hause?

Die Mannen von Trainer Niko Kovac, der in die zweite Saison mit dem VfL geht, haben sich viel vorgenommen und starteten mit zwei Erfolgserlebnissen gegen Heidenheim (2:0) und Köln (2:1) in die neue Spielzeit.

Zuletzt lesen sich die Ergebnisse aber wie eine Berg- und Talfahrt. Zwei Siegen stehen satte drei Niederlagen gegenüber. Um sich weiterhin im vorderen Bereich der Tabelle festzubeißen, bedarf es einer Leistungssteigerung.

Drei der vier Saisonsiege kamen in der Volkswagen Arena zustande. Die Offensive sorgte auf heimischem Boden für Aufsehen und traf in jedem Duell doppelt. Nur ein Gegentor musste in den drei Spielen zu Hause hingenommen werden.

Leverkusen fungiert neben dem VfB Stuttgart als große Überraschung in dieser Saison. Nach wie vor sind die Schützlinge von Trainer Xabi Alonso ungeschlagen (6S, 1U).

Wolfsburg - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 1:3 Stuttgart (A), 2:0 Frankfurt (H), 0:1 Dortmund (A), 2:1 Union Berlin (H), 1:3 Hoffenheim (A)

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 3:0 Köln (H), 2:1 Molde (A), 3:0 Mainz (A), 4:1 Heidenheim (H), 4:0 BK Häcken (H)

Letzte 5 Spiele Wolfsburg vs. Leverkusen: 0:0 (H), 2:2 (A), 0:2 (H), 2:0 (A), 1:0 (A)

Der Blick nach hinten darf nicht vernachlässigt werden. Mit Stuttgart und Bayern liegen zwei Konkurrenten auf der Lauer, die nur einen bzw. zwei Zähler weniger auf dem Konto haben. Gemeinsam mit Bayern München zeichnet sich die Werkself durch den besten Offensivverbund der Liga aus. Dieser schenkte den Gegnern 23 Buden ein. Defensiv steht die Alonso-Elf sicher und ließ im laufenden Wettbewerb bisher nur sechs Gegentore zu.

Das bisher einzige Remis kam in der Ferne beim 2:2 gegen den deutschen Rekordmeister zustande. Zudem stehen deutliche Siege in Mainz (3:0) und Gladbach (3:0) zu Buche. Leverkusens Neuzugänge Victor Boniface, Jonas Hofmann und Alejandro Grimaldo sind als wahre Goldstücke zu bewerten und brachten zusammen 13 Tore zustande. Wer seine Wolfsburg Leverkusen Wetten ohne jegliches Risiko spielen möchte, könnte den DAZN Bet Bonus nutzen.

Unser Wolfsburg – Leverkusen Tipp: Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen

Das Kräftemessen zwischen den Wölfen und der Werkself ist gleichzeitig das Aufeinandertreffen zwischen Jonas Wind und Victor Boniface. Beide Stürmer haben bislang ihre Torgefährlichkeit mit jeweils sieben Treffern unter Beweis gestellt.

Wenngleich Leverkusen mit 23 Toren mehr als doppelt so viele Treffer wie Wolfsburg (10) erzielte, ist der VfL zu Hause nicht zu unterschätzen und blickt auf drei Siege am Stück.