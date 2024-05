Wolfsburg – Mainz Tipp, Prognose & Quoten | 18.05.2024

Unser Wolfsburg - Mainz Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 18.05.2024 lautet: Den 05ern aus Mainz dürfte in Wolfsburg bereits ein Remis reichen, um die Klasse zu halten. Ob die Mainzer den dringend benötigten Punkt in der Volkswagen-Arena holen, wird sich im Wett Tipp heute zeigen.

Nach drei Siegen am Stück musste der VfL Wolfsburg zuletzt in der Münchner Allianz-Arena eine 0:2-Niederlage hinnehmen und hatte der B-Elf des deutschen Rekordmeisters nur wenig entgegenzusetzen. Mainz fertigte jüngst auf heimischem Boden den CL-Finalisten Borussia Dortmund souverän mit 3:0 ab. Dabei waren die Hausherren den Schwarz-Gelben in sämtlichen Belangen deutlich überlegen.

Darum tippen wir bei Wolfsburg vs Mainz auf „Beide Teams treffen & Unter 4,5 Tore“:

Wolfsburg verpasste nur in einem seiner 16 Heimspiele einen eigenen Treffer.

5 der jüngsten 6 Fernduelle brachten für den FSV Mainz mindestens ein Tor mit sich.

Beide Konkurrenten absolvierten mehr als 90 Prozent ihrer Liga-Duelle mit weniger als 4,5 Toren.

Wolfsburg vs Mainz Quoten Analyse:

Die Niedersachsen setzten sich in den vergangenen beiden Heimspielen sehr deutlich gegen Mainz durch (3:0, 5:0). Wer einmal mehr mit einem Kantersieg der Hausherren rechnet, darf sich für Sieg Wolfsburg (Handicap -1) über mehr als den sechsfachen Wetteinsatz freuen. Ein normaler Heimsieg bringt eine Quote von rund 2,90, für den Auswärtssieg wartet eine 2,30 auf euch.

Wolfsburg vs. Mainz Prognose: Bleibt Mainz in der Bundesliga auswärts sieglos?

Der VfL Wolfsburg kann den letzten Bundesliga-Spieltag entspannt angehen und hat in Hinblick auf den Klassenerhalt nichts mehr zu befürchten. Mit sechs Punkten Rückstand auf den Tabellen-Siebten wurde aber auch das internationale Geschäft verpasst.

Seit Mitte März sitzt Ralph Hasenhüttl beim VfL auf der Trainerbank und löste den bis dato erfolglosen Niko Kovac ab. Nach anfänglichen Problemen (1S, 2N) standen zuletzt drei Erfolgserlebnisse sowie eine Pleite beim deutschen Rekordmeister in der Allianz-Arena zu Buche.

Die letzten beiden Heimspiele führten gegen Bochum (1:0) und Darmstadt (3:0) zu zwei Triumphen. In beiden Ansetzungen hielt die Abwehr eine Weiße Weste.

Die vorherigen elf Begegnungen in der Volkswagen-Arena brachten aber jeweils mindestens ein Gegentor mit sich. Der VfL bestritt 15 seiner 16 Paarungen im eigenen Stadion mit weniger als 4,5 Toren.

Wolfsburg - Mainz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 0:2 Bayern München (A), 3:0 SV Darmstadt (H), 2:1 SC Freiburg (A), 1:0 VfL Bochum (H), 0:3 RB Leipzig (A).

Letzte 5 Spiele Mainz: 3:0 Borussia Dortmund (H), 1:1 Heidenheim (A), 1:1 Köln (H), 1:1 SC Freiburg (A), 4:1 TSG Hoffenheim (H).

Letzte Spiele Wolfsburg vs. Mainz: 1:1 (A), 3:0 (H), 3:0 (A), 5:0 (H), 0:3 (A).

Der FSV nahm das Geschenk der Dortmunder am vergangenen Bundesliga-Spieltag dankend an und setzte sich nach 90 einseitigen Minuten souverän mit 3:0 durch. Ein Triumph, der die Rheinhessen direkt aus der Abstiegszone katapultierte. Der Vorsprung auf den 16. Union Berlin ist auf zwei Punkte angewachsen. Aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses gegenüber dem Konkurrenten würde den 05ern ein Remis zum Klassenerhalt reichen.

Der FSV nahm das Geschenk der Dortmunder am vergangenen Bundesliga-Spieltag dankend an und setzte sich nach 90 einseitigen Minuten souverän mit 3:0 durch. Ein Triumph, der die Rheinhessen direkt aus der Abstiegszone katapultierte. Der Vorsprung auf den 16. Union Berlin ist auf zwei Punkte angewachsen. Aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses gegenüber dem Konkurrenten würde den 05ern ein Remis zum Klassenerhalt reichen.

Zu mehr dürfte es im Stadion des Gegners auch nicht kommen. Nach wie vor wartet Mainz auf den ersten Auswärtserfolg in dieser Saison. Mit einer Bilanz von neun Remis und sieben Niederlagen verkörpert der FSV das schwächste Auswärtsteam im deutschen Oberhaus. Vor allem die Abwehr muss sich pro Fernduell im Durchschnitt zwei Gegentore ankreiden lassen. 14 der insgesamt 16 Auswärtsspiele brachten weniger als 4,5 Tore mit sich. Der Offensiv-Verbund verzeichnete in fünf der jüngsten sechs Liga-Duelle in der Ferne mindestens einen Treffer. Allgemein spielte die Elf unter Trainer Bo Henriksen sehr guten Fußball. Der Däne führte den Klub aus der Abstiegszone und verlor nur zwei seiner zwölf Bundesliga-Duelle mit den 05ern (5S, 5U).

Unser Wolfsburg – Mainz Tipp: Beide Teams treffen & Unter 4,5 Tore

Ähnlich der Buchmacher-Einschätzung sehen auch wir im direkten Duell keinen klaren Favoriten, vielmehr ist mit einem Kräftemessen zweier ebenbürtiger Mannschaften zu rechnen. Dennoch sollte keineswegs vernachlässigt werden, dass es für Mainz um den Verbleib im deutschen Oberhaus geht. Wolfsburg seinerseits hat zu Hause nichts zu verschenken und will sicher nicht dieselbe Kritik wie Dortmund am vergangenen Spieltag einstecken müssen. Aus diesem Grund rechnen wir in einem taktisch geprägten Spiel mit Toren auf beiden Seiten, aber insgesamt mit weniger als 4,5 Treffern.