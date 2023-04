Wolfsburg - Mainz Tipp, Prognose & Quoten | 30.04.2023

Unser Wolfsburg - Mainz Tipp zum Bundesliga Spiel am 30.04.2023 lautet: Beide Konkurrenten waren jüngst in der Bundesliga erfolgreich und werden im direkten Duell auf Sieg spielen. In einem ausgeglichenen Aufeinandertreffen gehen wir von mehr als 2,5 Toren aus.

Wolfsburg deklassierte jüngst den VfL Bochum. Bereits im ersten Durchgang untermauerten die Gäste aus der Autostadt ihre Favoritenrolle und lagen zur Pause mit 3:0 in Front. Nach dem Seitenwechsel schaltete die Elf von Trainer Niko Kovac einen Gang zurück, ohne dabei ihren Offensivdrang zu verlieren. Zwei weitere Tore und der zwischenzeitliche Anschluss der Gäste sorgten für den Endstand. Vor allem der im Sommer für neun Millionen aus Bologna gekommene Mattias Svanberg glänzte mit einem Doppelpack.

Die wohl größte Überraschung des vergangenen Spieltags gelang den Mainzern. Nach einer schwachen ersten Hälfte und dem standesgemäßen Rückstand durch Sadio Mané meldete sich Mainz eindrucksvoll im zweiten Durchgang zurück und drehte die Paarung durch die Treffer von Ludovic Ajorque, Leandro Barreiro und Aarón Martín in ein souveränes 3:1.

Rein rechnerisch könnten beide Teams Rang sechs und somit die Conference League noch erreichen. Sowohl Wolfsburg als auch Mainz werden offensiv agieren und zu Toren kommen. Als Wettmarkt empfiehlt sich „mehr als 2,5 Tore“ zu einer Quote von 1,80 bei Happybet .

Darum tippen wir bei Wolfsburg vs Mainz auf „mehr als 2,5 Tore“:

Der VfL bestritt mehr als 70 Prozent seiner Heimspiele in der Bundesliga mit drei oder mehr Toren.

Mainz absolvierte drei der vergangenen fünf Auswärtsspiele mit mehr als 2,5 Toren und versäumte in der Fremde lediglich einmal einen eigenen Treffer.

Jüngst trennten sich beide Konkurrenten in der Volkswagen Arena viermal am Stück mit drei oder mehr Toren. In den letzten drei Paarungen fielen sogar mehr als 3,5 Tore.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Wolfsburg vs Mainz Quoten Analyse:

Wer sich auf die Suche nach einem klaren Favoriten in diesem Match begibt, wird bei den Wettanbietern, die in der Regel Paypal als Zahlungsmittel zur Verfügung stellen , nicht fündig. Wenngleich aufgrund des Heimrechts den Gastgebern aus Wolfsburg marginale Vorteile eingeräumt werden. Der Heimsieg wird mit einer Wolfsburg Mainz Quote von durchschnittlich 2,20 bewertet.

Für den Triumph der Gäste servieren die Bookies wie Happybet hingegen eine Quote in Höhe von ca. 3,10. Durchaus nachvollziehbar, da die Wölfe drei der letzten vier Heimspiele gegen Mainz siegreich gestalteten.

Wolfsburg vs Mainz Prognose: „Kann der VfL zu Hause noch gewinnen?“

Wolfsburg scheint auf heimischem Boden jeglichen Biss verloren zu haben. Seit nunmehr sechs Heimspielen wartet der VfL auf ein Erfolgserlebnis (4U, 2N). Fairerweise muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass die Konkurrenz mit Bayern, Leverkusen, Leipzig, Frankfurt und Union alles andere als leicht gewesen ist.

Vier Punkte fehlen zum Tabellensechsten und somit der Qualifikation für die UEFA-Conference League. Das Restprogramm ist gemischt und bringt mit Dortmund und Freiburg zwei dicke Brocken mit sich.

In der Volkswagen Arena legt die Elf von Trainer Niko Kovac ein gesundes Maß an Torgefährlichkeit an den Tag und blickt im Schnitt auf 2 Tore pro Heimspiel. Mehr als 70 Prozent der Ansetzungen vor heimischer Kulisse endeten mit mehr als 2,5 Toren.

Keines der vergangenen zehn Bundesliga-Spiele musste Mainz mit einer Niederlage abschreiben (6S, 4U). Der Überraschungs-Triumph gegen den deutschen Rekordmeister sorgt für ein gesundes Selbstvertrauen und ließ die Mainzer auf zwei Punkte an das internationale Geschehen heranrücken.

Wolfsburg - Mainz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 5:1 Bochum (BL, A), 0:0 Leverkusen (BL, H), 0:2 Gladbach (BL, A), 2:2 Augsburg (BL, H), 1:0 Stuttgart (BL, A).

Letzte 5 Spiele Mainz: 3:1 Bayern München (BL, H), 1:1 Köln (BL, A), 2:2 Bremen (BL, H), 3:0 Leipzig (BL, A), 1:1 Freiburg (BL, H).

Letzte 5 Spiele Wolfsburg vs. Mainz: 3:0 (BL, A), 5:0 (BL, H), 0:3 (BL, A), 2:3 (BL, H), 2:0 (BL, A).

Seit mehr als zwei Jahren nimmt Trainer Bo Svensson an der Mainzer Seitenlinie Platz und zeigt einen Schnitt von 1,55 Punkten pro Ansetzung auf. Dabei ist unter seiner Federführung ein gewisser Zug zum Tor zu erkennen. Pro Begegnung erzielte Mainz nämlich im Schnitt 1,6 Tore.

In dieser Spielzeit präsentierten sich die 05er in der Fremde mit 21 Toren einmal mehr recht torgefährlich und verpassten nur in einem der insgesamt 14 Auswärtsspiele einen eigenen Treffer. Auf der anderen Seite konnte aber nur dreimal eine weiße Weste gehalten werden.

Bei den Wölfen gab es für die Mannen aus der Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz kürzlich nur wenig zu lachen. Zwei der letzten drei Begegnungen in der Volkswagen Arena gingen deutlich mit 0:4 und 0:5 verloren. In der Hinrunde feierte der VfL in Mainz einen 3:0-Erfolg. Unabhängig vom Austragungsort endeten fünf der letzten sechs direkten Aufeinandertreffen mit mehr als 2,5 Toren.

Unser Wolfsburg - Mainz Tipp: „mehr als 2,5 Tore“

Mainz präsentierte sich jüngst gegen die Bayern eiskalt im Torabschluss und verbuchte drei Treffer binnen 14 Minuten. In Wolfsburg dürfte Trainer Svensson am 3-4-2-1 festhalten und dabei über das offensive Dreieck in Form von Neuner Ludovic Ajorque, Karim Onisiwo sowie Jae-sung Lee für Torgefahr sorgen.

Die Hausherren aus Wolfsburg werden sicher am 4-3-3 mit offensiver Grundausrichtung festhalten. Wobei Patrick Wimmer und Jakub Kaminski über die Außen sowie Jonas Wind, der für den verletzten Lukas Nmecha erneut als Neuner in Erscheinung treten dürfte, für offensive Momente sorgen.