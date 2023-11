Wolfsburg - RB Leipzig Tipp, Prognose, Quoten | 25.11.2023

Unser Wolfsburg - RB Leipzig Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 25.11.2023 lautet: Die Länderspielpause gab den Wölfen Zeit, um die vergangenen Wochen zu verarbeiten. Seit fünf Bundesliga-Partien in Folge ist der VfL auf der Suche nach einem Dreier. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir kein Ende dieser Negativserie.