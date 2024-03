Wolfsburg - VfB Stuttgart Tipp, Prognose, Quoten|02.03.24

Unser Wolfsburg - VfB Stuttgart Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 02.03.2024 lautet: Die Wölfe wollen am Samstag endlich ihre Sieglos-Serie beenden. Im Wett Tipp heute gegen den VfB Stuttgart ist aber maximal ein Unentschieden drin.

Wer dachte, dass die tolle Hinrunde des VfB Stuttgart nur eine Ausnahme war, sieht sich nun getäuscht. Auch in der zweiten Saisonhälfte gehören die Schwaben wieder zu den stärksten Teams der Bundesliga. Nach 23 Spieltagen behauptet Stuttgart den dritten Platz und hat schon sieben Zähler Vorsprung auf einen Nicht-Champions-League-Platz. Diese Serie wollen die Männer von Trainer Sebastian Hoeneß am Samstagabend in Wolfsburg ausbauen. Laut den Wettquoten stehen die Chancen auch gar nicht so schlecht.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,55 bei Tipwin die Wette „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Wolfsburg vs VfB Stuttgart auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Wolfsburg ist seit 8 Spielen ohne Sieg

Der VfB holte aus den letzten 5 Spielen 13 Punkte

Die Schwaben stehen auf Platz 3 der Tabelle - die Wölfe nur auf Rang 13



Wolfsburg vs VfB Stuttgart Quoten Analyse:

Die Schwaben haben in der Tabelle zehn Plätze und 22 Punkte Vorsprung auf den kommenden Gegner. Auch im Rückrunden-Ranking steht der VfB mit Rang 2 (13 Punkte) deutlich besser da als der VfL (14. Platz, 5 Zähler),

So werden die Gäste bei der Wolfsburg vs VfB Stuttgart Prognose als Favoriten aufs Feld geschickt. Ein Auswärtsdreier wird mit Quoten im Schnitt von 2,18 belohnt. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Sieg der Hausherren durchschnittliche Quoten von 3,24. Für welchen Tipp ihr euch auch entscheidet, nutzt für die Tipp-Abgabe am besten eines der Angebote aus unserem Sportwetten App Vergleich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Wolfsburg vs VfB Stuttgart Prognose: Baut der VfL seine Heimserie gegen den VfB aus?

Schon seit Wochen wackelt der Stuhl von VfL-Coach Niko Kovac bedenklich. Doch der Trainer hält sich immer irgendwie über Wasser. Vor allem, weil seine Mannschaft zwar nie überragend spielt, aber auch kaum desolat. Am Wochenende zeigte Wolfsburg daheim gegen Frankfurt zunächst sogar eine der besseren Leistungen in dieser Saison und offenbarte, welche Qualität im Kader steckt. Doch nach der 2:1-Führung waren die Wölfe wieder einmal zu passiv und mussten sich am Ende mit einem Remis begnügen.

So warten die Niedersachsen seit acht Spielen auf einen Sieg (6U, 2N) und konnten nur zwei der vergangenen 17 Partien gewinnen. Zu diesem Zeitpunkt einer Saison hatte Wolfsburg nur 2017/18 weniger Punkte auf dem Konto (24). Damals rettete sich der Verein erst in der Relegation gegen Holstein Kiel. Mit 16 Zählern (4S, 4U, 3N) steht der VfL auch lediglich auf Platz 14 der Heim-Tabelle. Nach Führungen haben die Wölfe schon 17 Punkte liegengelassen. Nur Gladbach ist hier noch schlechter (23 Zähler).

Nach vier Liga-Siegen in Folge musste sich der VfB am Samstag daheim gegen Köln mit einem Remis (1:1) begnügen. Gegen die Geißböcke agierten die Schwaben hektisch sowie ungenau und ließen die nötige Überzeugung, Gier und Zielstrebigkeit vermissen. Doch ein Rückschlag war dieses Remis für die Mannschaft von Coach Sebastian Hoeneß nicht wirklich. 47 Punkte nach 23 Spieltagen bedeuten immer noch die beste Ausbeute in der Vereinsgeschichte zu diesem Zeitpunkt (zusammen mit 1982/83).

Aus den letzten fünf Partien holten die Schwaben 13 von 15 möglichen Punkten. Vor allem daheim sind die Brustringträger stark. Nur Leverkusen (32) und die Bayern (31) haben mehr Heim-Punkte gesammelt als die Stuttgarter (29). Eine Heimpleite wird auch nur durch die Werkself unterboten (0). Der VfB hat die drittbeste Offensive (52 Tore) und die viertbeste Chancenverwertung. Fünf von sechs Saison-Pleiten musste man allerdings in der Fremde hinnehmen.

Wolfsburg - VfB Stuttgart Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 2:2 Frankfurt (A), 1:1 Dortmund (H), 0:1 Union Berlin (A), 2:2 Hoffenheim (H), 1:1 Köln (H)

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 1:1 Köln (H), 2:1 Darmstadt (A), 3:1 Mainz (H), 2:3 Bayer Leverkusen (A), 3:1 Freiburg (A)

Letzte 5 Spiele Wolfsburg vs VfB Stuttgart: 1:3 (A), 1:0 (A), 3:2 (H), 1:1 (A), 0:2 (H)



Wolfsburg hat nur eines der letzten 14 Heimspiele gegen Stuttgart verloren (12S, 1U). Im Dezember 2021 gab es unter Florian Kohfeldt ein 0:2. Das Hinspiel ging im Ländle mit 3:1 an den VfB. Serhou Guirassy erzielte dabei einen lupenreinen Hattrick.

Trifft der Angreifer auch am Samstag, bekommt ihr dafür bei Intertops eine Quote von 2,15. Für das einfache Spielen dieser Wette empfehlen wir euch die Intertops App. Ein Blick in die Statistiken und Fakten zu dieser Paarung liefert uns weitere Wett-Alternativen

So ging in den letzten sechs Duellen zwischen VfL und VfB immer das jeweilige Auswärtsteam in Führung. Zudem haben die Schwaben 29 von 52 Toren in Halbzeit 2 erzielt, aber auch 18 von 29 Gegentreffern nach dem Seitenwechsel kassiert.

Unser Wolfsburg - VfB Stuttgart Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Die Wölfe wollen am Samstag ihre gute Heimbilanz gegen die Schwaben in den Ring werfen. Das dürfte aus unserer Sicht aber nur für maximal einen Punkt reichen. Sonst sprechen nämlich fast alle Faktoren für die Gäste aus Stuttgart.