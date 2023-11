Wolfsburg - Werder Bremen Tipp, Prognose, Quoten | 05.11.23

Unser Wolfsburg - Werder Bremen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 05.11.2023 lautet: Erstmals hat der VfL unter Niko Kovac drei BL-Spiele in Folge verloren. Der Pokalsieg über Leipzig (1:0) und die Heimstärke unterstreichen unseren Wett Tipp heute dennoch klar.

Der Pokalsieg über RB Leipzig (1:0) hat den Wölfen neues Leben eingehaucht. Der wiedergewonnene Mut der Niedersachsen stärkt unseren Eindruck, dass die Kovac-Schützlinge im Vergleich mit Bremen als klarer Favorit auftreten. Vor allem die drei Heimsiege aus den ersten vier Partien festigen die Favoritenrolle der Hausherren. Werder hat auswärts bisher in keinster Weise etwas zu melden gehabt. Vier Gastauftritte endeten konsequent mit dem gleichen Resultat: Einer Niederlage für die Bremer!

Wir bleiben in unserem Wett Tipp heute einfach und effektiv: „Sieg Wolfsburg“ mit einer Quote von 1,71 bei DAZN Bet .

Darum tippen wir bei Wolfsburg vs Werder Bremen auf „Sieg Wolfsburg“:

Wolfsburg vs Werder Bremen Quoten Analyse:

Ole Werner und seine Mannschaft sind als einziges Team der Liga weiterhin auf der Suche nach den ersten Zählern in der Ferne. Eine derartige Auswärtsbilanz hatten die Bremer nach vier Gastauftritten letztmals in der Saison 1977/78. Siegquoten bis 4,33 schockieren uns überhaupt nicht.

Die Wölfe haben sich durch den 1:0-Erfolg gegen RB Leipzig von einem zwischenzeitlichen Negativ-Trend befreit und wollen die wackelige Bremer-Defensive (10 Gegentore in 4 Auswärtsspielen) ausnutzen. Die starke Heimbilanz der Wölfe rechtfertigt Siegquoten bis 1,75 definitiv. Auf der Suche nach Gratiswetten & Freebets helfen wir mit dieser Übersicht.

Wolfsburg vs Werder Bremen Prognose: Die Wölfe verteidigen ihre Heimat

In einer Hinsicht gleichen sich die Wölfe und die Bremer: Auswärtsspiele gehören nicht zu den Stärken der beiden Mannschaften. Kommendes Wochenende hat der VfL das Glück, ein Heimspiel gegen den SVW auszutragen.

Zu Hause waren die Schützlinge von Niko Kovac in dieser Spielzeit stark, holten drei Siege aus vier Partien und ließen nur 5,50 erwartbare Gegentore ihrer insgesamt 14,2 xGA (10.) zu. Die einzige Pleite vor heimischer Kulisse kassierten die Niedersachsen gegen Bayer Leverkusen, was durchaus passieren darf.

In der Regel sahen die Zuschauer in den vorangegangenen Heim-Auftritten der Kovac-Elf wenige Tore. Der wichtigste Aspekt dieser Gleichung: Die Defensive der Wölfe, die weniger als ein Gegentor pro Heimspiel erlaubte.

Wolfsburg - Werder Bremen Statistik & Bilanz:

Werder reist mit null Punkten und einem Torverhältnis von 4:10 aus den vorangegangenen vier Auswärtsspielen in die Volkswagen Arena. Die zurückliegenden Vergleiche mit dem VfL sind ebenfalls wenig hoffnungsvoll: Nur eines der letzten fünf Aufeinandertreffen wurde mit einem Sieg der Hanseaten abgepfiffen. Typisch für die Werner-Akteure ist die Instabilität der Hintermannschaft. Mal wieder zählt der SVW mit 2,0 Gegentoren pro Spiel (10.) und 17,0 erwartbaren Gegentoren (13.) zur schwächeren Hälfte der Bundesliga.