Wolverhampton - Bournemouth Tipp, Prognose, Quoten 24.04.

Unser Wolverhampton - Bournemouth Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 24.04.2024 lautet: Die Wolves stecken in einer Ergebniskrise. Im Wett Tipp heute trauen wir ihnen nichtsdestotrotz etwas Zählbares zu. Ohne Gegentreffer wird es aber nicht gehen.

Die Wolverhampton Wanderers empfangen am Mittwoch im heimischen Molineux Stadium die Gäste von Bournemouth und wollen endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis feiern. Denn das gab es schon länger nicht mehr. Vor allem in den Heimspielen mussten die eigenen Fans zuletzt stark leiden. Mit den Cherries reist ein Gegner an, der in den letzten Auswärtspartien nicht wirklich überzeugen konnte, aber immerhin seine Treffer erzielte.

Wir sehen leichte Vorteile bei den Wolves und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 2,20 bei Bet-at-Home.

Darum tippen wir bei Wolverhampton vs Bournemouth auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Wolverhampton hat nur eines der bisherigen 7 PL-Duelle mit Bournemouth verloren.

Bournemouth hat in den letzten 13 Auswärtsspielen immer getroffen.

Die Cherries gewannen nur eine der letzten 7 Auswärtspartien in der Premier League.



Wolverhampton vs Bournemouth Quoten Analyse:

Gemessen an den Wettquoten der Buchmacher gehen die Gäste aus Bournemouth hier als hauchdünner Favorit ins Rennen. Für Wetten auf einen Auswärtssieg erhält man im Schnitt Quoten von 2,50. Auf der anderen Seite erreichen die Wettquoten für einen Tipp auf die Wolves Werte von 2,70.

In der Tabelle steht Wolverhampton einen Punkt und zwei Plätze vor dem kommenden Gegner, der zudem eine der schwächsten Offensiven der Premier League stellt. Insofern würden wir hier eher zu Wetten in Richtung der Gastgeber tendieren. Da es aber aller Voraussicht nach eine enge Partie wird, ist der Einsatz von Gratiswetten sinnvoll.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Wolverhampton vs Bournemouth Prognose: Die Wolves wollen es mehr

Zwischen Mitte Februar und Anfang März hatte Wolverhampton vier von fünf Pflichtspielen gewonnen und war dabei unter anderem ins Viertelfinale des FA Cups eingezogen, in dem es dann gegen Zweitligist Coventry City ging. Diese Partie sollte zu einem Schlüsselspiel für die Wolves werden.

Denn diese führten zu Hause bis zur siebten Minute der Nachspielzeit mit 2:1, kassierten gegen den Underdog dann aber tatsächlich noch zwei Gegentreffer und schieden folglich aus. Im Nachgang konnte Wolverhampton dann auch keines der fünf folgenden Spiele in der Premier League gewinnen. Es gab nur zwei Remis und drei Pleiten.

In fünf dieser letzten sechs sieglosen Partien kassierten die Wolves mindestens zwei Gegentore. Zuletzt war das dreimal in Serie der Fall. Im heimischen Molineux wurden die letzten drei Pflichtspiele allesamt verloren. Das letzte Mal, dass Wolverhampton vier Heimpartien in Folge verlor, war vor über sieben Jahren in der Championship.

Gegen Bournemouth hofft man, dieser Negativ-Serie ein Ende bereiten zu können. In der Premier League haben die Wolves nur eines von sieben Aufeinandertreffen mit den Cherries verloren und vier der übrigen sechs Begegnungen gewonnen (2U). Aber: Die einzige PL-Heimpleite gab es in der letzten Spielzeit (0:1).

Wolverhampton - Bournemouth Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wolverhampton: 0:2 Arsenal (H), 2:2 Nottingham Forest (A), 1:2 West Ham (H), 1:1 Burnley (A), 0:2 Aston Villa (A)

Letzte 5 Spiele Bournemouth: 1:3 Aston Villa (A), 2:2 Manchester United (H), 1:2 Luton Town (A), 1:0 Crystal Palace (H), 2:1 Everton (H)

Letzte 5 Spiele Wolverhampton vs Bournemouth: 2:1 (A), 0:1 (H), 0:0 (A), 1:0 (H), 2:1 (A)



Das Hinspiel in dieser Saison verlor Bournemouth zu Hause mit 1:2. Die Cherries könnten damit nach Chelsea, Tottenham und Everton der vierte Gegner werden, gegen den die Wolves beide PL-Partien in dieser Spielzeit gewinnen. Auswärts hat Bournemouth jedenfalls seine letzten beiden Begegnungen im Liga-Betrieb verloren. Überhaupt konnten die Gäste nur eine ihrer letzten sieben Premier-League-Auswärtspartien für sich entscheiden (2U, 4N). Dabei gelang ihnen in der Regel immer mindestens ein eigenes Tor. Genauer gesagt: Die Cherries konnten in ihren letzten 13 Pflichtspielen auf des Gegners Platz immer treffen.

Selbst kassierten sie allerdings in acht ihrer letzten neun Auswärtspartien Gegentreffer und zuletzt regelmäßig mindestens einen mehr als sie selber erzielten. Nach alldem bietet sich in diesem Match auch die Kombi „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ an. Bei Intertops zum Beispiel erhält man für diese Option aktuell eine Quote von 1,82. Falls ihr bei diesem Buchmacher noch kein Konto habt, schaut gerne mal in unseren Artikel und erfahrt, wie man sich ganz einfach bei Intertops registrieren kann. Dafür, dass es hier einige Tore geben wird, spricht auch die Abwehr der Cherries. Denn mit 60 Gegentreffern stellt Bournemouth die fünftschwächste Abwehr der Premier League.

Unser Wolverhampton - Bournemouth Tipp: „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“

Auch wenn die Wolves zuletzt sechsmal in Folge nicht gewinnen konnten, trauen wir ihnen am Mittwoch im Heimspiel gegen die Cherries den Sieg eher zu. Die Gäste sind seit immerhin drei Partien sieglos und haben auswärts nur eines der letzten sieben Liga-Spiele gewonnen. Eine Absicherung ist aber sicherlich nicht verkehrt und nachdem beide Teams zuletzt gerne trafen, aber noch lieber Gegentore kassierten, gehen wir zudem davon aus, dass wir in dieser Begegnung Tore auf beiden Seiten sehen werden.