Wolverhampton - Brighton Tipp, Prognose, Quoten|28.2.2024

Unser Wolverhampton - Brighton Sportwetten Tipp zum FA Cup Spiel am 28.02.2024 lautet: Das Losglück hätte beiden Premier-League-Klubs einfachere Aufgaben bescheren können. Für unseren Wett Tipp heute haben wir eine klare Tendenz mit Unterhaltungs-Charakter.

Brighton setzt unter Roberto de Zerbi auf Ballbesitz. In der Premier League sammelte nur Manchester City mehr Ballbesitz (65,6 Prozent) als die Seagulls (62,2 Prozent). Der offensive Spielstil führte die Gäste erfolgreich durch die FA-Cup-Runden, in denen Stoke (4:2) und Sheffield United (5:2) an die Wand gespielt wurden. Wolverhampton in Runde 5 ist ein anderes Kaliber. Wolves-Trainer Gary O‘Neil gewann mit seinem Team drei der letzten vier Pflichtspiele und schlug zuletzt Tottenham (2:1) sowie Chelsea (4:2).

Deshalb kann der Wett Tipp heute mit „Über 2,5 Toren & Beide Teams treffen“ erfolgreich sein. Bei Happybet gibt es diese Wette für eine Quote von 1,77.

Darum tippen wir bei Wolverhampton vs Brighton auf „Über 2,5 Tore & Beide Teams treffen“:

Die bisherigen Liga-Spiele beider Mannschaften endeten durchschnittlich mit Über 3,00 Toren pro Spiel.

Brighton (81 Prozent) und Wolverhampton (69 Prozent) schlossen bislang den Großteil ihrer PL-Partien mit „Beide Teams treffen“ ab.

Brighton schloss beide vorangegangenen FA-Cup-Spiele mit „Über 2,5 Toren & Beide Teams treffen“ ab.



Wolverhampton vs Brighton Quoten Analyse:

Die Gefahr der Wolves ist eng gekoppelt an die Fähigkeiten der Offensivspieler. Auf alle Fälle zählt Pedro Neto, der in 17 Liga-Spielen schon neun Treffer aufgelegt hat (2 Tore), zu den gefährlichsten Waffen. Brighton kann sich im Angriffsspiel stets auf Pascal Groß verlassen, der in der Premier League bereits 73 Chancen herausgespielt hat (2.).

Für die Buchmacher gleicht diese Begegnung einem Münzwurf, soll bedeuten: Sowohl für einen Sieg der Wolves als auch einen Erfolg der Seagulls erhaltet ihr in der Spitze eine Wettquote von 2,60. Für solche Spiele sind Gratiswetten wie diese Bwin Freebet ein probates Mittel.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Wolverhampton vs Brighton Prognose: Entscheidende Saisonphase

Für beide Mannschaften heißt es in den nächsten Wochen: Crunchtime! Wolverhampton (38 Punkte) und Brighton (39 Punkte) sind in der Premier League direkte Tabellennachbarn und kämpfen um den Einzug in den europäischen Wettbewerb.

Zusätzlich ist der FA Cup eine großartige Möglichkeit für schnellen Erfolg. Brighton qualifizierte sich im Laufe der vergangenen fünf Spielzeiten zweimal für das Halbfinale im FA Cup.

Fußballerisch erwarten wir ein ansprechendes Ereignis. Brighton erzielte neun Treffer in den beiden vorherigen FA-Cup-Spielen (9:4 Tore). Keine der beiden Partien (4:2 vs. Stoke, 5:2 vs. Sheffield United) wurden mit weniger als sechs Treffern abgepfiffen.

Wolverhampton war in den vergangenen Wochen extrem erfolgreich, gewann drei von vier Liga-Spielen und schlug während dieser Phase sowohl die Spurs (2:1) als auch Chelsea (4:2). Gary O‘Neil sah in drei der vorangegangenen fünf Pflichtspiele mindestens zwei Tore seiner Mannschaft.

Wolverhampton - Brighton Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wolverhampton: 1:0 Sheffield United (H), 2:1 Tottenham (A), 0:2 Brentford (H), 4:2 Chelsea (A), 3:4 Manchester United (H).

Letzte 5 Spiele Brighton: 1:1 Everton (H), 5:0 Sheffield United (A), 1:2 Tottenham (A), 4:1 Crystal Palace (H), 0:4 Luton (A).

Letzte 5 Spiele Wolverhampton vs. Brighton: 0:0 (A), 1:4 (H), 0:6 (A), 2:3 (H), 0:3 (H).



Die Seagulls setzen stark auf den eigenen Kombinationsfußball, mit dem sie in der Premier League bereits 35 Treffer aus dem Spiel heraus erspielten. Wolverhampton schlägt sehr gefährliche Standards (10 PL-Tore nach Standards) und kann mit Spielern mit Pedro Neto, Hee-chan Hwang und Matheus Cunha die Tiefe attackieren.

Spielerisch kommt den Wolves ein Duell mit einer spielerisch starken Mannschaft entgegen. Beim 1:0-Sieg am vergangenen Spieltag gegen Sheffield United traten die Schwächen im eigenen Ballbesitz hervor.

Das Leistungsniveau beider Mannschaften liegt laut Liga-Tabelle nahe beieinander. Ihr Spielstil mag unterschiedliche Schwerpunkte haben, führt dennoch in beiden Fällen durchschnittlich zu Über 3,00 Toren pro Premier-League-Partie.

Haltet ihr nach dem 0:0 im letzten Vergleich eine Partie mit „Beide Teams treffen: Nein“ allerdings für realistisch, solltet ihr die Quote von 2,40 bei Happybet fest im Blick haben.

Unser Wolverhampton - Brighton Tipp: Über 2,5 Tore & Beide Teams treffen

Wir erwarten ein enges Duell, in dem der Spielverlauf von entscheidender Bedeutung sein kann. Beide Mannschaften haben das Potenzial, für ein torreiches Pokalspiel zu sorgen und ebenso eine Defensive, die nicht immer fehlerfrei agiert.