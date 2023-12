Wolverhampton – Chelsea Tipp, Prognose, Quoten | 24.12.2023

Unser Wolverhampton - Chelsea Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 24.12.2023 lautet: Entgegen der Buchmacher-Bewertung räumen wir in unserem Wett Tipp heute den Gastgebern aus Wolverhampton leichte Vorteile ein.

Wolverhampton bewegt sich derzeit im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. Dennoch steht aus den letzten fünf Begegnungen nur ein Sieg zu Buche. Chelseas letzte Ergebnisse lesen sich wie ein stetiges Auf und Ab. Mal gewinnen die Blues, um prompt am folgenden Spieltag eine Niederlage zu kassieren. Kürzlich resultierte gegen Sheffield United ein 2:0-Triumph. Zudem zogen die Londoner mit einem Sieg über Newcastle ins Halbfinale des EFL-Cups ein. Keines der letzten drei Duelle im Molineux Stadium ging aber an die Blues.

Eine Statistik, die auch in unserem Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X“ zu einer Quote von 1,78 bei Bwin unangetastet bleibt.

Darum tippen wir bei Wolverhampton vs Chelsea auf „Doppelte Chance 1X“:

Wolverhampton vs Chelsea Quoten Analyse:

Der Drei-Weg-Markt lässt Chelsea als leichten Favoriten erkennen. Ein Auswärtssieg bringt durchschnittliche Quoten von knapp unter 2,00 mit sich. Obwohl der Heimsieg zwar nicht gänzlich ausgeschlossen wird, ist er mit einer Quote von ca. 3,60 laut Buchmacher-Bewertung unwahrscheinlicher. Nicht zwingend nachvollziehbar, da die Wolves keines der vergangenen drei Heimspiele gegen Chelsea verloren haben (2S, 1U).

Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ zeichnet sich eine leichte Tendenz zu drei oder mehr Toren ab. Ebenfalls etwas überraschend, da die letzten beiden Kräftemessen in den West Midlands nur insgesamt einen Treffer offenbarten. Wer mit seiner Wolverhampton Chelsea Wette eigene Verluste ausschließen möchte, ist mit einem Sportwetten Gutschein auf einem guten Weg.

Wolverhampton vs. Chelsea Prognose: Führen die Wolves den positiven Heimtrend fort?

Es trägt den Anschein, als würde sich auch in dieser Saison nichts daran ändern.

Vor allem auf heimischem Boden wussten die Schützlinge aus den Midlands zu überzeugen und sind seit mittlerweile sechs Ansetzungen im Molineux Stadium ohne Niederlage (3S, 3U). Wolverhampton traf bisweilen in jedem Heimspiel und hielt nur in einer der bisherigen acht Begegnungen zu Hause die Null.

Wolverhampton - Chelsea Statistik & Bilanz:

Bereits im Vorjahr legte Chelsea trotz unzähliger Spielerkäufe große Probleme an den Tag und landete am Ende nur auf dem zwölften Platz. Selbst mit dem neuen Coach Mauricio Pochettino scheint es in der aktuellen Saison nur geringfügig besser zu laufen. Derzeit rangieren die Blues auf Rang 10 und haben elf Punkte Rückstand auf die internationalen Plätze.