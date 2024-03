Wolverhampton – Coventry Tipp, Prognose, Quoten | 16.3.2024

Unser Wolverhampton - Coventry Sportwetten Tipp zum FA Cup Spiel am 16.03.2024 lautet: Beim Kräftemessen zwischen Erst- und Zweitligist sind die Rollen bereits vor dem Anpfiff deutlich verteilt. Unser Wett Tipp heute tendiert zu einem Heimsieg.

Die Wolverhampton Wanderers verbuchten zuletzt in der Premier League ein Erfolgserlebnis und kamen auf heimischem Boden gegen Fulham zu einem knappen 2:1. Der Zweitligist Coventry City meldete sich nach zwei Liga-Niederlagen am Stück jüngst mit zwei Erfolgserlebnissen zurück und hält nach wie vor Anschluss zur Aufstiegszone.

Spielerisch ist der Premier-League-Klub deutlich überlegen und agiert zudem vor heimischer Kulisse. Für „Sieg Wolverhampton“ bietet NEObet eine Quote von 1,64 .

Darum tippen wir bei Wolverhampton vs Coventry auf „Sieg Wolverhampton“:

Wolverhampton vs Coventry Quoten Analyse:

Bereits vor dem Anpfiff unterliegt diese Begegnung einer klaren Rollenverteilung. Der PL-Club, der zudem auf heimischem Boden agiert, übernimmt die Rolle des heißen Anwärters auf den Sieg und wird entsprechend mit einer durchschnittlichen Quote von 1,65 bewertet.

Wolverhampton vs. Coventry Prognose: Sorgt der Zweitligist für eine Überraschung?

Viermal hat Wolverhampton bereits den FA Cup gewonnen. Der letzte Titelgewinn geht aber bereits auf das Jahr 1960 zurück und liegt somit in der fernen Vergangenheit. Auch in dieser Spielzeit werden „The Wolves“ eher als Außenseiter in Bezug auf den Pokalgewinn betrachtet.