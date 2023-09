Wolverhampton - Liverpool Tipp, Prognose, Quoten | 16.09.23

Unser Wolverhampton - Liverpool Tipp zum Premier League Spiel am 16.09.2023 lautet: Liverpool ist aktuell in der Premier League neben Manchester City das formstärkste Team. Das sollte am Samstag zu Gast bei den Wolves für mindestens einen Punkt reichen.

Schaut man in der Premier League saisonübergreifend auf eine Tabelle seit dem 30. Spieltag der Saison 2022/23 ist nur eine Mannschaft ungeschlagen: Der Liverpool FC! Diese gute Form lässt die Fans hoffen, dass es für ihr Team nach einem eher schwachen Vorjahr in dieser Spielzeit wieder aufwärts geht. Nach den ersten vier Spieltagen liegen die Reds auf Rang 3, zwei Punkte hinter Tabellenführer Manchester City.

Am Samstag zu Gast in Wolverhampton sind die Reds bei den Bookies die klaren Favoriten. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,90 bei Interwetten die Wette „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Wolverhampton vs Liverpool auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“:

Liverpool hat 12 der letzten 13 Duelle gegen die Wolves gewonnen

Die Reds sind seit 15 PL-Spielen ungeschlagen

Wolverhampton entschied nur eine der jüngsten 7 Liga-Partien für sich

Wolverhampton vs Liverpool Quoten Analyse:

In der Vorsaison holten die Wanderers 30 von 41 Punkten im eigenen Stadion. Die Reds kassierten acht von neun Niederlagen in der Fremde. Trotzdem sind die Gäste für die deutschen Wettanbieter bei der Wolverhampton vs Liverpool Prognose die klaren Favoriten.

Das hat mit dem direkten Vergleich und der Qualität im Kader zu tun. So gibt es für einen Heimsieg hohe Quoten im Schnitt von 7,30. Auf der Gegenseite wird ein Dreier der Gäste mit durchschnittlichen Quoten von 1,42 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Wolverhampton vs Liverpool Prognose: Bleiben die Wolves ein Lieblingsgegner der Reds?

Im November 2022 hatte Julen Lopetegui Wolverhampton als Premier-League-Schlusslicht übernommen und am Ende zum souveränen Klassenerhalt geführt. Wenige Tage vor dem Start der neuen Saison schmiss der spanische Coach sein Amt bei den Wolves aber hin. Der Verein war im Sommer dringend auf Transfererlöse angewiesen, um die Anforderungen des Financial Fairplay zu erfüllen. Damit hatte der Trainer große Probleme. Nachfolger wurde Gary O‘Neil, der zuletzt den AFC Bournemouth in der ersten Liga halten konnte.

Wenig überraschend legten die Wanderers nach dem Abgang zahlreicher Leistungsträger und mit dem kurzfristigen Trainerwechsel keinen optimalen Saisonstart hin. Die einzigen Punkte gab es beim 1:0 zu Gast beim Everton FC. Demgegenüber stehen Niederlagen bei Man United und Crystal Palace, sowie ein 1:4 daheim gegen Brighton. In der Vorsaison hatte der WWFC mit 31 Treffern die schwächste Offensive. Zudem konnten die Wolves nur eines der letzten sieben PL-Spiele für sich entscheiden.

In der Vorsaison hatte Liverpool lange Zeit große Probleme und konnte nur noch ein internationales Ticket für die Europa League lösen. Doch nach dem bitteren 1:4 Anfang April bei Manchester City setzte eine Trendwende ein. Seitdem sind die Reds nun schon 15 Liga-Partien ungeschlagen. Das souveräne 3:0 vor der Länderspielpause daheim gegen Aston Villa war der zehnte Sieg in diesem Zeitraum. Vor allem hat die Truppe mit 36 Toren ihre Gefährlichkeit im Spiel nach vorne wiederentdeckt.

In der Offensive kann Jürgen Klopp auf Spieler wie Darwin Nunez, Luis Diaz, Mohamed Salah und Cody Gakpo zurückgreifen. Auch in der Fremde läuft es ganz ordentlich. Hier ist der LFC nun auch schon seit sieben Partien ohne Niederlage (4S, 3U). Zuvor hatten die Reds in 14 Gastspielen gerade mal drei Siege und 15 Punkte eingefahren. Da das Transferfenster in Saudi-Arabien mittlerweile auch schon geschlossen hat, muss sich der Verein auch aktuell keine Sorgen mehr um einen Abgang von Top-Stürmer Salah machen.

Wolverhampton - Liverpool Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wolverhampton: 2:3 Crystal Palace (A), 5:0 Blackpool (H), 1:0 Everton (A), 1:4 Brighton (H), 0:1 Manchester United (A)

Letzte 5 Spiele Liverpool: 3:0 Aston Villa (H), 2:1 Newcastle (A), 3:1 Bournemouth, 1:1 Chelsea (A), 3:1 Darmstadt (H)

Letzte 5 Spiele Wolverhampton vs Liverpool: 0:2 (A), 3:0 (H), 0:1 (H), 2:2 (A), 1:3 (A)

Liverpool hat zwölf der letzten 13 Spiele gegen Wolverhampton gewonnen. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 0:3 im Molineux in der vergangenen Saison. Damit ging für die Wolves eine Serie von sechs Heimpleiten gegen den LFC zu Ende.

In den vergangenen 23 Liga-Partien gegen Liverpool haben die Wanderers gerade mal zwölf Tore erzielt. Auch die Reds kommen in den jüngsten sechs Partien, die samstags um 12:30 Uhr angepfiffen wurden, gerade mal auf sechs Treffer. Nur in vier der vergangenen 18 Duelle trafen beide Teams ins Schwarze. Da die Buchmacher eher eine torreiche Partie erwarten, gibt es für Tipps wie „Unter 2,5 Tore“ oder „BTS-Nein“ recht hohe Quoten.

Unser Wolverhampton - Liverpool Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore

Die Wolves würden gerne den zweiten Liga-Heimsieg in Folge gegen die Reds feiern. Das ist aber seit den frühen 80er Jahren nicht mehr geglückt. Auch dieses Mal trauen wir den Gastgebern nicht mehr als einen Punkt zu. Das hat vor allem mit der Formkurve und dem direkten Vergleich zu tun. Allerdings rechnen wir, wie so oft, wenn sich beide Teams gegenüberstehen, im Gegensatz zu den Bookies eher wieder mit einer torarmen Partie.