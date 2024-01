Wolverhampton - Manchester United Tipp, Prognose & Quoten

Unser Wolverhampton - Manchester United Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 01.02.2024 lautet: Obwohl beide PL-Klubs jüngst im FA-Cup ins Achtelfinale eingezogen, räumen wir den Schützlingen aus den West Midlands aufgrund des Heimrechts in unserem Wett Tipp heute leichte Vorteile ein.

Mit zehn Punkten aus den letzten vier Premier-League-Partien konnte Wolverhampton durchaus überzeugen und rangiert im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. Manchester United seinerseits holte an den vergangenen sechs PL-Spieltagen nur einen Sieg und tut sich in dieser Saison sehr schwer.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg Wolverhampton (HC +1) & Über 1,5 Tore“ zu einer Quote von 1,90 bei NEObet .

Darum tippen wir bei Wolverhampton vs Manchester United auf „Sieg Wolverhampton (HC +1) & Über 1,5 Tore“:

Wolverhampton vs Manchester United Quoten Analyse:

Am Markt „1x2″ lässt sich auf keinen klaren Favoriten schließen. Beide Mannschaften werden sich mehr oder weniger auf Augenhöhe begegnen. Eine Tatsache, die anhand der Quoten für Siegwetten bestätigt wird. Diese bewegen sich zwischen 2,45 und 2,75, wobei die Gäste aus Manchester geringfügig niedriger bewertet werden.

Im Schnitt fielen pro PL-Heimspiel der Mannen von Trainer Gary O‘Neil 3,00 Tore. Somit zeichnet sich eine klare Tendenz zu mehr als 2,5 Treffern ab. Die Bookies schließen sich der Statistik an. In der NEObet App wird etwa für drei oder mehr Tore eine Quote von 1,72 geboten.