Wright - Williams Tipp, Prognose & Quoten | 20.12.2023

Unser Wright - Williams Sportwetten Tipp zum Darts WM 2024 Spiel am 20.12.2023 lautet: Bei einer PDC WM muss man Peter Wright eigentlich immer auf dem Zettel haben. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir gegen Jim Williams aber eine ganz enge Kiste.

Am 6. Tag der Darts-WM 2024 steigt mit Peter Wright ein zweifacher Weltmeister ins Turnier ein. „Snakebite“ ist immer noch die Nummer 4 der Weltrangliste, geht dieses Mal aber nach einem schwachen Jahr eher als Außenseiter ins Rennen. Doch der Schotte fühlt sich im Ally Pally traditionell wohl und krönte sich auch 2020 völlig überraschend zum Champion. In diesem Jahr wartet mit dem Waliser Jim Williams aber schon zum Auftakt eine harte Nuss.

Wir entscheiden uns hier mit einer Quote von 1,65 bei Oddset für die Wette „Sieg Williams mit HC +1,5″.

Darum tippen wir bei Wright vs Williams auf „Sieg Williams mit HC +1,5″:

Alle Duelle zwischen beiden Profis endeten mit einem Satz Unterschied.

Williams schaffte in Runde 1 der PDC WM einen Whitewash.

Wright kassierte in den letzten 5 Matches 4 Niederlagen.

Peter Wright vs Jim Williams Quoten Analyse:

Schaut man bei der Peter Wright vs Jim Williams Prognose auf die Weltrangliste, ist die Ausgangslage klar. Die Nummer 4, die auch zweifacher Weltmeister ist, trifft auf die Nummer 47 der PDC Order of Merit.

So ist „Snakebite“ mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,53 der Favorit. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg von „The Quiff“ mit Quoten im Schnitt von 2,50 belohnt. Wer hier etwas in Risiko gehen möchte, kann dafür Wettgutscheine ohne Einzahlung nutzen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Peter Wright vs Jim Williams Prognose: Kriegt Snakebite sein A-Game ans Board?

Im Vorjahr ging Peter Wright als Titelverteidiger in die WM, scheiterte aber schon in seinem zweiten Spiel an Kim Huybrechts. Auch danach ging es für Snakebite nicht gut weiter. In der Premier League blieb der Schotte als einziger Profi ohne Tagessieg und landete auf dem letzten Platz, bei den meisten Majors war früh Schluss. Nur das European Championship konnte der 53-Jährige Ende Oktober quasi aus dem Nichts heraus gewinnen. Einen wirklichen Aufschwung brachte dieser Triumph aber nicht.

Denn danach schied Wright beim Grand Slam of Darts in der Gruppenphase aus und verpasste die Quali für die Players Championship Finals. Mit einem Average von 93,71 lag „Snakebite“ fast vier Punkte unter seinem Wert aus dem Vorjahr. Die Doppelquote des Weltranglisten-Vierten reicht nicht mal für die Top 100. Von 111 Spielen des Jahres 2023 entschied der Schotte nur 59 für sich. Das ist für ihn der schlechteste Wert seit 2008. Bei der WM muss Wright 500.000 Pfund Preisgeld für die Rangliste verteidigen.

Jim Williams war in den letzten Jahren einer der erfolgreichsten Spieler der BDO. In dieser gewann der Waliser zwei Majors und stand 2020 im WM-Finale. Bei der PDC konnte „The Quiff“ bisher ein Pro-Tour- und zwei Challenge-Turniere für sich entscheiden. In diesem Jahr war Williams bei den Players Championships recht stark und erreichte ein Viertelfinale, ein Halbfinale und ein Endspiel, welches er mit 4:8 gegen Dave Chisnall verlor. Bei der WM 2022 gewann der 39-Jährige mit 3:1 gegen Ted Evetts.

Danach war Joe Cullen (2:3) aber knapp zu stark. Im Vorjahr gewann Williams zwei Matches im Ally Pally: Nach Siegen gegen Sebastian Bialecki und James Wade verlor der Waliser nach einem verpassten Matchdart mit 3:4 gegen Gabriel Clemens. In diesem Jahr musste „The Quiff“ am Sonntagnachmittag gegen Norman Madhoo ran und gewann hier ohne Leg-Verlust (Whitewash) mit 3:0. Dabei reichte der Nummer 47 der PDC Order of Merit sogar ein Average von 87,84.

Peter Wright - Jim Williams Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Peter Wright: 3:5 Stephen Bunting, 5:4 Dave Chisnall. 1:5 Stowe Buntz, 4:6 Nathan Rafferty, 4:6 Jamie Hughes

Letzte 5 Spiele Jim Williams: 3:0 Norman Madhoo, 4:6 Dimitri van den Bergh, 4:5 Daniel Klose, 5:2 Brian Raman, 4:8 Dave Chisnall

Letzte Spiele Peter Wright vs Jim Williams: 5:6, 6:5, 5:4

In der Gruppenphase des Grand Slam of Darts 2018 trafen beide Spieler erstmals aufeinander. Hier setzte sich Peter Wright mit 5:4 durch. Das zweite Duell fand beim Players Championship 12 des Jahres 2022 statt.

Auch hier setzte sich „Snakebite“ in Runde 1 knapp mit 6:5 durch. Im September des Vorjahres konnte Williams dann in der zweiten Runde der Hungarian Darts Trophy mit 6:5 den ersten Sieg gegen den Schotten feiern. So wurden alle Vergleiche nur mit einem Satz Unterschied beendet.

Unser Wright - Williams Tipp: Sieg Williams mit HC +1,5

Natürlich geht Peter Wright mit seiner Erfahrung, seinen Erfolgen und seiner Weltranglistenposition als Favorit ins Spiel. Doch in diesem Jahr tat sich „Snakebite“ sehr schwer und konnte nicht an alte Erfolge anknüpfen. Zudem ging es zwischen dem Schotten und Williams immer eng zu. Da „The Quiff“ in Runde 1 schon eine sehr gute Frühform gezeigt hat, trauen wir dem Außenseiter auch dieses Mal eine starke Leistung zu.