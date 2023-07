Young Boys - Lausanne Tipp, Prognose & Quoten | 23.07.2023

Unser Young Boys - Lausanne Tipp zum Super League Spiel am 23.07.2023 lautet: Seit Jahren sind die Young Boys in der Schweiz das Maß aller Dinge. Auch am Sonntag zum Ligaauftakt gegen Aufsteiger Lausanne scheint ein Heimsieg vorprogrammiert.

Aus der sensationellen Meisterschaft des FC Zürich in der Saison 2021/22 hatte man in Bern die richtigen Lehren gezogen. Im Vorjahr sicherten sich die Young Boys in der Schweizer Super League wieder souverän den Titel. Schon fünf Spieltage vor dem Saisonende stand die fünfte Meisterschaft in den letzten sechs Spielzeiten fest. Am Ende betrug das Polster auf den ersten Verfolger 16 Punkte. Am Sonntag startet YB nun auch wieder als haushoher Favorit in die neue Spielzeit. Am 1. Spieltag empfangen die Gelb-Schwarzen den Aufsteiger Lausanne-Sport. Hier entscheiden wir uns mit einer Quote von 1.57 bei Bet365 für die Wette „Sieg YB & Über 1,5 Tore“.