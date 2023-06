Young Boys - Lugano Tipp, Prognose & Quoten | 04.06.2023

Unser Young Boys - Lugano Tipp zum Swiss Cup Spiel am 04.06.2023 lautet: Nur zu gerne würde Lugano seinen Pokaltriumph aus dem Vorjahr wiederholen. Am Ende spricht im Finale 2022/23 aber deutlich mehr für das Double der Young Boys.

Auch im Schweizer Profi-Fußball wird am Wochenende mit dem Pokalfinale die Saison 2022/23 beendet. Im heimischen Wankdorf Stadion von Bern empfangen die Young Boys den FC Lugano. Bern hat sich wieder einmal mit großem Vorsprung den Meistertitel gesichert und will nun das Double. Auf der Gegenseite möchte der FCL seinen Pokaltriumph aus der Vorsaison wiederholen. Für die Buchmacher ist der frischgebackene Meister der Favorit. Auch wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,60 bei AdmiralBet die Wette „Sieg Young Boys“.

Darum tippen wir bei Young Boys vs Lugano auf „Sieg Young Boys“:

Die Young Boys blieben in der Liga-Saison 2022/23 ohne Heimpleite.

Lugano hat seit April 2017 nicht mehr in Bern gewonnen.

YB ist seit über 6 Jahren ohne Cup-Niederlage im Wankdorf.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Young Boys vs Lugano Quoten Analyse:

Schaut man auf die Abschlusstabelle der Schweizer Super League 2022/23 ist die Ausgangslage für die Young Boys vs Lugano Prognose klar. Bern wurde mit 74 Punkten souveräner Meister. Der FCL ging dagegen mit 57 Zählern auf Rang 3 ins Ziel.

Somit gibt es bei den Wettanbietern, von denen auch einige Gratiswetten im Angebot haben, für einen Sieg von YB in 90 Minuten nur durchschnittliche Quoten von 1,62. Auf der Gegenseite sind die Tessiner mit Siegquoten im Schnitt von 4,78 die klaren Außenseiter.

Young Boys vs Lugano Prognose: Kann der FCL seinen Titel verteidigen?

In der Vorsaison mussten die Young Boys die Meisterschaft dem FC Zürich überlassen. Aus diesem „Betriebsunfall“ zogen die Verantwortlichen jedoch die richtigen Schlüsse. Sportchef Christoph Spycher stieg zum Aufsichtsratschef auf und bewies mit dem neuen Trainer Raphael Wicky ein glückliches Händchen. Zudem konnte der Verein mal wieder die Abgänge ins Ausland perfekt ersetzen und den Kader sogar verstärken.

Schon fünf Spieltage vor dem Saisonende sicherte sich YB mit dem 5:1 über den Zweitplatzierten FC Luzern den fünften Meistertitel in den vergangenen sechs Jahren. Der Ex-Bundesliga-Profi Wicky ließ die Mannschaft im 4-4-2 mit Raute im Mittelfeld offensiv spielen. Die Berner Stürmer Cedric Itten (19 Treffer) und Jean-Pierre Nsame (21 Tore) lieferten sich ein spannendes Duell um die Torjägerkrone. Am Ende stellten die Young Boys die beste Offensive (82 Tore) und die beste Defensive (30 Gegentore).

Unter Mattia Croci-Torti, der in der Vorsaison als Nachfolger des brasilianischen Coaches Abel Braga den FC Lugano übernommen hatte, feierte der Verein im Mai 2022 mit einem 4:1 gegen St. Gallen den vierten Pokalsieg der Vereinsgeschichte, den ersten seit 1993. In dieser Spielzeit wollen die Schwarz-Weißen ihren Titel im Wettbewerb verteidigen. In der gerade beendeten Super-League-Saison konnte der FCL den vierten Platz aus der vergangenen Spielzeit nochmal um einen Rang verbessern.

Der Vizemeistertitel und die damit verbundene Teilnahme an der Qualifikation für die Champions League wurden allerdings um einen Punkt verpasst. Nachdem Lugano in den ersten 18 Spielen der Saison sieben Mal als Verlierer vom Platz ging, setzte es in der zweiten Saisonhälfte nur noch zwei Pleiten. Zudem konnte Coach Croci-Torti die Abwehr in der Rückserie stabilisieren (29 zu 18 Gegentore). Die Mannschaft ist seit elf Pflichtspielen ungeschlagen.

Young Boys - Lugano Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Young Boys: 2:1 Winterthur (H), 0:2 Lugano (A), 2:0 Sion (A), 1:1 FC Zürich (H), 2:0 St. Gallen (A)

Letzte 5 Spiele Lugano: 3:2 FC Zürich (A), 2:0 Young Boys (H), 1:1 FC Basel (A), 2:1 Winterthur (H), 2:2 FC Luzern (A)

Letzte Spiele Young Boys vs Lugano: 0:2 (A) 1:1 (H), 4:1 (A), 3:0 (H), 1:3 (A)

Nach 150 Duellen führt Bern den Vergleich gegen Lugano mit 58 Siegen zu 46 Niederlagen an. In dieser Saison gab es dieses Duell schon vier Mal. Die ersten zwei Aufeinandertreffen gingen an die Young Boys (3:0, 4:1). Die letzten beiden Kräftemessen konnte der FCL aber ungeschlagen bestreiten. Auf ein 1:1 in Wankdorf folgte ein 2:0-Heimsieg am 25. Mai 2023. Im Cup trafen beide Vereine zweimal im Tessin aufeinander. Im Viertelfinale 2005/06 setzte sich YB mit 2:1 durch, verlor aber mit 1:2 im Achtelfinale der vergangenen Saison.

Unser Young Boys - Lugano Tipp: Sieg Young Boys

Der Pokal ist nicht gerade der Lieblings-Wettbewerb von Bern. In der Saison 2019/20 konnte YB zum ersten Mal seit 33 Jahren den Cup gewinnen. Doch auch Lugano beendete erst in der Vorsaison eine lange Durststrecke in diesem Wettbewerb. Sicher geht der FCL mit einer tollen Serie ins Finale, Qualität und Heimvorteil sprechen aber klar für die Youngs Boys. Zudem hat der Meister mit den Tessinern nach dem Pokal-Aus im Vorjahr und der Liga-Pleite im Mai noch zwei Rechnungen offen.