Young Boys – Maccabi Haifa Tipp, Prognose, Quoten | 29.8.23

Unser Young Boys - Maccabi Haifa Tipp zum Champions League Playoff Spiel am 29.08.2023 lautet: Aufgrund des Heimvorteils und der größeren spielerischen Qualität sehen wir im erneuten Aufeinandertreffen die Hausherren aus Bern in der Favoritenrolle.

Im Hinspiel boten beide Konkurrenten Magerkost und ließen teilweise jeglichen Zug zum gegnerischen Kasten vermissen. Die logische Konsequenz war ein torloses Remis nach 90 Minuten. Vor allem die Gäste aus der Schweiz waren als enttäuschend zu bewerten.

Das Rückspiel findet im Stadion Wankdorf in Bern statt. Auf heimischem Boden sehen wir den amtierenden Schweizer Meister in der Favoritenrolle und tendieren zu einem Heimsieg. Für diesen Spielausgang hält Bwin eine Quote von 1,85 bereit.

Darum tippen wir bei Young Boys vs Maccabi Haifa auf „Sieg Young Boys“:

Die Gelb-Schwarzen gewannen 5 der letzten 7 Champions-League-Heimspiele (1U, 1N).

Maccabi Haifa verlor 5 der jüngsten 8 Auswärts-Duelle in der Königsklasse (2S, 1U).

Das Team aus Bern agiert zuhause und besticht anhand der deutlich größeren Qualität in den eigenen Reihen.

Young Boys vs Maccabi Haifa Quoten Analyse:

Wer sein Augenmerk auf den Drei-Weg-Markt ausrichtet, erkennt recht deutlich, dass die Hausherren aus Bern als leichter Favorit auf den Sieg gehandelt werden. Eine Young Boys Maccabi Haifa Wettquote von durchschnittlich 1,80 für den Heimsieg untermauert diese These.

Obwohl der Erfolg der Gäste aus Israel nicht gänzlich ausgeschlossen wird, bringt er den mehr als 4,3-fachen Wetteinsatz mit sich. Um Gelder schnell und problemlos zu transferieren, empfiehlt sich die Nutzung eines Wettanbieters mit PayPal.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Young Boys vs. Maccabi Haifa Prognose: Ziehen die Schweizer zum 3. Mal in die Champions League ein?

Eine gewisse Dominanz im Oberhaus des Schweizer-Fußballs ist dem BSC in den letzten Jahren keineswegs abzusprechen. Fünf der letzten sechs Meisterschaften gingen nämlich an die Young Boys. Darüber hinaus wurde im vergangenen Jahr das dritte Double in der Vereinsgeschichte gewonnen.

Nach einem langen Jahr Absenz vom internationalen Fußball wollen die Mannen von Meistertrainer Raphael Wicky nun ihre Rückkehr in die Vorrunde der Champions League verkünden. Nach dem schwachen Auftritt beim 0:0 im letzten Kräftemessen gegen die Israelis ist im Rückspiel vor allem offensiv eine deutliche Leistungssteigerung erforderlich. Dabei sind viele Augen auf Jean-Pierre Nsame, der im Hinspiel nur von der Bank kam, gerichtet. In der vergangenen Spielzeit war der 30-jährige Kameruner mit 21 Toren der beste Angreifer in den eigenen Reihen.

Auf nationaler Ebene wurde das Match gegen Stade Lausanne Ouchy vom 26.08.2023 verschoben, um eine optimale Vorbereitung für die Playoffs zu gewährleisten.

Maccabi Haifa beanspruchte im vergangenen Jahr die 15. nationale Meisterschaft für sich. Die heimische Liga beginnt für den Serienmeister (zuletzt dreimal in Folge) erst am kommenden Wochenende mit dem Kräftemessen gegen Hapoel Jerusalem.

Young Boys - Maccabi Haifa Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Young Boys: 0:0 Maccabi Haifa (CL-Quali, A), 5:0 Breitenrain (Pokal, A), 1:1 Luzern (Liga, A), 5:2 Winterthur (Liga, H), 2:2 Yverdon Sport (Liga A).

Letzte 5 Spiele Maccabi Haifa: 0:0 Young Boys (Cl-Quali, H), 2:0 Petah Tikva (Pokal, A), 3:1 Slovan Bratislava (CL-Quali, H), 2:1 Slovan Bratislava (Cl-Quali, A), 4:1 Sheriff Tiraspol (Cl-Quali, H).

Letzte Spiele Young Boys vs. Maccabi Haifa: 0:0 (CL-Quali, A).

Bereits im vergangenen Jahr lösten die Grünen nach zwölf Jahren Abwesenheit das Ticket für die Gruppenphase der Champions League. Dort war die Konkurrenz mit Juventus Turin, Benfica und PSG zu stark. Mit einem Sieg und fünf Niederlagen stand am Ende der Vorrunde der letzte Tabellenplatz zu Buche.

Aufgrund der schlechten Wertung von Israel im Liga-Ranking der FIFA mussten die Mannen von Trainer Messay Dego bereits in der ersten Qualifikationsrunde antreten. Allgemein gaben sich die Israelis in den drei absolvierten Runden keine Blöße und setzten sich gegen die Spartans aus Malta (4:0, 2:1), Sheriff Tiraspol (0:1, 4:1) und Slovan Bratislava (2:1, 3:1) teilweise souverän durch.

Dennoch wurden rückblickend saisonübergreifend nur zwei von acht Auswärtsspielen in der Champions League gewonnen (1U, 5N). Drei der insgesamt fünf Niederlagen auf gegnerischem Boden kamen ohne eigenen Treffer zustande. Um das Maximum aus den Young Boys vs Maccabi Haifa Wetten herauszuholen, könnte sich die Nutzung eines Bwin Gutscheins auszahlen.

Unser Young Boys – Maccabi Haifa Tipp: Sieg Young Boys

Nachdem das Hinspiel sehr defensiv ausgetragen wurde, gehen wir beim Re-Match von einer offensiv geführten Angelegenheit aus. Die Hausherren aus Bern agieren im Stadion Wankdorf und werden mit den heimischen Fans im Rücken alles in die Wege leiten, um zum vierten Mal das Ticket für die Gruppenphase zu lösen.