Young Boys – RB Leipzig Tipp, Prognose, Quoten | 19.09.2023

Young Boys – RB Leipzig Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Steigen die Sachsen mit einem Sieg in die Königsklasse ein?

YB hat sich kürzlich im Schweizer Pokal zu einem wenig glanzvollen 1:0 bei Neuchatel Xamax gemüht. In einem Match auf überschaubarem Niveau fiel erst in der Nachspielzeit das entscheidende 1:0. Deutlich souveräner präsentierte sich RB Leipzig am vergangenen Samstag beim 3:0 über Augsburg. Bereits im ersten Durchgang wurde das Match durch die Treffer von Xavi Simons, Lois Openda und David Raum entschieden.