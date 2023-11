Young Boys – Roter Stern Belgrad Tipp, Prognose & Quoten

Unser Young Boys - Roter Stern Belgrad Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 28.11.2023 lautet: Beide Konkurrenten haben ihr Anrecht auf die K.o.-Runde der Champions League verwirkt. In unserem Wett Tipp heute sehen wir keinen Favoriten, rechnen aber mit einer torreichen Angelegenheit.

Sowohl die Young Boys als auch die Gäste aus Serbien taten sich im bisherigen Verlauf der Königsklasse schwer und haben mit jeweils nur einem erbeuteten Punkt keine Chance mehr, das Achtelfinale zu erreichen. Der vorletzte Gruppenspieltag dürfte richtungsweisend im Kampf um Rang 3 und somit auch für den Einzug in die Europa-League-Zwischenrunde sein.

Unser Wett Tipp heute zielt auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ zu einer Quote von 1,88 bei Betano ab.

Darum tippen wir bei Young Boys vs Roter Stern Belgrad auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

YB bestritt bisweilen alle CL-Duelle mit mehr als 2,5 Toren und versäumte nur einmal einen eigenen Treffer.

Roter Stern Belgrad traf in jedem CL-Match mindestens einmal und absolvierte alle 4 Begegnungen mit 3 oder mehr Toren.

4 der bisherigen 5 Aufeinandertreffen endeten mit 3 oder mehr Toren. Im Hinspiel trennten sich beide Teams 2:2.

Young Boys vs Roter Stern Belgrad Quoten Analyse:

Anhand der Quoten am Drei-Weg-Markt lassen sich leichte Vorteile für die Hausherren aus Bern erkennen. Im Falle eines Heimsiegs bringen diese eine durchschnittliche Quote von knapp über 2,00 mit sich. Der Triumph der Gäste aus Belgrad wird nicht gänzlich ausgeschlossen, verspricht aber bei einigen Bookies mehr als den 3,30-fachen Wetteinsatz.

Ähnlich dem Hinspiel gehen die Wettanbieter von einer offensiv geführten Paarung aus.

Young Boys vs. Roter Stern Belgrad Prognose: Bringt das Schlüsselspiel um Platz 3 einen Gewinner hervor?

Als amtierender Schweizer Meister haben sich die Young Boys Bern direkt für die Playoffs zur Champions-League-Gruppenphase qualifiziert, in denen Maccabi Haifa (0:0, 3:0) souverän bezwungen wurde.

An die starken Leistungen konnte aber in der Vorrunde nicht mehr angeknüpft werden. Die Konkurrenz scheint in der Gruppe G mit Manchester City, RB Leipzig und Roter Stern Belgrad zu mächtig zu sein. Der bisher einzige Punkt resultierte gegen die Schützlinge aus Serbien.

Dennoch ist dem derzeitigen Tabellenschlusslicht mit vier Toren ein gewisser Zug zum gegnerischen Kasten zuzusprechen. Lediglich in einem der vier Gruppenspiele wurde ein eigener Treffer verpasst. Alle vier CL-Duelle endeten darüber hinaus mit mehr als 2,5 Toren. Mit elf Gegentoren steht der Abwehrverbund alles andere als sicher und zeigt in allen vier Begegnungen keinen „Clean Sheet“ auf.

Auf nationaler Ebene hat die Auswahl von Trainer Raphael Wicky am vergangenen Spieltag nach einem 1:3 in Zürich die Tabellenführung an den FCZ verloren.

Young Boys - Roter Stern Belgrad Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Young Boys: 1:3 FC Zürich (A), 6:1 Luzern (H), 0:3 Manchester City (A), 4:1 Winterthur (A), 2:0 Rapperswil-Jona (A).

Letzte 5 Spiele Roter Stern Belgrad: 2:1 Vojvodina (A), 2:1 FK Zeleznicar Pancevo (A), 1:2 RB Leipzig (H), 3:1 Radnik (H), 1:1 Backa Topola (H).

Letzte 5 Spiele Young Boys vs. Roter Stern Belgrad: 2:2 (A), 1:1 (A), 2:2 (H), 0:3 (A), 2:2 (H).

Roter Stern Belgrad muss weiterhin vom erstmaligen Erreichen der K.o.-Runde in der Champions League träumen. Nach vier Gruppenspielen steht nur ein magerer Punkt zu Buche. Zumindest herrscht gegenüber dem Tabellenschlusslicht aus Bern nach dem 2:2 im ersten direkten Duell mit 5:10 Toren die bessere Tordifferenz vor und somit rangiert Roter Stern vorerst auf Rang 3 in der Gruppe G.

Beide Auswärtsspiele gingen bisher bei Manchester City (1:3) und RB Leipzig (1:3) verloren. In beiden Ansetzungen erzielten die Gäste einen Treffer. Darüber hinaus endeten sämtliche Champions-League-Begegnungen mit mindestens drei Toren.

Unser Young Boys – Roter Stern Belgrad Tipp: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

Beide Konkurrenten haben mit acht Punkten Rückstand auf den Tabellenzweiten aus Leipzig keine Möglichkeit mehr, sich für das Achtelfinale zu qualifizieren. Der Gewinner der Paarung geht jedoch einen entscheidenden Schritt in Richtung dritter Tabellenplatz und den damit verbundenen Einzug in die Europa League. Sowohl die Schweizer als auch die Serben werden alles in die Waagschale werfen, um Rang 3 zu erklimmen. Wir rechnen mit einer offensiv geführten Angelegenheit. Der Direktvergleich gibt uns recht. Neben dem 2:2 im Hinspiel endeten beide Ansetzungen in Bern mit beiderseitigen Toren und Über 2,5 Treffern.