Young Boys - Sporting Lissabon Tipp, Prognose & Quoten | 15.02.2024

Unser Young Boys Bern - Sporting Lissabon Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 15.02.2024 lautet: Die Portugiesen reisen mit einer immensen Offensivkraft an. Im Angriff der YB tummelt sich ebenfalls viel Spielfreude. Unser Wett Tipp heute schnappt diese offensiven Tendenzen auf.

Sporting Lissabon pflügt derzeit mit einer brandheißen Offensive durch die portugiesische Liga. Zuletzt waren die „Leoes“ kaum zu bremsen und erzielten 16 Tore in den vergangenen drei Pflichtspielen. Auswärts entfaltet sich der Angriff der Grün-Weißen allerdings nicht immer in seiner vollen Pracht.

Bern startete die internationale Saison in der Königsklasse, erarbeitete sich in einer Gruppe mit Manchester City, RB Leipzig und Roter Stern Belgrad den dritten Platz. Die Young Boys waren zuletzt ebenfalls torhungrig unterwegs (9 Tore in 3 Spielen), weshalb unser Wett Tipp heute auf „Über 2,5 Tore“ abzielt. Bet-at-Home kann dafür eine Quote von 1,70 anbieten.

Darum tippen wir bei Young Boys vs Sporting Lissabon auf „Über 2,5 Tore“:

9 der letzten 10 Pflichtspiele von Sporting Lissabon endeten mit „Über 2,5 Toren“

Bern erzielte in 2 der letzten 3 Pflichtspiele „Über 2,5 Tore“.

Die Portugiesen erspielten sich in der Europa League bereits Chancen im Wert von 10,0 xG (8.).



Young Boys Bern vs Sporting Lissabon Quoten Analyse:

Raphael Wicky ist in seinem zweiten Jahr Trainer der Young Boys und kann auf eine phänomenale Heimbilanz schauen. Innerhalb der Schweizer Super League kassierte der ehemalige HSV-Spieler mit seinem Team noch keine Niederlage! Die internationale Konkurrenz ist erfahrungsgemäß etwas stärker, weshalb die maximale Siegquote trotzdem bei 3,80 liegt.

Sporting Lissabon gewann in der Europa-League-Gruppenphase nur eines von drei Auswärtsspielen. Die individuelle Qualität der Grün-Weißen reicht den Buchmachern allerdings, um die Gäste mit Quoten bis 1,98 zu favorisieren. In der Ferne sind die Portugiesen nicht konstant genug, um einen Sportwetten Bonus für einen Auswärtssieg zu verwenden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Young Boys Bern vs Sporting Lissabon Prognose: Attackiert Lissabon intensiv den gegnerischen Strafraum?

Ruben Amorim übernahm Anfang März 2020 das Amt als Sporting-Trainer und gewann in seiner ersten vollen Spielzeit den Titel in Portugal. In dieser Saison haben die Löwen aus Lissabon die Chance, diesen Erfolg zu wiederholen.

Die Mannschaft aus der portugiesischen Hauptstadt bestreitet ihre Begegnungen in einem offensiv ausgerichteten 3-4-3 und ist darauf ausgerichtet, in den gegnerischen Strafraum zu dringen. Während der EL-Gruppenphase gaben die Portugiesen prozentual die meisten Abschlüsse im gegnerischen Fünf-Meter-Raum ab (13 Prozent).

Mit Hilfe ihrer spielerischen Klasse erspielten sich die Amorim-Schützlinge damit 10,0 erwartbare Tore (8.) in der Europa League. Zusätzlich geht von den Gästen eine große Gefahr nach ruhenden Bällen aus. Nur Slavia Prag und Rennes (je 5) erzielten in der Gruppenphase mehr Standard-Tore als die Löwen (4).

Vor diesem Auswärtsspiel waren die Grün-Weißen kaum zu stoppen und spielten sich mit 16 Toren in den letzten drei Pflichtspielen förmlich in einen Rausch. Defensiv sind die Portugiesen nicht immer fehlerfrei. Das trieb neun der letzten zehn Pflichtspiel-Ergebnisse auf „Über 2,5 Tore“.

Young Boys Bern - Sporting Lissabon Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Young Boys Bern: 3:3 Lugano (A), 1:0 Lausanne-Sport (A), 5:1 Yverdon Sport (H), 0:1 Basel (A), 1:0 Grasshopper (H).

Letzte 5 Spiele Sporting Lissabon: 5:0 Braga (H), 3:0 Leiria (A), 8:0 Casa Pia (H), 0:1 Braga (A), 5:2 Vizela (A).

Letzte 5 Spiele Young Boys Bern vs. Sporting Lissabon: 0:1 (H).



Bern ist im Schweizer Fußball derzeit das dominierende Team und der amtierende Meister sowie Pokalsieger. Aktuell führen die Young Boys ihre heimische Liga erneut mit sieben Zählern Vorsprung an.

Der Titel im letzten Jahr gab den Schwarz-Gelben in dieser Saison die Berechtigung, ihr Glück in der Königsklasse zu probieren. Dort gewannen die Wicky-Schützlinge ein Spiel, schlossen fünf von sechs Partien mit „Über 2,5 Toren“ ab und qualifizierten sich als Gruppen-Dritter für die K.o.-Phase der Europa League.

Das Stadion Wankdorf bietet Platz für 31.500 Zuschauer, die unter Trainer Raphael Wicky in zwei Jahren noch keine Liga-Niederlage zu sehen bekamen. In dieser Saison dominierten die Young Boys ihre Liga-Heimspiele und erzielten durchschnittlich 2,8 Tore pro Heimspiel.

Sporting wiederum hat in der heimischen Liga in drei von neun Auswärtsspielen Punkte liegen lassen und in der EL-Gruppenphase nur einen von drei Gastauftritten gewonnen. Somit halten wir eine „Doppelte Chance 1X“ mit einer Quote von 1,87 bei Bet-at-Home für spielbar. Dabei darf gerne auch dieser Bet-at-Home Bonus eingesetzt werden.

Unser Young Boys Bern - Sporting Lissabon Tipp: Über 2,5 Tore

Beide Mannschaften können mit ihrer Offensive einen gewaltigen Druck auf den Gegner ausüben und haben mehr als einen zielsicheren Stürmer. Vor allem auf Seiten von Lissabon ist mit Viktor Gyökeres (16 Liga-Tore, 3 EL-Tore) ein echter Knipser auf dem Feld.