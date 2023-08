Zalaegerszegi - Osijek Tipp, Prognose & Quoten | 3.8.2023

Unser Zalaegerszegi - Osijek Tipp zum Conference League Spiel am 03.08.2023 lautet: Dank der höheren Qualität und des knappen Hinspiel-Erfolgs darf Osijek aufs Weiterkommen hoffen. Am Ende dürfte für die Hausherren nicht mehr als ein Remis drin sein.

Im Hinspiel in der Vorwoche zwischen Osijek und Zalaegerszegi in der zweiten Runde der Qualifikation für die UEFA Europa Conference League sah alles nach einem torlosen Remis aus. Die Hausherren hatten in der ersten Minute der Nachspielzeit mit einem Treffer von Mierez aber dann doch noch das bessere Ende auf ihrer Seite und gehen so mit einem kleinen Vorteil ins Rückspiel an diesem Donnerstag in Ungarn.

Wir spielen bei dieser Partie, die laut den Wettquoten wieder eine enge Kiste werden dürfte, mit einer Quote von 1,60 bei Bet3000 die Wette „Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Zalaegerszegi vs Osijek auf „Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore“:

Zalaegerszegi ist in der Spielzeit 2023/24 noch ohne Punkt und Tor

Osijek hat die ersten 3 Pflichtspiele der neuen Saison alle gewonnen

ZTE hat seit über 20 Jahren kein Europapokal-Spiel mehr gewonnen

Zalaegerszegi vs Osijek Quoten Analyse:

Schaut man auf den Marktwert, liegen die Kroaten mit 20 zu 6 Millionen Euro vorne. Im Hinspiel waren die „Bijelo-plavi“ vor den eigenen Fans klar favorisiert, trotzdem entwickelte sich ein extrem enges Duell.

Auch dieses Mal rechnen die Buchmacher, die nicht nur mit guten Quoten, sondern auch mit einem lukrativen Sportwetten Bonus überzeugen können, mit einem Spiel auf Augenhöhe. So wird ein Heimsieg mit durchschnittlichen Quoten von 2,50 bezahlt. Ein Erfolg der Gäste ist jedoch mit Quoten im Schnitt von 2,72 aus Sicht der Bookies auch nur minimal unwahrscheinlicher.

Zalaegerszegi vs Osijek Prognose: Können die Ungarn das Duell umdrehen?

Der Zalaegerszegi TE Football Club kann nach zehn Spielen in seiner Europapokal-Geschichte nur zwei Siege vorweisen. Beide stammen aus der Champions-League-Qualifikation der Saison 2002/03. In Runde 2 gab es einen 1:0-Heimsieg gegen NK Zagreb. Dann schrieb „Zete“ in Runde 3 mit einem 1:0-Erfolg gegen Manchester United Geschichte. Das Rückspiel im Old Trafford ging dann allerdings standesgemäß mit 0:5 verloren.

In Ungarn wurde ZTE 2002 zum ersten und bisher einzigen Mal Fußballmeister. In der Vorsaison kam mit dem Erfolg im nationalen Pokal der zweite Titel dazu. In der heimischen Liga hatte es allerdings nur für einen enttäuschenden neunten Platz, sechs Punkte vor der Abstiegszone, gereicht. In der Vorbereitung auf die neue Saison gewann das Team von Coach Gabor Boer mit 3:2 gegen Union Berlin. Am vergangenen Wochenende startete der Pokalsieger allerdings mit einer 0:2-Heimpleite gegen Varda Kisvarda in die neue Saison.

Der „Nogometni Klub“ aus der slawonischen Stadt Osijek feierte 1999 mit dem Pokalsieg den größten Erfolg seiner Klubgeschichte. In der ersten kroatischen Liga sind die „Bijelo-plavi“ einer von vier Klubs, der noch nie abgestiegen ist. Das beste Ergebnis in der HNL war der Vizemeistertitel in der Spielzeit 2020/21. In den letzten beiden Jahren reichte es jeweils für den dritten Platz. Der NKO ist auch hervorragend in die neue Saison der Liga gestartet. Erst gab es ein 6:1 daheim gegen Slaven Belupo, dann wurde am Wochenende mit 4:3 bei Rudes gewonnen.

Die Gäste hatten nach 39 Minuten schon mit 0:3 zurückgelegen. Dann drehte Osijek das Spiel aber im zweiten Durchgang noch in einen Sieg. Mijo Caktas war dabei mit einem Hattrick der Matchwinner. Nach dem Sieg ist „OSI“ nun Tabellenführer in Kroatien. Im Europapokal ist der Verein noch ohne Teilnahme an einer Gruppenphase. 2017/18 stand man in den Playoffs für die Europa League, scheiterte dort aber knapp an Austria Wien (1:2, 1:0).

Zalaegerszegi - Osijek Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Zalaegerszegi: 0:2 Kisvarda (H), 0:1 Osijek (A), 1:1 Al Ittifaq (H), 2:1 Nafta (A), 3:2 Union Berlin (H)

Letzte 5 Spiele Osijek: 4:3 Rudes (A), 1:0 Zalaegerszegi (H), 6:1 Slaven Belupo (H), 0:2 Fehervar (H), 1:1 Petrolul 52 (A)

Letzte Spiele Zalaegerszegi vs Osijek: 0:1 (A)

Beide Vereine standen sich in der Vorwoche das erste Mal in einem Pflichtspiel gegenüber. 2020 hatte es schon mal ein Testspiel zwischen Zalaegerszegi und Osijek gegeben, welches die Ungarn daheim mit 2:0 gewonnen hatten. Für Osijek war es die erste Pflichtpartie gegen einen Verein aus Ungarn. „Zete“ kommt dagegen schon auf vier Duelle gegen kroatische Teams (CL- und EL-Quali). Hier steht die Bilanz bei einem Sieg und drei Niederlagen.

Im Hinspiel war Osijek durch einen späten Treffer erfolgreich. Treffen die Kroaten auch im Rückspiel in Durchgang 2, wird das von Admiralbet mit einer Quote von 1,90 belohnt.

Unser Zalaegerszegi - Osijek Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore

Die Formkurve und die Qualität sprechen für die Gäste, die allerdings im Hinspiel ihr Können nicht ausreichend auf den Platz bringen konnten. Auch im Rückspiel wartet alles andere als ein Spaziergang auf Osijek. Da die Ungarn aber nicht gut in die neue Saison gestartet sind und auch in der Vorsaison in der heimischen Liga nur auf Platz 9 landeten, trauen wir den Hausherren nicht mehr als einen Punkt zu. Dabei fallen erneut wenige Treffer.