Zalgiris - Galatasaray Tipp, Prognose & Quoten | 25.07.2023

Unser Zalgiris - Galatasaray Tipp zum Champions League Qualifikations Spiel am 25.07.2023 lautet: Zalgiris wäre in der ersten Runde fast an der kläglichen Chancenverwertung gescheitert und ist nun der klare Underdog gegen Galatasaray.

Zalgiris Vilnius hat es mit Ach und Krach in die zweite Runde geschafft. Der zehnfache litauische Meister quälte sich gegen den FC Struga mit insgesamt 2:1 in die zweite Qualifikationsrunde. Dort endeten in sechs der insgesamt acht Teilnahmen die Hoffnungen auf die Königsklasse.

Ein Szenario, das in diesem Aufeinandertreffen ebenfalls in Frage kommt. Selbst ohne absolviertes Pflichtspiel ist das individuelle Potenzial des türkischen Rekord-Champions eine Nummer zu groß. Unser Tipp: „Sieg Galatasaray & Beide treffen: Nein“ mit einer Quote von 2,62 bei Bet365.

Darum tippen wir bei Zalgiris vs Galatasaray auf „Sieg Galatasaray & Beide treffen: Nein“:

Mit 2,23 : 2,64 xG siegte Zalgiris im Rückspiel gegen den FC Struga glücklich.

Zalgiris schied in 6 der 8 Teilnahmen an der CL-Quali in der 2. Runde aus.

Gala hatte letztes Jahr in der Süper Lig die meisten erwartbaren Tore (81,76 xG) und die wenigsten erwartbaren Gegentore (31,08 xGA).

Zalgiris vs Galatasaray Quoten Analyse:

Im vergangenen Jahr gelang es dem zehnfachen litauischen Meister, die dritte Runde der CL-Qualifikation zu erreichen. Die Chancen für eine erneute Teilnahme an der nächsten Runde stehen schlecht: Mit Quoten zwischen 4,75 und 5,70 ist Vilnius selbst im eigenen Stadion der klare Underdog.

Galatasaray kommt aus einer starken Saison, in der sich die Löwen mit dem 23. Titel in der Süper Lig eindrucksvoll aus einer schweren Phase kämpften. Dementsprechend startet der türkische Vertreter mit Wettquoten bis 1,65 als Favorit in diesem Vergleich. Bei unseren verlinkten Wettanbietern mit Paypal könnt ihr euer Wettkonto aufladen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Zalgiris vs Galatasaray Prognose: Der Qualitätsunterschied ist zu groß

Zalgiris Vilnius dominierte die heimische Liga in den vergangenen Jahren nach Belieben. In der letzten Saison sicherten sich die Spieler von Vladimir Cherubin mit 21 Punkten Vorsprung die dritte Meisterschaft in Serie. International sieht das Bild völlig anders aus.

Bisher erreichte Zalgiris insgesamt acht Mal die zweite Runde der Champions-League-Qualifikation. Nur ein Mal marschierten die Litauer in die Gruppenphase der Königsklasse: 1992/1993. Ansonsten ist Zalgiris in sechs von acht Jahren in der zweiten Quali-Runde gescheitert.

Die aktuelle Saison ist deutlich schwieriger als gedacht: Zalgiris liefert sich im Liga-Alltag einen Zweikampf mit Panevezys und hat im Rennen um die Meisterschaft einen starken Konkurrenten. Zudem zitterte sich die Cheburin-Elf in der ersten Quali-Runde trotz Feldüberlegenheit zu einem 2:1-Auswärtssieg gegen den FC Struga.

Im Rückspiel mussten die Litauer einen 0:1-Rückstand überstehen. Am Ende waren sie Nutznießer eines späten Eigentors von Sava Radic. Ob sie gegen Gala treffen, ist zumindest fragwürdig: Der türkische Meister beendete seine vergangene Saison mit sechs Siegen in Folge - fünf davon ohne Gegentor.

Zalgiris - Galatasaray Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Zalgiris: 4:0 FK Suduva (H), 2:1 FC Struga (A), 0:0 FC Struga (H), 3:0 Riteriai (H), 4:1 FK Banga (A).

Letzte 5 Spiele Galatasaray: 0:2 Sturm Graz (A), 1:1 Austria Wien (A), 2:0 Kisvarda FC (H), 3:4 Hull City (H), 3:0 Fenerbahce (H).

Letzte Spiele Zalgiris vs. Galatasaray: -

Zalgiris befindet sich mitten in der Saison und ist seit zehn Spielen in Folge ungeschlagen. Galatasaray hingegen hatte bisher nur Freundschaftsspiele. In diesen verzichtete Trainer Okan Buruk in jedem Spiel darauf, die beste Elf aufs Feld zu schicken. Somit gibt die Bilanz von einem Sieg, einem Remis und zwei Niederlagen aus vier Partien wenig her.

Die Übersicht des Kaders von Gala gibt uns hingegen eine Vorahnung, mit welcher Qualität der türkische Rekord-Champion nach Litauen reist. Nicolo Zaniolo, Dries Mertens, Wilfried Zaha und Kerem Aktürkoglu sind nur einige hochspannende Namen, die im Trikot der Löwen das Feld betreten könnten.

Schon in der letzten Spielzeit steckte jede Menge Qualität im Kader von Galatasaray. Mit der besten erwartbaren Offensive (81,76 xG) und der besten erwartbaren Defensive (31,08 xGA) sicherten sich die Löwen den 23. Meistertitel der Vereinsgeschichte.

Dieser Titel macht nochmal mehr Eindruck, wenn wir auf die Vorjahres-Platzierung schauen: Damals stand ein enttäuschender 13. Platz der Löwen in den Büchern.

Entfaltet die Offensive der Buruk-Elf ihr Potenzial, sind Über 2,5 Tore in der Partie denkbar. Wir haben Bet365 für euch getestet und eine Quote von 1,95 für eine Wette auf Über 2,5 Tore gefunden.

Unser Zalgiris - Galatasaray Tipp: Sieg Galatasaray & Beide treffen: Nein

Zalgiris ging in der ersten Qualifikationsrunde verschwenderisch mit den eigenen Chancen um und brachte in beiden Partien gegen den FC Struga unter 25 Prozent der Schüsse aufs Tor. Gala steht ein enormes Potenzial im eigenen Angriff zur Verfügung, mit dem die Türken der Favoritenrolle gerecht werden können.