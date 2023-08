Zalgiris - Lech Posen Tipp, Prognose, Quoten | 03.08.2023

Unser Kauno Zalgiris - Lech Posen Tipp zum Conference League Spiel am 03.08.2023 lautet: Schon im Hinspiel in der Vorwoche war Lech Posen gegen Kauno Zalgiris klar überlegen. Auch im Rückspiel spricht fast alles für einen Sieg der Polen.

In der zweiten Runde der Qualifikation für die UEFA Europa Conference League entschied Lech Posen in der Vorwoche das Hinspiel daheim gegen Kauno Zalgiris mit 3:1 für sich. Dieser Erfolg war mit 15 zu 4 Torschüssen und 72 Prozent Ballbesitz am Ende für die Hausherren auch verdient.

So hat der polnische Verein im Kampf ums Weiterkommen das deutlich bessere Blatt. Laut den Wettquoten sind die Gäste auch im Rückspiel die klaren Favoriten. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und entscheiden uns bei diesem Spiel mit einer Quote von 1,55 bei Bwin für die Wette „Sieg Lech Posen“.

Darum tippen wir bei Kauno Zalgiris vs Lech Posen auf „Sieg Lech Posen“:

Kauno Zalgiris konnte nur eines der letzten zehn Pflichtspiele gewinnen

Lech Posen stand in der Vorsaison im Viertelfinale der UECL

Die Kolejorz haben beim Marktwert klare Vorteile

Kauno Zalgiris vs Lech Posen Quoten Analyse:

Die „Zaliai Balti“ aus Litauen kommen auf einen Marktwert von 6 Millionen Euro. Mit 32 Millionen Euro haben die Polen somit hier die Nase vorne. Damit schicken die Bookies, die ihren Kunden auch regelmäßig Freebets anbieten, die Gäste auch im Rückspiel als klare Favoriten auf den Rasen.

Bei der Kauno Zalgiris vs Lech Posen Prognose gibt es für einen Sieg der Gäste gerade mal durchschnittliche Quoten von 1,55. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Hausherren mit Quoten im Schnitt von 5,54 eingepreist.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kauno Zalgiris vs Lech Posen Prognose: Kann Kauno das Duell drehen?

Der FK Kauno Zalgiris aus Kaunas wurde erst 2004 gegründet. In der Saison 2022 erreichte man mit dem zweiten Platz das beste Ergebnis der Vereinsgeschichte. Der Rückstand auf Platz 1 betrug allerdings 21 Punkte. Mit dem sechsten Rang in der Heimtabelle ließen die „Zaliai Balti“ vor allem vor den eigenen Fans einige Punkte liegen. In dieser Saison sind in Litauen 24 Spieltage absolviert. Kauno hat 30 Punkte auf dem Konto. Das reicht lediglich für Rang 5, 28 Zähler hinter Tabellenführer Panevezys.

In dieser Spielzeit tut sich das Team von Coach Marius Stankevicius in der Fremde schwer. So kamen in zwölf Gastspielen nur zwei Siege zustande. Im Europapokal hat der Verein noch nie die zweite Runde überstanden. 2021/22 schied man beispielsweise sang- und klanglos gegen The New Saints FC (Wales) aus (0:5, 1:5). International stehen für den FK gerade mal zwei Siege in 14 Spielen zu Buche. Auch von den letzten zehn Pflichtspielen konnte Kauno nur eines für sich entscheiden.

Im Juni 2022 übernahm John van den Brom den KKS Lech Posen. Nachdem die „Kolejorz“ unter dem neuen Coach in den ersten vier Ligaspielen sieglos blieben und in der ersten Runde der CL-Quali an Qarabag aus Aserbaidschan scheiterten, wackelte der Stuhl des Niederländers bedenklich. Doch van den Brom durfte weitermachen und führte den Verein in der Ekstraklasa auf einen guten dritten Platz. Zudem zog Lech über Batumi (5:0, 1:1), Vikingur (0:1, 4:1) und Düdelingen (2:0, 1:1) in die UECL-Gruppenphase ein.

Dort sicherte sich die Mannschaft mit nur einer Niederlage den zweiten Platz hinter Villarreal, aber vor Hapoel Be‘er Sheva und Austria Wien. Durch zwei klare Erfolge gegen Djurgardens (2:0, 3:0) erreichte der KKS das Viertelfinale, wo dann aber gegen die Fiorentina (1:4, 3:2) Endstation war. In diesem Jahr ist der Verein auch perfekt in die neue Saison der Ekstraklasa gestartet. Nach einem 2:1 bei Piast Gliwice und einem 2:0 daheim gegen Radom führen die „Pyry“ die Tabelle nach zwei Spieltagen an.

Kauno Zalgiris - Lech Posen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kauno Zalgiris: 1:3 Lech Posen (A), 1:1 Dainava (A), 1:1 Banga (A), 0:3 Panevezys (A), 3:2 Siauliai (H)

Letzte 5 Spiele Lech Posen: 2:0 Radom (H), 3:1 Kauno Zalgiris (H), 2:1 Piast Gliwice (A), 0:4 AZ Alkmaar (A), 1:1 Banik Ostrava (H)

Letzte Spiele Kauno Zalgiris vs Lech Posen: 1:3 (A)

Beide Vereine trafen in der Vorwoche erstmals aufeinander. Lech Posen hatte in der Saison 2013/14 in der EL-Quali schon gegen FK Zalgiris gespielt. Hier schieden die Polen knapp aus (0:1, 2:1). Für Kauno war es das erste Duell gegen eine polnische Mannschaft.

Alle drei Treffer von Lech Posen fielen in der ersten Halbzeit. Treffen die Polen auch im Rückspiel im ersten Durchgang mindestens einmal ins Schwarze, wird das von Buchmacher Winamax, der für seine Kunden die tolle Winamax App parat hat, mit einer Quote von 1,68 belohnt.

Unser Kauno Zalgiris - Lech Posen Tipp: Sieg Lech Posen

Lech Posen hat in der Vorwoche einen souveränen und verdienten Sieg gegen Kauno Zalgiris gefeiert. Einziger Schönheitsfehler war der Gegentreffer in der zweiten Halbzeit. Aus diesem Grund dürfen es die Polen im Rückspiel nicht zu locker angehen. Aber mit ihrer Qualität und ihrer internationalen Erfahrung sollten die „Kolejorz“ auch das zweite Duell für sich entscheiden.