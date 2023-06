Zhang - Ruud Tipp, Prognose & Quoten | French Open

Unser Zhang - Ruud Tipp zum French Open Spiel lautet: Mit dem Chinesen Zhang hat die Nummer 4 der Welt in Runde 3 eine machbare Aufgabe erwischt. Für einen glatten und souveränen Sieg dürfte es aber nicht reichen.

Im vergangenen Jahr stand Casper Ruud gleich in zwei Grand-Slam-Finalspielen. Bei den French Open verlor er gegen Rafael Nadal und bei den US Open gegen Carlos Alcaraz. Bei den French Open 2023 zählt der Norweger erneut zum erweiterten Favoritenkreis und will endlich seinen ersten Major-Titel gewinnen. In Runde 3 bekommt es die Nummer 4 der Weltrangliste am Samstag mit dem Chinesen Zhizhen Zhang zu tun. In diesem Duell ist Ruud natürlich der klare Favorit. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis, spielen aber mit einer Quote von 1,72 bei Bet365 die Wette „Sieg Ruud mit Satzverlust“.

Darum tippen wir bei Zhang vs Ruud auf „Sieg Ruud mit Satzverlust“:

Ruud musste schon in Runde 2 gegen einen Qualifikanten über 4 Sätze gehen.

Zhang ist bei den French Open 2023 noch ohne Satzverlust.

Ruud hat in dieser Saison 11 Niederlagen kassiert (bei 18 Siegen).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Zhang vs Ruud Quoten Analyse:

Der Weltranglisten-Vierte ist in seiner Drittrunden-Partie wenig überraschend der klare Favorit der Top-Buchmacher.

Für einen Sieg des Norwegers gibt es bei der Zhang vs Ruud Prognose gerade mal Quoten im Schnitt von 1,14. Auf der Gegenseite ist der Chinese mit durchschnittlichen Siegquoten von 5,96 der klare Underdog.

Zhang vs Ruud Prognose: Findet Ruud den Schlüssel zu mehr Konstanz?

Zhizhen Zhang feierte schon 2015 sein ATP-Debüt. Doch erst im Jahr 2021 sorgte der Profi als erster Chinese im Hauptfeld von Wimbledon für Aufsehen. Im darauffolgenden Jahr erreichte Zhang als erster Spieler aus China eine Platzierung unter den Top 100 der Weltrangliste. Beim Turnier im Mai 2023 in Madrid zog der Mann aus Shanghai dann ins Viertelfinale ein. Das war zuvor noch nie einem Chinesen bei einem Masters gelungen.

In Runde 1 der French Open profitierte Zhang beim Stand von 6:1 und 4:1 gegen den Serben Dusan Lajovic (ATP Nr. 53) von einer verletzungsbedingten Aufgabe seines Gegners. Danach traf Zhang auf den Argentinier Thiago Agustin Tirante (ATP Nr. 153) und hatte mit 7:6, 6:3 und 6:4 wenig Mühe. Mit 16 Siegen und 17 Niederlagen hat der Chinese im Jahr 2023 trotzdem noch eine leicht negative Bilanz. Auf Sand sieht es aber mit 11:6 besser aus.

In den vergangenen Jahren hat sich Casper Ruud im elitären Kreis der besten Tennisspieler etabliert. 2022 zog der Norweger nicht nur in zwei Grand-Slam-Finals ein, sondern gewann auch drei ATP-Tour-Titel. In dieser Saison hat der Mann aus Oslo aber Probleme mit seiner Konstanz, vor allem auf Sand. So gewann er das 250er-Turnier in Estoril und erreichte beim Masters in Rom das Halbfinale. Mehrfach scheiterte die Nummer 4 der Welt aber auch schon bei Turnieren sehr früh.

In Roland Garros hatte er zum Auftakt mit dem schwedischen Qualifikanten Elias Ymer (ATP Nr. 155) keine Mühe und siegte souverän mit 6:4, 6:3, 6:2. Auch in Runde 2 bekam es Ruud mit einem Qualifikanten zu tun. Gegen den Italiener Giulio Zeppieri (ATP Nr. 129) lief es aber nicht ganz so glatt. Beim 6:3, 6:2, 4:6 und 7:5 musste der Favorit über vier Sätze gehen. Seine Bilanz in Paris steht bei 14:5. 2023 gab es für Ruud 18 Siege, aber auch schon elf Niederlagen. Auf Sand steht eine Statistik von 13:5 zu Buche.

Zhang - Ruud Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Zhang: 3:0 Tirante, 1:0 Lajovic, 0:2 Fils, 2:1 Roca Batalla, 2:0 Janvier

Letzte 5 Spiele Ruud: 3:1 Zeppieri, 3:0 Ymer, 1:2 Jarry, 2:0 Wolf, 1:2 Rune

Letzte Spiele Zhang vs Ruud: -

Beide Spieler treffen am Samstag erstmals aufeinander.

Unser Zhang - Ruud Tipp: Sieg Ruud mit Satzverlust

Die Nummer 4 der Welt ist in diesem Duell der klare Favorit. Alles andere als ein Weiterkommen wäre eine große Überraschung. Im Best-of-5 müsste sich die Qualität des Norwegers am Ende durchsetzen. Aber von einem glatten und souveränen Sieg kann man nicht ausgehen. Dafür hat Ruud aktuell einfach zu viele Schwankungen in seinem Spiel.