Zhang - Sonego Tipp, Prognose & Quoten | Eastbourne 2023

Lorenzo Sonego hat einen soliden Start auf die kurze Rasenplatz-Saison hingelegt. Bei seinen Auftritten in Stuttgart und Halle schied er jeweils gegen zwei formstarke Kontrahenten aus. Schlechter lief die Umstellung für Zhang, der bisher nicht annähernd an seine gute Form auf der Roten Asche anknüpfen kann.

Darum tippen wir bei Zhang vs Sonego auf „2:0-Sieg Sonego“:

Zhang vs Sonego Quoten Analyse:

Am liebsten hätte Zhang seine gute Form aus der Sandplatz-Saison mit auf den Rasen genommen. Diesen Wunsch konnte sich Zhang bisher nicht erfüllen. In der Qualifikation für das ATP-Turnier in Halle unterlag der 26-Jährige dem Lokalmatadoren Louis Wessels mit 2:6 und 4:6 eindeutig.

Sonego startete mit einer ausgeglichenen Bilanz von 2:2 in die Vorbereitung auf Wimbledon. Er gewann, was zu gewinnen war und ist mit Quoten bis zu 1,22 der klare Favorit dieser Partie. Zhang beginnt mit Wettquoten von maximal 4,71. Wer eine Wette ohne Einzahlung setzen möchte, kann sich bei diesen Buchmachern bedienen.

Zhang vs Sonego Prognose: Ein verpatzter Übergang

Zhang - Sonego Statistik & Bilanz:

Sonego überzeugte in seinen vier Auftritten auf Rasen deutlich mehr. In Stuttgart bezwang er Berrettini in der ersten Runde mit 2:0. Nach seiner 1:0-Satzführung gegen Sinner bahnte sich sogar eine Überraschung in Halle an, doch am Ende verlor Sonego mit 1:2 gegen den Top-10-Spieler.