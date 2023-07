Zimbru - Fenerbahce Tipp, Prognose & Quoten | 01.08.2023

Unser Zimbru Chisinau - Fenerbahce Tipp zum Conference League Spiel am 01.08.2023 lautet: Vor dem Rückspiel zwischen Chisinau und Fenerbahce sollte schon alles entschieden sein. Auch im zweiten Duell sollten die Türken dank ihrer Qualität als Sieger hervorgehen.

Fenerbahce hat sich für diese Saison einiges vorgenommen. Die „Kanarienvögel“ wollen in der Süper Lig Meister werden. Zudem will man in der Conference League die Gruppenphase erreichen. Den ersten Schritt auf diesem Weg haben die Gelb-Marineblauen in der Vorwoche schon mal mit Erfolg begangen. Im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde siegte der Verein aus Istanbul daheim gegen Zimbru Chisinau klar mit 5:0.

Somit ist das Rückspiel am Dienstag in der Republik Moldau nur noch Formsache. Die Türken sind auch im zweiten Duell die klaren Favoriten. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,83 bei Bet365 für die Wette „Fenerbahce gewinnt ohne Gegentor“.

Darum tippen wir bei Zimbru Chisinau vs Fenerbahce auf „Fener gewinnt ohne Gegentor“:

Fenerbahce war schon im Hinspiel haushoch überlegen.

Chisinau schoss im ersten Duell nur einmal aufs gegnerische Tor.

Die „Kanarienvögel“ werden im Rückspiel in der Offensive einen Gang zurückschalten.

Zimbru Chisinau vs Fenerbahce Quoten Analyse:

Hier treffen Welten aufeinander, das zeigt schon der Blick auf den Marktwert. Während bei Fenerbahce (Gesamtwert 183 Mio. €) zahlreiche Stars unter Vertrag stehen, kommt der teuerste Spieler von Chisinau (Gesamtwert 3 Mio. €) auf gerade mal 300.000 Euro.

So sind die Hausherren bei der Zimbru Chisinau vs Fenerbahce Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 12,6 die haushohen Außenseiter. Auf der Gegenseite gibt es bei den Bookies, die fast alle tolle Sportwetten Apps zum Download im Angebot haben, für einen Erfolg der Gäste lediglich durchschnittliche Quoten von 1,19.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Zimbru Chisinau vs Fenerbahce Prognose: Wie viel Gas geben die Gäste?

Nach sieben Jahren Abwesenheit kehrte der FC Zimbru in dieser Saison in den Europapokal zurück. In der ersten Runde der Conference-League-Quali bekam es Chisinau mit La Florita aus San Marino zu tun. Schon hier taten sich die Männer von Coach Lilian Popescu schwer und setzten sich in zwei Spielen nur knapp durch (1:1, 2:1). Dabei zeigte sich, dass die Schwäche der Moldawier ganz klar in der Offensive liegt. In der Vorwoche in Istanbul traten die Gäste offensiv ebenfalls kaum in Erscheinung.

Die Defensive konnte nur elf Minuten die Null halten. Am Ende stand eine klare Niederlage zu Buche, die jegliche Hoffnung aufs Weiterkommen zunichtemachte. Trainer Popescu hofft, dass sein Team trotzdem Lehren aus so einem Spiel ziehen kann. In der heimischen Super Liga schaffte es Zimbru in der Vorsaison auf Platz 3 und erzielte damit das beste Ergebnis seit 2015/16. Seit 2014 ist der Verein ohne Titel. Die letzte von acht Meisterschaften stammt aus dem Jahr 2000. Eine UEFA-Gruppenphase hat man noch nicht erreicht.

Vor der Saison musste Fenerbahce wichtige Spieler wie Arda Güler (Real Madrid), Attila Szalai (Hoffenheim) oder Enner Valencia (Internacional) ziehen lassen. Doch die Verantwortlichen wollen die Einnahmen clever reinvestieren und in der Türkei einen neuen Angriff auf den nächsten Titel starten. Mit Edin Dzeko, Dusan Tadic, Ryan Kent und Sebastian Szymanski standen in der Vorwoche gleich vier Neuzugänge in der Startelf. Drei von ihnen konnten sich auch in die Torschützenliste eintragen.

Im Vorjahr hatten die „Kanarienvögel“ unter Coach Jorge Jesus den Pokal gewonnen und die Süper Lig auf dem zweiten Platz abgeschlossen. Danach hatte der portugiesische Trainer dem Verein den Rücken gekehrt. Nun gehen die „Gelb-Marineblauen“ mit Ismail Kartal, in dessen dritter Amtszeit bei Fener, in die neue Saison. Die Transferaktivitäten sind noch nicht abgeschlossen. So soll als nächstes der 49-malige türkische Nationalspieler Cengiz Ünder verpflichtet werden.

Zimbru Chisinau - Fenerbahce Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Zimbru Chisinau: 0:5 Fenerbahce (A), 1:0 La Fiorita (H), 1:1 La Fiorita (A), 1:1 CSF Balti (A), 1:2 Petrocub Hincesti (H)

Letzte 5 Spiele Fenerbahce: 5:0 Zimbru Chisinau (H), 1:0 Neftci Baku (A), 1:3 Roter Stern Belgrad (H), 0:0 Zenit St. Petersburg (A), 2:0 Basaksehir (H)

Letzte Spiele Zimbru Chisinau vs Fenerbahce: 0:5 (A)

Beide Vereine trafen in der Vorwoche erstmals aufeinander. Zimbru Chisinau wartet nach fünf Duellen gegen Vereine aus der Türkei noch auf den ersten Sieg (2 Remis, 3 Niederlagen). Fenerbahce spielte in seiner Geschichte zuvor schon gegen Sheriff Tiraspol (2009/10) und konnte beide Spiele für sich entscheiden.

Unser Zimbru Chisinau - Fenerbahce Tipp: Fener gewinnt ohne Gegentor

Schon in der Vorwoche war Fenerbahce seinem Gegner haushoch überlegen. Die Frage des Weiterkommens ist in diesem Duell deswegen längst geklärt. Im Rückspiel werden die Moldawier sicher eine etwas bessere Figur machen. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass sich die „Kanarienvögel“ nicht mehr voll ins Zeug legen müssen. Die Gäste werden sicher ein paar Stammspieler schonen und in der Offensive nicht Vollgas geben. Gegen den offensiv harmlosen FC Zimbru müsste aber trotzdem ein Sieg drin sein.