Zrinjski Mostar - FC Urartu Tipp, Prognose & Quoten | 18.07.2023

Unser Zrinjski Mostar - FC Urartu Tipp zum Champions League Quali Spiel am 18.07.2023 lautet: Der bosnische Meister konnte in der Vorwoche ein Duell auf Augenhöhe knapp für sich entscheiden. Daheim machen die Männer aus Mostar im Rückspiel nun den Sack zu.

In Runde 1 der Champions-League-Qualifikation 2023/24 treffen die amtierenden Double-Sieger aus Bosnien und Armenien aufeinander. Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel in der Vorwoche zu Gast beim FC Urartu aus Jerewan hat der HSK Zrinjski Mostar, auch wenn das entscheidende Tor erst in der 89. Minute fiel, nun die klar besseren Karten. Die Wettquoten der Bookies sprechen sich im Rückspiel am Dienstag ebenfalls klar für die Hausherren aus. Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1.52 bei Winamax die Wette „Sieg Zrinjski Mostar“.

Darum tippen wir bei Zrinjski Mostar vs FC Urartu auf „Sieg Zrinjski Mostar“:

Zrinjski Mostar hat im Rückspiel Heimrecht

Die Bosnier haben das Hinspiel auswärts schon gewonnen

Der FC Urartu kommt in 31 Europapokal-Partien nur auf 4 Siege

Zrinjski Mostar vs FC Urartu Quoten Analyse:

Beim Marktwert des gesamten Kaders haben die Bosnier mit 8 Mio. zu 7 Mio. Euro nur hauchdünn die Nase vorne. Natürlich spielt bei der Zrinjski Mostar vs FC Urartu Prognose auch der Heimvorteil im Rückspiel eine Rolle. Zudem haben die „Plemici“ doch schon ein paar internationalen Siege gefeiert. So sind die Hausherren aus Sicht der besten Buchmacher mit durchschnittlichen Siegquoten von 1.48 die klaren Favoriten. Für einen Erfolg der Gäste werden Quoten im Schnitt von 7.33 aufgerufen.

Zrinjski Mostar vs FC Urartu Prognose: Können die Armenier den Rückstand drehen?

Zrinjski Mostar ist der älteste bosnische Profi-Fußballverein. In den letzten 10 Jahren ging der Titel in der Premijer Liga sechsmal an den „Hrvatski Sportski Klub“. Der HSK hatte in der Vorsaison die Konkurrenz völlig düpiert. Nach 33 Spieltagen betrug der Vorsprung auf den ersten Verfolger satte 20 Punkte. Selbstredend stellte der neue Meister mit einem Torverhältnis von 66:21 auch die beste Abwehr und die stärkste Offensive. Unter dem kroatischen Coach Rendulic sicherte sich der Verein auch das erste Double der Geschichte.

Verlass war auf Stürmer Nemanja Bilbija, der zum dritten Mal in Folge Torschützenkönig wurde. In 22 Spielen unter Trainer Krunoslav Rendulić gab es bisher 20 Siege und 2 Pleiten. Die Verantwortlichen hoffen in dieser Saison endlich auf die erste UEFA-Gruppenphase. Schon im Vorjahr stand Mostar in den Playoffs zur Conference League. Dort scheiterte man im Rückspiel gegen Slovan Bratislava denkbar knapp im Elfmeterschießen. Zuvor hatte der „Kroatische Sportclub“ in der Europa League viermal die dritte Runde erreicht.

Als FC Banants wurde der Verein aus der Hauptstadt Jerewan in der Spielzeit 2013/14 erstmals armenischer Meister. 2016 wurde der Verein vom Geschäftsmann Dzhevan Cheloyants übernommen und 2019 in den FC Urartu umbenannt. In der Vorsaison sicherten sich die „Aryutsner“ den zweiten Meistertitel der Geschichte. Der Vorsprung auf den Rivalen Pjunik Jerewan betrug am Ende nur drei Zähler. Mit dem vierten Pokalsieg glückte zudem das erste Double.

Seit Juni 2022 wird die Mannschaft vom russischen Coach Dimitri Gunko betreut. In Europa hat der Verein, weder als Banants noch als Urartu, einen wirklichen Eindruck hinterlassen können. Bis auf die Saison 2005/06, als man in der ersten Runde des UEFA-Pokal gegen Lokomotive Tiflis weiterkam, war für den Hauptstadt-Klub immer nach dem Auftakt-Duell in einem Wettbewerb wieder Endstation. So steht die internationale Bilanz nach 31 Spielen bei 4 Siegen, 3 Remis und 24 Niederlagen und 21:70 Toren.

Zrinjski Mostar - FC Urartu Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Zrinjski Mostar: 1:0 FC Urartu (A), 0:1 NS Mura (A), 0:3 Tuzla City (A), 2:1 Leotar (H), 1:0 Velez Mostar (A)

Letzte 5 Spiele FC Urartu: Zrinjski Mostar (H), 1:1 Ararat Jerewan (H), 1:0 Pyunik (A), 2:3 Alashkert Martuni (A). 1:0 BKMA (H)

Letzte Spiele Zrinjski Mostar vs FC Urartu: 1:0

Beide Vereine bekamen es in der Vorwoche das erste Mal miteinander zu tun. Zrinjski Mostar hatte 2015/16 in der ersten Runde der Europa-League-Quali das erste Kräftemessen mit einem Verein aus Armenien bestritten. Nach einer 0:2-Pleite im Hinspiel gegen den Shirak FC auswärts, schieden die Bosnier nach einem 2:1-Heimsieg aus. Der FC Urartu kommt vor dem Duell mit den „Plemici“ auf 4 Partien gegen Mannschaften aus Bosnien-Herzegowina. Die Bilanz in der EL-Quali steht hier bei 1 Sieg und 3 Niederlagen.

Unser Zrinjski Mostar - FC Urartu Tipp: Sieg Zrinjski Mostar

Beide Teams gehören in dieser Saison sicher nicht zu den Kandidaten, die für die CL-Gruppenphase in Frage kommen. Der bosnische Meister hat aber immerhin die Qualität für eine Conference-League-Gruppe. So sehen wir die Hausherren auch im Rückspiel vorne. Den Vorsprung aus dem 1:0-Hinspiel-Sieg lassen sich die „Plemici“ nicht mehr nehmen.