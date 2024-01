Zverev - Alcaraz Tipp, Prognose, Quoten | Australian Open

Unser Alexander Zverev - Carlos Alcaraz Sportwetten Tipp zum Australian Open Spiel am 24.01.2023 lautet: Erstmals in der Geschichte der Australian Open stehen die Top 6 der Weltrangliste im Viertelfinale. Für Zverev wird die Luft im Wett Tipp heute äußerst dünn.

Noch nie gab es in der Historie der Australian Open mehr Fünf-Satz-Matches als in diesem Jahr (32). Alexander Zverev trug einen maßgeblichen Teil dazu bei und gewann zwei seiner vier Matches erst nach der vollen Distanz. Dafür muss der Weltranglisten-Sechste womöglich im Viertelfinale gegen Carlos Alcaraz teuer bezahlen. Der Spanier steht nicht nur in der Weltrangliste (2.) vor dem besten deutschen Spieler (6.), sondern konnte in den vorangegangenen Runden einige Körner für die entscheidende Turnierphase sparen.