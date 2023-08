Zverev - Altmaier Tipp, Prognose & Quoten | US Open 2023

Unser Zverev - Altmaier Tipp zum US Open 2023 Spiel lautet: In Runde 2 des Major-Turniers von New York City kommt es zum deutschen Duell. Am Ende dürfte Alexander Zverev hier ohne Satzverlust die Nase vorne haben

In Flushing Meadows fühlt sich Alexander Zverev gar nicht so unwohl. Hier stand der Deutsche 2020 zum ersten und bisher einzigen Mal in einem Grand-Slam-Finale. Auch der Start in die US Open 2023 glückte dem Deutschen mit einem 3:0-Sieg gegen den Australier Aleksandar Vukic (ATP Nr. 50). In der Runde der besten 64 kommt es nun zum Duell gegen seinen Davis-Cup-Kollegen Daniel Altmaier.

Für die Buchmacher ist die Ausgangslage klar. Auch wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,65 bei Betano für die Wette „Sieg Zverev in 3 Sätzen“.

Darum tippen wir bei Zverev vs Altmaier auf „Sieg Zverev in 3 Sätzen“:

Alexander Zverev stand bei den US Open zuletzt 2 Mal im Halbfinale

Daniel Altmaier erreichte dieses Jahr erstmals die 2. Runde von Flushing Meadows

Der Kempener ist noch ohne Satzgewinn gegen die deutsche Nummer 1

Zverev vs Altmaier Quoten Analyse:

Alexander Zverev hat sich durch die guten Ergebnisse der vergangenen Wochen auf Platz 12 der Weltrangliste vorgearbeitet. Sein Landsmann Daniel Altmaier wird dagegen auf Rang 53 geführt. Daraus ergibt sich für die Zverev vs Altmaier Prognose schon eine klare Ausgangslage.

Die Buchmacher, unter denen sich auch einige Wettanbieter ohne Steuer befinden, bezahlen einen Sieg der deutschen Nummer 1 nur mit durchschnittlichen Quoten von 1,07. Auf der Gegenseite ist Altmaier mit Siegquoten im Schnitt von 9,40 der haushohe Außenseiter.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Zverev vs Altmaier Prognose: Kann Zverev seine Form bestätigen?

Alexander Zverev nähert sich nach der langen Verletzungspause immer mehr seiner Bestform an. So feierte der Hamburger Ende Juli beim ATP-500-Turnier in Hamburg seinen ersten Titel seit den ATP-Finals 2021. Zudem spielte der 26-Jährige ein tolles Masters in Cincinnati. Hier gab es mit dem 2:1 gegen Medvedev im Achtelfinale den ersten Erfolg gegen einen Top-10-Spieler seit dem Comeback. Im Halbfinale verlor der Hamburger zwar gegen Novak Djokovic, lieferte dem Serben aber einen engen Fight (6:7, 5:7).

In Runde 1 der US Open gegen Aleksandar Vukic zeigte Zverev eine souveräne, konzentrierte Vorstellung und ließ sich nie aus dem Konzept bringen. Nur im dritten Satz gab es eine knifflige Phase, als er sein einziges Aufschlagspiel abgab. Am Ende konnte sich die deutsche Nummer 1 vor allem auf die Punkte nach dem ersten Aufschlag verlassen (50 von 58, 86 Prozent). Hinzu kamen 13 Asse und 18 von 28 Punkten am Netz. Aktuell steht Zverev im „ATP Live Race To Turin“ auch auf einem guten achten Rang.

Daniel Altmaier feierte seine größten Grand-Slam-Erfolge bei den French Open. 2020 erreichte der Kempener dort das Achtelfinale, auch in diesem Jahr reichte es in Roland Garros für die dritte Runde. Sonst schied der 24-Jährige bei allen Majors bisher immer nach dem Auftaktmatch wieder aus. Auch bei den US Open gegen Constant Lestienne ging es für die Nummer 53 der Welt mit einem unglücklich verlorenen ersten Satz (6:7) nicht gut los. Doch ab Mitte des zweiten Satzes war Altmaier der solidere und sicherere Spieler.

Danach gab Altmaier nur noch sechs Games ab und siegte nach etwas mehr als drei Stunden mit 6:7(5), 6:3, 6:1, 6:2. Damit steht der Deutsche in New York erstmals in Runde 2. In diesem Jahr kann der Mann aus Kempen 30 Siege und 25 Niederlagen vorweisen. Die beste Bilanz hat er dabei auf Sand (20:11). Nach einem wenig erfolgreichen Ausflug auf Rasen wechselte der Deutsche wieder zurück auf seinen Lieblingsbelag. So reichte es in Hamburg fürs Viertelfinale. Beim Masters in Cincinnati glückte dagegen nur ein Sieg in der Quali.

Zverev - Altmaier Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Zverev: 3:0 Vukic, 0:2 Djokovic, 2:0 Mannarino, 2:1 Medvedev, 2:0 Nishioka

Letzte 5 Spiele Altmaier: 3:1 Lestienne, 1:2 Popyrin, 0:2 Moutet, 2:1 O‘Connell, 1:2 Galan

Letzte Spiele Zverev vs Altmaier: 3:0

Bisher trafen die beiden deutschen Profis nur einmal aufeinander. In der ersten Runde der Australian Open 2022 setzte sich Alexander Zverev in drei Sätzen durch. Während der zweite Durchgang glatt mit 6:1 an den Hamburger ging, wurden die anderen beiden Sätze im Tie-Break entschieden.

Wird mindestens einer der Sätze auch dieses Mal im Tie-Break entschieden, gibt es bei Betano dafür eine Quote von 2,00. Für Wetten bei diesem Buchmacher empfehlen wir die Betano App!

Unser Zverev - Altmaier Tipp: Sieg Zverev in 3 Sätzen

Die Ausgangslage ist klar. Altmaier kann mit seinem Aufschlag und seinem Grundlinienspiel auch auf Hartplatz gute Leistungen zeigen. Das glückte ihm in Runde 1 gegen Lestienne. Doch Landsmann Alexander Zverev ist eine andere Hausnummer. Die Nummer 12 der Welt ist gut in Form und sehr selbstbewusst. So trauen wir dem Außenseiter zwar ein paar Games und auch ein Tie-Break zu, am Ende müsste sich die deutsche Nummer 1 aber in drei Sätzen durchsetzen.