Zverev - Dimitrov Tipp, Prognose & Quoten | US Open 2023

Unser Zverev - Dimitrov Tipp zum US Open 2023 Spiel lautet: Nach den Duellen bei den French Open und in Cincinnati ist es der dritte Vergleich des Jahres zwischen Zverev und Dimitrov. Zuletzt entschied der Deutsche fünf Matches in Folge für sich.

Zverev und Dimitrov liegen aktuell jeweils unter den Top 20 der ATP-Weltrangliste und standen in ihren Karrieren bereits unter den drei besten Spielern der Welt. Eine weitere Gemeinsamkeit? Zverev und auch Dimitrov hatten in einem ihrer Matches zu kämpfen.

Grundsätzlich ist der letzte verbliebene deutsche Turnier-Teilnehmer als Favorit einzustufen. In diesem Jahr hat der 26-jährige Zverev beide Aufeinandertreffen ohne Satzverlust für sich entschieden. Sein Zweitrunden-Match gegen Altmaier, sowie die dortige Inkonstanz, sprechen in unseren Augen gegen einen glatten Sieg. Unser Tipp: „Zverev gewinnt in 4 Sätzen“ mit einer Quote von 3,80 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Zverev vs Dimitrov auf „Zverev gewinnt in 4 Sätzen“:

Zverev hat im Head-to-Head 5 Siege in Folge gefeiert.

In diesem Jahr gewann Zverev beide Aufeinandertreffen ohne Satzverlust.

Dimitrov hat erstmals in seiner Karriere im selben Jahr bei allen vier Grand-Slam-Turnieren die dritte Runde erreicht.

Zverev vs Dimitrov Quoten Analyse:

Langsam entwickelt sich die Paarung zwischen Alexander Zverev und Grigor Dimitrov zum Klassiker. Zuletzt hatte der Deutsche stets die Nase vorne (5 Siege in Serie), weshalb ihn Siegquoten bis 1,42 zum eindeutigen Favoriten machen.

Dimitrov konnte in beiden Duellen des Jahres nicht sein volles Potenzial präsentieren. Nach seinem herausfordernden Erstrunden-Match über fünf Sätze hat er gegen den britischen Altstar Andy Murray eine souveräne Vorstellung abgeliefert und glatt mit 3:0 gewonnen. Für den Einzug in die vierte Runde verteilen die Buchmacher Quoten zwischen 2,90 und 3,05, die ihr gerne mit Gratiswetten & Freebets verknüpfen könnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Zverev vs Dimitrov Prognose: Gute Erinnerungen an die US Open

Bekanntermaßen hat eine schwere Knöchelverletzung Alexander Zverev an der Teilnahme der letzten Ausgabe der US Open gehindert. Dieses Jahr ist der ehemalige Olympiasieger wieder am Start und will an seine vorzüglichen Leistungen der letzten Jahre anknüpfen. Seine letzten beiden Ergebnisse beim letzten Grand Slam des Jahres: Halbfinale und Finale.

Entsprechend diesen Resultaten hat die einstige Nummer 2 der Welt bei den US Open eine Bilanz von 20-7 Siegen. Das sieht im direkten Vergleich mit seinem bulgarischen Kontrahenten deutlich besser aus (17-12 Siege).

Zudem scheint der 26-Jährige mit zunehmender Spielpraxis wieder zu seiner gewohnten Stärke zurückzukehren. Die French Open endeten erst im Halbfinale und deuteten diesen Trend bereits an. Seine Vorbereitung auf das vierte Major-Turnier des Jahres verlief mit dem Einzug ins Halbfinale von Cincinnati hervorragend.

Inklusive seiner Siege gegen Vukic (1. Runde) und Altmaier (2. Runde) kann der ehemalige US-Open-Finalist auf Hardcourt eine Jahresbilanz von 7-2 Siegen vorweisen. Einzig und allein seine Inkonstanz, wie bereits im Duell mit seinem Davis-Cup-Kollegen Altmaier gesehen, macht ihm das Leben manchmal noch schwer.

Zverev - Dimitrov Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Zverev: 3:1 D. Altmaier, 3:0 A. Vukic, 0:2 N. Djokovic, 2:0 A. Mannarino, 2:1 D. Medvedev

Letzte 5 Spiele Dimitrov: 3:0 A. Murray, 3:2 A. Molcan, 0:2 A. Zverev, 0:2 D. Evans, 2:0 E. Ruusuvuori

Letzte 5 Spiele Zverev vs. Dimitrov: 2:0, 3:0, 2:1, 2:0, 2:1

Dimitrov hat mit seinen 32 Lebensjahren schon deutlich mehr Zeit im Tennis-Zirkus verbracht als sein deutsches Gegenüber. Dabei hat der Bulgare das nötige Talent mitgebracht, um zwischenzeitlich als Nummer 3 der ATP-Weltrangliste geführt zu werden.

Trotz seiner schon 15 Jahre andauernden Karriere hat der aktuelle Top-20-Spieler in dieser Saison ganz aktuell einen neuen Meilenstein erreicht. Nach seinem 3:0-Erfolg gegen Andy Murray hat der Bulgare erstmals in seiner Karriere innerhalb einer Saison bei allen vier Grand-Slam-Turnieren die dritte Runde erreicht.

Das spricht dafür, dass der Ofen des Bulgaren längst noch nicht aus ist. Auch er hat in dieser Saison eine positive Bilanz von 25-15 Siegen. Genau wie Zverev hat der 32-Jährige gute Erinnerungen an die US Open: 2019 drang Dimitrov bis ins Halbfinale vor.

Solltet ihr dennoch von einem glatten 3:0-Sieg des deutschen Favoriten ausgehen, könnt ihr diese Wette mit einer Quote von 2,85 bei Bwin spielen. Zusätzlich zeigen wir euch hier, wie ihr an diesen Bwin Gutschein gelangen könnt.

Unser Zverev - Dimitrov Tipp: Zverev siegt in 4 Sätzen

Zverev hat in seinem Zweitrunden-Match gegen Daniel Altmaier insgesamt 52 Unforced Errors gespielt. Dimitrov hingegen limitierte seine selbst verschuldeten Fehler in seinem Duell gegen Murray auf 34. Zverev hat in diesem Jahr zwar beide direkten Vergleiche ohne Satzverlust für sich entschieden, doch der Bulgare bringt die nötige Verfassung und das Talent mit, um hier zumindest einen Satz gewinnen zu können.