Zverev - Etcheverry Tipp, Prognose & Quoten | French Open

Unser Zverev - Etcheverry Tipp zum French Open Spiel lautet: Tomas Martin Etcheverry zählt zu den größten Überraschungen der French Open im Jahr 2023. Alexander Zverev ist in Roland Garros kaum wiederzuerkennen und gehört mittlerweile zu den Favoriten auf den Finaleinzug.

Zverev und Etcheverry legten bisher hervorragende Leistungen auf den Ascheplätzen von Roland Garros hin. Zverev findet aktuell zurück zu seinem besten Tennis und gab auf dem Weg ins Viertelfinale nur einen einzigen Satz ab. Etcheverry sorgte bisher ebenfalls für Aufsehen, indem er mehrere Top-Spieler aus dem Turnier warf, ohne dabei nur einen Satz abzugeben. Das führt uns zu folgendem Tipp: „Sieg Zverev & beide Spieler gewinnen einen Satz“. Diese Wette platzieren wir bei Bet365 und finden dafür eine Quote von 2,30.

Darum tippen wir bei Zverev vs Etcheverry auf „Sieg Zverev & Beide gewinnen einen Satz“:

Etcheverry schlug unter anderem de Minaur (18.), Coric (15.) sowie Nishioka (27.) und blieb ohne Satzverlust.

Zverev verlor bisher nur einen Satz und würde mit einem Sieg zum dritten Mal in Folge im Halbfinale der French Open stehen.

Zverev agiert von Spiel zu Spiel auf einem höheren Niveau. Vor einem Jahr stand er noch auf Rang 2 der Weltrangliste.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Zverev vs Etcheverry Quoten Analyse:

In seinen Begegnungen mit Tiafoe und Dimitrov bestätigte Alexander Zverev seinen Aufwärtstrend und seine Ambitionen bei den diesjährigen French Open. Sein glatter 3:0-Sieg gegen Dimitrov hat ihn zum fünften Mal in den vergangenen sechs Jahren ins Viertelfinale der French Open befördert.

Obwohl es die bisherige Platzierung in der ATP-Weltrangliste nicht vermuten lässt, trifft der Deutsche im Viertelfinale auf einen extrem formstarken Etcheverry. Der junge Argentinier beeindruckte auf seinem Lieblingsbelag und wird dem aktuell besten deutschen Tennisprofi alles abverlangen.

Wollt ihr bei einem Buchmacher eine Gratiswette für dieses Spiel nutzen, findet ihr hier eine passende Auswahl. Für einen Sieg von Zverev reichen die Quoten bis zu 1,35, während ein Erfolg des Underdogs aus Argentinien euch Wettquoten von maximal 3,40 einbringt.

Zverev vs Etcheverry Prognose: „Ein echter Härtetest“

Tomas Martin Etcheverry befindet sich in der besten Form seines noch jungen Lebens. Zum Start des Jahres gewann der Argentinier erstmals ein Spiel bei einem Grand Slam. Diese Bestleistung hat er mit seinen vier Siegen bei den French Open längst pulverisiert.

Von leichten Losen kann nicht die Rede sein. Etcheverry profitierte in der 1. Runde zwar von einer Aufgabe, lieferte seither jedoch herausragende Leistungen gegen Weltklasse-Spieler ab. Zunächst bekam es de Minaur (18. der ATP-Weltrangliste) zu spüren. Coric (15.) und Nishioka (27.) mussten sich ebenfalls dem Spiel des Underdogs beugen.

Besonders beeindruckend ist, dass Etcheverry bisher keinen einzigen Satz im Turnier verloren hat. Davon war vor dem Turnier auf keinen Fall auszugehen, denn bisher gewann die Nummer 49 der ATP-Weltrangliste nur ein Spiel bei einem Grand Slam (Australian Open 2023) und startete mit einer Bilanz von 19:12 auf Sand (über die letzten 12 Monate) in die French Open.

Seine bisherigen Karriere-Highlights dürften die Final-Teilnahmen an den ATP-Turnieren in Santiago und Houston in diesem Jahr gewesen sein. In puncto Erfahrung hat er also ein klares Defizit gegenüber seinem deutschen Kontrahenten.

Zverev - Etcheverry Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Zverev: 3:0 G. Dimitrov, 3:1 Tiafoe, 3:0 A. Molcan, 3:0 L. Harris, 0:2 N. Jarry.

Letzte 5 Spiele Etcheverry: 3:0 Y. Nishioka, 3:0 B. Coric, 3:0 A. de Minaur, 2:0 J. Draper, 0:2 U. Humbert.

Letzte Spiele Zverev vs. Etcheverry: -

Trotz dieser beeindruckenden Leistungen von Etcheverry ist Alexander Zverev der klare Favorit der Buchmacher. In seinen bisherigen Spielen überzeugte der 26-Jährige die Experten und rang ihnen mehrere Lobpreisungen ab. Unter anderem hob Boris Becker beim fokussierten Auftritt gegen Dimitrov (3:0) die hervorragende Beinarbeit des Deutschen hervor.

Rundum spielt die Nummer 27 der ATP-Weltrangliste ein starkes Turnier. Zverev wirkt äußerst fokussiert und lässt wenig anbrennen. Die French Open liegen ihm, wie sein fünftes Viertelfinale in sechs Jahren verdeutlicht.

Zverev ist ein starker Sandplatzspieler. Ringt er den formstarken Argentinier nieder, winkt das dritte French-Open-Halbfinale in Folge. Auf der roten Asche nutzt Zverev seit Jahren seine Fähigkeiten, wie eine Bilanz von 120:47 Siegen eindrucksvoll belegt.

Zudem deutete Zverev im Achtelfinale gegen Dimitrov seine Nervenstärke an. Souverän wehrte er 14 von 16 Breakbällen ab und leistete sich deutlich weniger Unforced Errors (27) als sein bulgarisches Gegenüber (50).

Startet der 26-Jährige erneut so hochklassig wie gegen Dimitrov (10/10 Punkte bei 1st Serve gewonnen) in sein Viertelfinale, ist ein erneut glatter 3:0-Sieg möglich. Dafür könnt ihr auf die Bet365 Sportwetten App zurückgreifen und eine Quote von 2,75 nutzen.

Unser Zverev - Etcheverry Tipp: Sieg Zverev & beide Spieler gewinnen einen Satz

Ein Tennisspieler in der Form und mit dem Selbstvertrauen, das Etcheverry sich über den bisherigen Turnierverlauf erarbeitet hat, ist nicht ungefährlich. Zverev hat in der Vergangenheit jedoch schon öfter gezeigt, wie stark er in Bestform sein kann und genau diese könnte er nach seinen gezeigten Leistungen gegen den Argentinier abrufen. Das sollte zu viel für den jungen Herausforderer sein.