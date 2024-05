Zverev - Griekspoor Tipp, Prognose & Quoten | French Open

Unser Zverev - Griekspoor Sportwetten Tipp zum French Open 2024 Spiel lautet: Alexander Zverev gehört bei den French Open zurecht zu den Top-Favoriten. So dürfte im Wett Tipp heute der Gegner in der 3. Runde auch keine allzu große Hürde sein.

Nach seinem aufregenden Auftaktmatch gegen Rafael Nadal hatte Alexander Zverev in Paris zwei Tage frei zum Runterkommen. Am Donnerstag zeigte sich der Deutsche gut erholt und blieb auch in Runde 2 der French Open 2024 gegen den Belgier David Goffin ohne Satzverlust. So darf die deutsche Nummer 1 weiter vom ersten Grand-Slam-Titel träumen und trifft in Runde 3 des Turniers auf den Niederländer Tallon Griekspoor (ATP Nr. 25).

Hier kommen wir zum gleichen Ergebnis wie die Bookies und spielen mit einer Quote von 1,95 bei Bwin die Wette „Sieg Zverev mit HC -6,5 Games“.

Darum tippen wir bei Zverev - Griekspoor auf „Sieg Zverev mit HC -6,5 Games“:

Zverev hat die letzten 8 Spiele alle gewonnen

Der Deutsche führt den direkten Vergleich mit 3-1 an

Griekspoor kam bei einem Grand Slam noch nie über die 3. Runde hinaus

Zverev vs Griekspoor Quoten Analyse:

Nach dem tollen Start in die French Open und als Vierter der Weltrangliste geht der Deutsche auch als klarer Favorit in die Zverev vs Griekspoor Prognose. Für einen Sieg des Profis aus Hamburg bekommt ihr gerade mal Quoten zwischen 1,08 und 1,10.

Auf der Gegenseite haben die besten EM Wettanbieter für einen Erfolg des Niederländers den bis zu achtfachen Wetteinsatz für euch parat.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Zverev vs Griekspoor Prognose: Kann der Niederländer den Favoriten ärgern?

Das Zweitrunden-Match gegen David Goffin war für Alexander Zverev nach eigener Angabe wie ein neuer Start in die French Open 2024. Das Duell gegen Nadal hatte sich zuvor schon zu sehr wie ein Finale angefühlt. Der Deutsche kam am Donnerstag gegen den Belgier auf dem feuchten Platz etwas schwer ins Spiel, ließ im ersten Satz aber keinen Breakball zu. Dafür unterliefen ihm zunächst viele leichte Fehler. Doch danach steigerte sich der Hamburger und leistete sich in Satz zwei nur fünf Unforced Errors.

Am Ende brillierte die deutsche Nummer 1 zwar nicht, verdiente sich aber mit einer stabilen Leistung und großer Klasse den achten Sieg in Serie. So stand nach nur 2 Stunden und 22 Minuten ein 7:6, 6:2, 6:2 auf der Anzeigetafel. Damit steht Zverev in dieser Saison bei einer Bilanz von 30-9. Auf Sand gab es bei zwölf Siegen sogar nur drei Niederlagen. Zudem sicherte sich der Deutsche Anfang des Monats in Rom seinen sechsten Masters-Titel. Auf dem Platz wirkt der 27-Jährige sehr fokussiert, lässt wenig an sich ran und hat seine Gefühle im Griff.

Tallon Griekspoor spielt schon seit 2017 auf der ATP-Tour. Das erste Mal sorgte der Niederländer für Aufsehen, als er 2021 in einer Saison gleich acht Challenger-Turniere gewinnen konnte. Im Vorjahr kamen dann die ersten drei ATP-Endspiele hinzu, von denen er zwei für sich entscheiden konnte. Auch das Jahr 2024 lief bisher mit einem Halbfinale in Rotterdam und dem ersten Achtelfinale bei einem Masters nicht so schlecht. Bisher war die dritte Runde bei den Australian Open das beste Major-Ergebnis für den 27-Jährigen.

Dieses Ergebnis konnte Griekspoor nun auch in Paris wiederholen. Zunächst setzte sich der Profi aus Haarlem in vier Sätzen gegen Mackenzie McDonald (ATP Nr. 74) durch. In Runde 2 gegen Luciano Darderi (ATP Nr. 40) blieb der Niederländer beim 7:6, 6:3, 6:3 sogar ohne Satzverlust. Dabei war die Nummer 25 der Welt vor allem beim Service mit 15 Assen sowie vielen Punkten nach dem ersten und dem zweiten Aufschlag stark. Griekspoor steht in dieser Saison bei 17-12. Auf Sand lautet die Bilanz 7-5.

Zverev - Griekspoor Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Zverev: 3:0 Goffin, 3:0 Nadal, 2:0 Jarry, 2:1 Tabilo, 2:0 Fritz

Letzte 5 Spiele Griekspoor: 3:0 Darderi, 3:1 McDonald, 0:2 Djokovic, 2:1 Shapovalov, 2:1 Eubanks

Letzte Spiele Zverev vs Griekspoor: 2:0, 2:0, 1:2, 3:0

Beide Spieler standen sich schon viermal auf dem Court gegenüber. Zverev führt die Bilanz mit 3:1 an. Die einzige Niederlage kassierte der Deutsche im Vorjahr in Rotterdam mit 4:6, 6:3, 4:6. Auch in diesem Jahr kam es schon zum Kräftemessen.

In der dritten Runde von Indian Wells setzte sich die deutsche Nummer 1 in zwei Sätzen durch. Insgesamt feierte der Hamburger alle drei Erfolge gegen Griekspoor ohne Satzverlust.

Setzt sich diese Serie fort, bekommt ihr für den Tipp „Sieg Zverev mit HC -2,5 Sätzen“ bei Interwetten eine Quote von 1,80. Noch einfacher spielt sich dieser Tipp in Verbindung mit dem Interwetten Willkommensbonus.

Unser Zverev - Griekspoor Tipp: Sieg Zverev mit HC -6,5 Games

Schon in den letzten drei Jahren stand Alexander Zverev in Paris im Halbfinale. Auch in diesem Jahr muss man dem Deutschen ein gutes Ergebnis in Roland Garros zutrauen. Der Hamburger wirkt körperlich topfit und überzeugt mit einer tollen mentalen Balance.

So gibt es für uns am Weiterkommen des Weltranglisten-Vierten gegen Tallon Griekspoor keine Zweifel. Am Ende dürfte der Sieg auch recht deutlich ausfallen.