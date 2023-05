Zverev - Harris Tipp, Prognose & Quoten | French Open 2023

Darum tippen wir bei Zverev vs Harris auf „Harris gewinnt mindestens einen Satz“:

Zverev vs Harris Quoten Analyse:

Natürlich lief das bisherige Jahr nicht nach den Vorstellungen des aktuell bestplatzierten deutschen Tennisprofis. Gleichzeitig besteht kein Zweifel an der Favoritenrolle in der ersten Runde. Die bisherigen drei Aufeinandertreffen mit Lloyd Harris endeten jeweils mit einem Sieg für Zverev.

Lloyd Harris nimmt zum fünften Mal in Folge an den French Open teil. Der 26-Jährige überstand bei seinen ersten drei Teilnahmen die erste Runde, verabschiedete sich im vergangenen Jahr jedoch ohne Sieg aus dem Turnier.

Zverev vs Harris Prognose: „Ein kleiner Ausrutscher liegt im Bereich des Möglichen“

Lloyd Harris belegt in der ATP-Weltrangliste derzeit einen Platz jenseits der Top 200 (294.). Im Jahr 2023 absolvierte der Südafrikaner erst drei gewertete ATP-Einzelspiele, von denen er nur eines gewann. Gegen Zverev trat er bereits drei Mal an - nur im ersten Vergleich konnte der Underdog dieser Partie einen Satz für sich entscheiden.

Zverev - Harris Statistik & Bilanz:

Versetzen wir uns zurück in den Januar 2023. Damals überstand Harris die erste Runde der Australian Open gegen Lorenzo Musetti. In der zweiten Runde wartete Marton Fucsovics und schlug den Südafrikaner in vier Sätzen.

Harris mag nicht in der allerbesten Verfassung seiner Karriere sein, doch diese Ergebnisse bestätigen, dass er in der Lage ist, Alexander Zverev zu fordern.

Zverev ist wieder als bester Deutscher gelistet (22. ATP). Im Vorfeld von Roland Garros zeigte er sich angriffslustig, wehrte sich gegen seine ärgsten Kritiker und offenbarte eine hohe Motivation. Knüpft er an seine Leistungen aus dem vergangenen Jahr an (Halbfinale gegen Nadal) könnt ihr in der Bet3000 App auf einen Handicap-Sieg (-2,5 Sätze) des Favoriten setzen und eine Quote von 1,45 erhalten.