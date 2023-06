Zverev - Jarry Tipp, Prognose & Quoten | ATP 500 Halle

Unser Zverev - Jarry Tipp zum ATP 500 Halle Spiel lautet: Alexander Zverev ist im Viertelfinale von Halle auf dem Papier der klare Favorit gegen Nicolas Jarry. Doch der Chilene dürfte dem Deutschen das Leben schwer machen

Bei den French Open 2023 hatte Alexander Zverev mit dem Einzug ins Halbfinale den ersten größeren Erfolg nach seiner langwierigen Verletzung gefeiert. Da dem 26-Jährigen am Ende aber eine Zerrung zu schaffen machte, musste er die Teilnahme bei den Boss Open auf dem Stuttgarter Weissenhof absagen.

So begann der Deutsche erst in dieser Woche bei den Terra Wortmann Open in Halle seine Rasensaison. Dort trifft er am Freitag im Viertelfinale auf den Chilenen Nicolas Jarry. Für die Buchmacher ist die aktuelle deutsche Nummer 2 in diesem Duell der klare Favorit. Wir entscheiden uns bei diesem Match mit einer Quote von 1,75 bei Happybet für die Wette „Jarry gewinnt mindestens 1 Satz“.

Darum tippen wir bei Zverev vs Jarry auf „Jarry gewinnt mindestens 1 Satz“:

Jarry hat nur eines der letzten 10 Spiele verloren

Beide Spieler kassierten bei den French Open eine 0:3-Pleite gegen Ruud

Beide Profis sind in Halle noch ohne Satzverlust

Zverev vs Jarry Quoten Analyse:

Schaut man auf die Weltrangliste hat Alexander Zverev mit Rang 22 gegenüber Platz 28 bei Nicolas Jarry nur knapp die Nase vorne.

Trotzdem schicken die Buchmacher für Tennis Wetten den Deutschen mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,35 als klaren Favoriten auf den Court. Sportwetten-Tipper bekommen für einen Erfolg des Chilenen Quoten im Schnitt von 3,12.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Zverev vs Jarry Prognose: Setzen sich die Vorteile von Zverev auf Rasen durch?

Während Alexander Zverev bei allen anderen Major-Turnieren schon mindestens im Halbfinale stand, kam der Deutsche in Wimbledon noch nie über die vierte Runde hinaus. So ist Rasen nicht unbedingt der Lieblingsbelag des 26-Jährigen. In Halle konnten sich die Leistungen der Nummer 22 der Welt bisher aber sehen lassen. In Runde 1 ging es mit einem 6:3, 6:4 gegen Dominic Thiem los. Auch im Achtelfinale gegen den Kanadier Denis Shapovalov ließ Zverev beim 6:2, 6;4 nur wenige Spiele liegen.

Der gebürtige Hamburger tritt in Halle sehr konzentriert und selbstbewusst auf. Nach dem ersten Aufschlag konnte der ehemalige Weltranglisten-Zweite jeweils über 80 Prozent der Punkte für sich entscheiden. Hinzu kommen harte Returns und kein verlorenes Aufschlagspiel in zwei Matches. Zverev steht in dieser Saison bei 23-15 und in Halle bei 14-6. So steht der Deutsche zum ersten Mal seit vier Jahren bei diesem Turnier wieder in der Runde der letzten Acht.

Bei den French Open zog Nicolas Jarry erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier in die vierte Runde ein. Dort musste er sich aber Casper Ruud in drei Sätzen geschlagen geben. Trotzdem spielt der Chilene das wohl beste Jahr seiner Karriere. So entschied er 2023 schon die Turniere in Santiago und Genf für sich. Die Bilanz des 27-Jährigen in diesem Jahr steht bei 27 Siegen und nur zehn Niederlagen. Um Rasen macht der Mann aus Santiago de Chile eigentlich meistens einen großen Bogen.

Sein erster Auftritt in Halle glückte allerdings. In Runde 1 gab es ein 6:3, 7:5 gegen Corentin Moutet (ATP Nr. 79). Dann folgte mit dem 7:6, 7:5 gegen den an Nummer 2 gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas sogar ein richtiger Coup. Dabei gewann die Nummer 29 der Welt 18 von 20 möglichen Punkten am Netz und hatte eine 1st-Serve-Quote von 79 Prozent. Damit glückte Jarry sein sechster Sieg gegen einen Top-10-Spieler. Zudem musste der Chilene in seinen letzten zehn Spielen nur eine Niederlage einstecken.

Zverev - Jarry Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Zverev: 2:0 Shapovalov, 2:0 Thiem, 0:3 Ruud, 3:1 Etcheverry, 3:0 Dimitrov

Letzte 5 Spiele Jarry: 2:0 Tsitsipas, 2:0 Moutet, 0:3 Ruud, 3:1 Giron, 3:1 Paul

Letzte Spiele Zverev vs Jarry: 0:2, 2:0, 2:1, 1:2

Beide Spieler standen sich schon viermal gegenüber, immer auf Sand. 2019 in Barcelona und Ende Mai 2023 in Genf siegte Jarry in drei und zwei Sätzen. In Hamburg und in Genf im Jahr 2019 konnte Zverev dafür die Duelle, auch in drei und zwei Sätzen, für sich entscheiden.

Unser Zverev - Jarry Tipp: Jarry gewinnt mindestens 1 Satz

Eigentlich gilt Jarry nicht als Rasen-Spezialist. Der Chilene befindet sich aber aktuell in der Form seines Lebens. Wer Tsitsipas in zwei Sätzen ausschaltet, muss auch vor Zverev keine Angst haben. So trauen wir der Nummer 29 der Welt mindestens einen Satz zu.