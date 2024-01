Zverev - Klein Tipp, Prognose & Quoten | Australian Open

Unser Zverev - Klein Sportwetten Tipp zum Australian Open 2024 Spiel lautet: Die deutsche Nummer 1 hatte in Runde 1 des Grand Slams in Melbourne viel Mühe. In der zweiten Runde glauben wir im Wett Tipp heute aber an eine Steigerung und einen klaren Erfolg.

Alexander Zverev war mit dem Sieg beim United Cup 2024 gut in die neue Saison gekommen. So hofft die Nummer 6 der Weltrangliste auch auf ein gutes erstes Grand-Slam-Turnier des Jahres. Doch in Runde 1 der Australian Open hatte der Hamburger mehr Mühe als erwartet. Gegen Landsmann Dominik Koepfer musste die deutsche Nummer 1 über vier Sätze gehen. In Runde 2 trifft Zverev nun auf den slowakischen Qualifikanten Lukas Klein (ATP Nr. 163).

Darum tippen wir bei Zverev vs Klein auf „3:0-Sieg Zverev“:

Lukas Klein steht nur auf Platz 163 der Weltrangliste

Der Slowake hat in seiner Karriere erst ein Match bei einem Grand Slam gewonnen

Klein brauchte in Runde 1 gegen die Nummer 697 der Welt vier Sätze

Zverev vs Klein Quoten Analyse:

Zverev vs Klein Prognose: Ist die deutsche Nummer 1 nun angekommen?

Alexander Zverev hatte in der noch jungen Saison 2024 eine gute Frühform bewiesen und mit dem Team Deutschland den United Cup gewonnen. Dabei feierte die deutsche Nummer 1 auch Siege gegen die zwei Top-10-Spieler Stefanos Tsitsipas und Hubert Hurkacz. In Runde 1 der Australian Open war von diesen guten Leistungen allerdings nicht mehr allzu viel übrig. Gegen seinen Landsmann Dominik Koepfer (ATP Nr. 62) musste der Hamburger kämpfen und zittern.

Vor allem die Vorhand funktionierte nicht nach Wunsch. Hier generierte Zverev nur zwölf Winner. Zudem unterliefen dem 26-Jährigen 58 Unforced Errors (Koepfer 53). Dafür hielt ihn der insgesamt sehr gute Aufschlag im Spiel. Der Hamburger kam auf 19 Asse sowie 78 Prozent gewonnene Punkte bei erstem Aufschlag. Zudem entschied Zverev 33 von 39 Punkten am Netz für sich. Nach dem Sieg sprach Zverev davon, dass er nun einmal kein guter Erstrundenspieler sei und erstmal seinen Rhythmus finden müsse.

Im März 2021 feierte Lukas Klein sein Einzel-Debüt auf der ATP-Tour. Etwas mehr als ein Jahr später sicherte sich der Slowake seinen ersten Challenger-Titel. Zudem ging er 2022 erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier an den Start (Wimbledon). Im gleichen Jahr kam in Alicante auch der zweite Erfolg bei einem Challenger-Turnier dazu, was den 25-Jährigen auf Rang 133 der Weltrangliste und damit auf die beste Platzierung seiner Karriere brachte. In diesem Jahr musste Klein schon durch zwei Qualifikationen.

Erst qualifizierte sich der Slowake mit zwei Siegen fürs Turnier in Brisbane, schied dort aber im Achtelfinale gegen Matteo Arnaldi (ATP Nr. 41) in drei Sätzen aus. Dann musste Klein drei Runden überstehen, um erstmals bei den Australian Open ins Hauptfeld einzuziehen. Dort feierte der Mann aus Spisska Nova Ves mit dem 7:6, 4:6, 7:6 und 6:3 gegen Soon Woo Kwon (ATP Nr. 697) den ersten Erfolg seiner Karriere bei einem Major. Der Slowake servierte dabei 16 Asse (zu 6 Assen) und 59 Winner (zu 30 Winner).

Zverev - Klein Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Zverev: 3:1 Koepfer, 2:1 Hurkacz, 1:2 De Minaur, 2:0 Tsitsipas, 2:1 Mannarino

Letzte 5 Spiele Klein: 3:1 Kwon, 2:0 Napolitano, 2:1 Kudia, 2:1 Trungelliti, 1:2 Arnaldi

Letzte Spiele Zverev vs Klein: -

Unser Zverev - Klein Tipp: 3:0-Sieg Zverev

Die Auftakthürde ist geschafft! Jetzt kann das Turnier für Alexander Zverev beginnen. Wir rechnen schon stark damit, dass sich die deutsche Nummer 1 nun steigern kann, zudem ist das Zweitrunden-Los dankbar.

Während es der Hamburger in Runde 1 der Australian Open mit der Nummer 62 der Welt zu tun bekam, wartet nun lediglich die Nummer 163 des ATP-Rankings. So spricht alles für einen deutlichen 3-Satz-Sieg.