Zverev - Koepfer Tipp, Prognose, Quoten | Australian Open

Unser Zverev - Koepfer Sportwetten Tipp zum Australian Open Spiel lautet: Bislang sind zehn deutsche Profis für das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres qualifiziert. Im Wett Tipp heute droht Dominik Koepfer gegen Landsmann Alexander Zverev gleich das Aus.

Vom 14. bis zum 26. Januar steigt in Melbourne das erste Grand-Slam-Turnier des neuen Jahres. Als Titelverteidiger geht Novak Djokovic ins Rennen. Doch auch die deutsche Nummer 1 Alexander Zverev hofft auf ein gutes Turnier. Zum Auftakt der Australian Open trifft Zverev, der 2020 am Yarra River schon mal im Halbfinale stand, in Runde 1 auf seinen Landsmann Dominik Koepfer. Die Wettquoten sprechen hier eine deutliche Sprache.

Auch wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,57 bei Bwin die Wette „3:0-Sieg Zverev“.

Darum tippen wir bei Zverev vs Koepfer auf „3:0-Sieg Zverev“:

Zverev steht in der Weltrangliste auf Rang 6, Koepfer auf 50

Der Mann aus Furtwangen ist noch ohne Sieg gegen den Hamburger

Die deutsche Nummer 1 hat beim United Cup eine gute Frühform gezeigt

Zverev vs Koepfer Quoten Analyse:

Durch seine jüngsten Erfolge hat sich Alexander Zverev in der Weltrangliste wieder auf Platz 6 vorgearbeitet. So ist der Hamburger auch bei der Zverev vs Koepfer Prognose der klare Favorit der besten Buchmacher, zu denen auch Winamax gehört.

Für ein Weiterkommen der deutschen Nummer 1 werden gerade einmal Quoten im Schnitt von 1,07 aufgerufen. Auf der Gegenseite ist der Profi aus Furtwangen mit einer durchschnittlichen Siegquote von 8,93 der klare Underdog.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Zverev vs Koepfer Prognose: Kann der Außenseiter den Favoriten ärgern?

Im vergangenen Jahr hatte Alexander Zverev beim United Cup alle seine Einzel verloren und war bei den Australian Open bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Damals hatte der Hamburger aber auch die ersten Partien nach seiner schweren Sprunggelenksverletzung absolviert. Im Laufe der Saison 2023 näherte sich der 26-Jährige jedoch nach und nach wieder seiner Topform an. Ein Highlight war sicher der Halbfinaleinzug bei den French Open.

Zudem zog Zverev in die ATP Finals ein, wo er in der Gruppenphase Carlos Alcaraz besiegte. So verlief der Start in den diesjährigen United Cup auch ganz anders. Beim Turniersieg des deutschen Teams war Zverev mit vier Einzelerfolgen der entscheidende Spieler. Dabei konnte die deutsche Nummer 1 mit Stefanos Tsitsipas und Hubert Hurkacz auch zwei Top-Ten-Spieler bezwingen. Nun gehört Zverev für viele Experten in Melbourne sogar zum engeren Favoritenkreis.

Im Mai 2021 hatte Dominik Koepfer mit ATP-Platz 50 das beste Ranking seiner Karriere erreicht. Hier stand der Mann aus Furtwangen sowohl bei den French Open als auch in Wimbledon in der dritten Runde. Im darauffolgenden Jahr hatte der deutsche Profi aber lange Zeit mit einer komplizierten Armverletzung zu kämpfen und rutschte sogar aus den Top 250 der Weltrangliste heraus. Erst im Vorjahr knüpfte der 29-Jährige mit fünf Challenger-Finals und zwei Challenger-Titeln wieder an alte Erfolge an.

Das brachte ihm am Ende des Vorjahres auch eine Nominierung zum „Comeback Player of the Year“ ein. Im Jahr 2024 legte Koepfer ebenfalls gut los. Beim Challenger von Canberra ging der Deutsche als 77. des ATP-Rankings als Nummer-1-Seed ins Rennen und gab auf dem Weg zum Turniersieg auch nur einen Satz ab. Damit hat es Kopefer wieder auf Platz 50 der Weltrangliste geschafft. Bei den Australian Open ist der 29-Jährige zum dritten Mal am Start und erreichte in den letzten beiden Jahren immerhin die zweite Runde.

Zverev - Koepfer Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Zverev: 2:1 Hurkacz, 1:2 De Minaur, 2:0 Tsitsipas, 2:1 Mannarino, 2:1 Sonego

Letzte 5 Spiele Koepfer: 2:0 Mensik, 2:1 Diallo, 2:0 Goffin, 2:0 Vavassori, 2:0 Svajda

Letzte Spiele Zverev vs Koepfer: 2:1, 2:0

Im Jahr 2021 trafen die beiden deutschen Profis zweimal aufeinander. Zunächst im Halbfinale von Acapulco auf Hard Court, wo sich Alexander Zverev mit 6:4 und 7:6 durchsetzte.

Dann in der ersten Runde von Halle auf Rasen. Hier musste die deutsche Nummer 1 beim 6:4, 3:6 und 6:3 über die volle Distanz gehen.

Dominik Koepfer hat ein tolles Challenger-Turnier in Canberra gespielt. Hier bekam es der Deutsche aber nur mit Gegnern außerhalb der Top 100 der Weltrangliste zu tun. Nun trifft der Profi aus Furtwangen in Melbourne auf ein ganz anderes Kaliber.

Alexander Zverev hat beim jüngsten United Cup an seine gute Saison 2023 angeknüpft, wo er als einer der Top-8-Spieler der Saison auch bei den ATP Finals dabei sein durfte. Nun dürfte auch in Melbourne einiges möglich sein.