Zverev - Michelsen Tipp, Prognose, Quoten|Australian Open

Unser Zverev - Michelsen Sportwetten Tipp zum Australian Open 2024 Spiel lautet: Die deutsche Nummer 1 tut sich in Melbourne bisher unerwartet schwer. So rechnen wir im Wett Tipp heute in Runde 3 gegen den US-Profi Michelsen auch mit mindestens vier Sätzen.

Nach den guten Leistungen beim United Cup 2024 gehörte Alexander Zverev auch bei den Australian Open zum erweiterten Favoritenkreis. Doch die deutsche Nummer 1 tat sich in den ersten zwei Matches in Melbourne überraschend schwer. Trotzdem ist die Nummer 6 der Weltrangliste noch im Rennen und darf am Samstag erstmals auf dem Center Court ran. In der Rod Laver Arena geht es gegen den US-Amerikaner Alex Michelsen um den Einzug ins Achtelfinale.

Wir entscheiden uns hier mit einer Quote von 1,81 bei Bet-at-home für den Wett Tipp heute „Über 3,5 Sätze“.

Darum tippen wir bei Zverev vs Michelsen auf „Über 3,5 Sätze“:

Zverev hat in seinen letzten 4 Matches immer mindestens einen Satz abgegeben

Michelsen hat seine ersten beiden Spielen jeweils mit 3:1 gewonnen

Der US-Profi fühlt sich auf Hardcourt am wohlsten



Zverev vs Michelsen Quoten Analyse:

Beim Blick auf die Weltrangliste hat der Deutsche als Nummer 6 natürlich klar die Nase vorne, denn sein Kontrahent wird lediglich auf Platz 91 des ATP-Rankings geführt. So haben die Buchmacher für einen Sieg von Zverev nur eine durchschnittliche Quote von 1,16 parat.

Auf der Gegenseite wird bei der Zverev vs Michelsen Prognose ein Weiterkommen des US-Amerikaners mit Quoten im Schnitt von 5,31 belohnt. Wenn ihr bei dieser Partie etwas mehr ins Risiko gehen wollt, könnt ihr euch durch eine Freiwette absichern.

Zverev vs Michelsen Prognose: Wer zieht ins Achtelfinale ein?

Schon zum Auftakt der Australian Open 2024 hatte Alexander Zverev gegen Landsmann Dominik Koepfer (ATP Nr. 62) reichlich Mühe und kam nur in vier Sätzen eine Runde weiter. Dann traf der Deutsche auf den slowakischen Qualifikanten Lukas Klein, der eigentlich in der Weltrangliste nur auf Rang 163 geführt wird. Im vierten Satz stand Zverev dann allerdings kurz vor dem Aus. Beim Stand von 4:4 musste er einen Breakball abwehren und rettete sich ins Tiebreak.

Am Ende zog die deutsche Nummer 1 mit 7:5, 3:6, 4:6, 7:6, 7:6 doch noch in die dritte Runde ein. Der Hamburger wirkt beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres unkonzentriert und schläfrig. Zudem lässt der 26-Jährige Energie und Emotion vermissen. Zudem ließ sich Zverev von Klein zu sehr in die Defensive drängen und spielte viel zu passiv. Verlass war dafür in beiden Runden auf sein Aufschlagspiel. Immerhin feierte der Deutsche seinen 400. Sieg auf der ATP-Tour und ist seit 17 Partien gegen Qualifier ungeschlagen.

Alex Michelsen tauchte 2022 erstmals auf der ATP-Tour auf. In der vergangenen Saison konnte der Kalifornier seinen ersten Challenger-Titel gewinnen. Erst nach seinem ersten Finaleinzug bei einem ATP-Tour-Event, bei den Hall of Fame Open in Newport, entschied sich der heute 19-Jährige auch offiziell für eine Karriere als Tennisprofi. Bis zum Ende des Jahres kamen dann das erste Weiterkommen bei einem Grand-Slam-Turnier (US Open gegen Albert Ramos Vinolas) und der zweite Challenger-Titel hinzu.

So nahm Michelsen auch an den Next Generation ATP Finals teil, verlor dort aber alle drei Spiele in der Gruppenphase. In diesem Jahr hatte sich der US-Profi jeweils erfolgreich für die Turniere von Brisbane und Adelaide qualifiziert, schied aber beide Male in Runde 1 gleich wieder aus. Der erste Tour-Level-Sieg 2024 folgte dann in Melbourne in vier Sätzen gegen James McCabe (ATP Nr. 269). Danach setzte sich der Teenager auch in vier Sätzen gegen Jiri Lehecka (ATP Nr. 23) durch.

Zverev - Michelsen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Zverev: 3:2 Klein, 3:1 Koepfer, 2:1 Hurkacz, 1:2 De Minaur, 2:0 Tsitsipas

Letzte 5 Spiele Michelsen: 3:1 Lehecka, 3:1 McCabe, 1:2 Borges, 2:0 Loutit, 2:0 Barrere

Letzte Spiele Zverev vs Michelsen: -



Beide Spieler treffen in der dritten Runde von Melbourne erstmals aufeinander. Von den neun Sätzen, die Alexander Zverev bei den Australian Open 2024 gespielt hat, gingen drei ins Tie-Break.

Passiert das auch im Drittrunden-Match gegen den US-Profi, bekommt ihr dafür bei Betano eine Quote von 1,55. Für mobile Tipps empfehlen wir euch die Betano Sportwetten App.

Unser Zverev - Michelsen Tipp: Über 3,5 Sätze

Von seiner starken Form zum Jahresstart ist bei Alexander Zverev aktuell nicht mehr so viel zu sehen. Es scheint so, als ob der United Cup und der Auftakt bei den Australian Open den Hamburger schon viel Kraft gekostet haben. Nun muss die deutsche Nummer 1 gewarnt sein. Denn Alex Michelsen spielte in Melbourne bisher sehr frisch und unbekümmert auf. Vor allem nutzte der US-Profi seine Breakchancen sehr effizient, während er zahlreiche Breakbälle gegen sich abwehren konnte. Nur beim Aufschlag dürfte die Nummer 6 der Welt Vorteile haben. Am Ende spricht vieles für ein enges Duell, welches mindestens über vier Sätze geht.