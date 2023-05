Zverev - Molcan Tipp, Prognose & Quoten | French Open

Bei den French Open 2022 zog Alexander Zverev ins Halbfinale ein, verletzte sich dort aber im Duell gegen Rafael Nadal schwer am Knöchel. Danach musste die deutsche Nummer 1 ganze sieben Monate pausieren. Seit seinem Comeback ist Zverev immer noch auf der Suche nach seiner Form. Dadurch ist der gebürtige Hamburger in der Weltrangliste auf Platz 27 abgerutscht. In der ersten Runde in Roland Garros 2023 tat sich der Deutsche zwar schwer, kam aber am Ende immerhin in drei Sätzen weiter. In der zweiten Runde bekommt es Zverev am Donnerstag mit dem Slowaken Alex Molcan zu tun. Die Wettquoten schlagen sich klar auf die Seite des Deutschen. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,57 bei Bet365 für die Wette „Sieg Zverev mit Satzverlust“.