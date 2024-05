Zverev - Nadal Tipp, Prognose & Quoten | French Open 2024

Unser Zverev - Nadal Sportwetten Tipp zum French Open 2024 Match lautet: Zum Auftakt in Roland Garros wartet ein unfassbarer Knaller auf die Tenniswelt. Im Wett Tipp heute dürfte aber die deutsche Nummer 1 in Runde 2 einziehen.

Die Auslosung für die French Open 2024 hat den Tennis-Fans schon in Runde 1 einen echten Kracher beschert: Alexander Zverev trifft zum Auftakt des Grand Slams gleich auf Rafael Nadal. Damit kommt es zu einer Neuauflage des Halbfinales 2022. Damals lieferte die deutsche Nummer 1 dem Sandplatzkönig einen tollen Fight, ehe sich Zverev im zweiten Satz mit sieben Bänderrissen im rechten Knöchel die schwerste Verletzung seiner Karriere zuzog. Der Hamburger brauchte lange, um sich davon zu erholen, ist inzwischen aber wieder ganz der Alte und geht gegen den Spanier als Favorit auf den Court.

Unser Wett Tipp heute: „Sieg Zverev HC -1,5″ mit einer Quote von 1,55 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Zverev vs Nadal auf „Sieg Zverev HC -1,5″:

Zverev hat das Masters in Rom gewonnen

Nadal hat 3 von 8 Matches im Jahr 2024 auf Sand verloren

3 der letzten 4 Duelle zwischen beiden Spielern gingen an den Deutschen

Zverev vs Nadal Quoten Analyse:

Alexander Zverev geht als Nummer 4 der Welt ins zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres. Rafael Nadal ist dagegen auf Rang 276 abgerutscht. Für die besten Buchmacher, die auch die besten Sportwetten Apps im Angebot haben, ist die Sache damit klar.

Für einen Sieg des Deutschen bekommt ihr gerade mal Quoten zwischen 1,22 und 1,26. Für ein Weiterkommen des Spaniers gibt es dagegen Quoten im Schnitt von 4,05.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Zverev vs Nadal Prognose: Kassiert der Sandplatzkönig seine vierte Niederlage in Paris?

Für Alexander Zverev begann das Jahr mit einem Sieg beim United Cup und dem Einzug ins Halbfinale bei den Australian Open. Dort musste sich der Hamburger knapp in fünf Sätzen seinem Erzrivalen Daniil Medvedev geschlagen geben. Danach ging es bei den Masters von Indian Wells (Aus gegen Alcaraz) und Miami (Aus gegen Dimitrov) bis ins Viertel- und ins Halbfinale. Das Masters in Rom konnte die deutsche Nummer 1 für sich entscheiden und feierte damit eine perfekte Generalprobe für die French Open.

Sicherlich hat die Konkurrenz aktuell mit Verletzungen zu kämpfen. So war der Weg zum Titel in Rom auch nicht mit den ganz großen Gegnern gepflastert. Doch im gesamten Turnierverlauf gab der Deutsche nur einen Satz ab. Da der Hamburger aktuell in toller Form ist, geht er in Paris als klarer Titelkandidat an den Start. Der 27-Jährige will endlich sein erstes Grand-Slam-Turnier gewinnen. Im vergangenen Jahr scheiterte Zverev im Halbfinale von Roland Garros an Casper Ruud.

Rafael Nadal befindet sich auf Abschiedstour. Nach diesem Jahr soll Schluss sein. Der Körper macht nicht mehr mit. 2023 konnte der Spanier nur drei Matches zu Beginn der Saison in Down Under bestreiten und rutschte im ATP-Ranking weit ab. Durch die vielen Pausen und Verletzungen ist der 37-Jährige weit von seiner Bestform entfernt. Zuletzt konnte der Mann aus Manacor immerhin die Turniere von Barcelona, Madrid und Rom spielen. Doch auf seinem Lieblingsbelag gewann er 2024 auch nur fünf von acht Matches.

Gegen Alex de Minaur (ATP Nr. 11), Jiri Lehecka (ATP Nr. 24) und Hubert Hurkacz (ATP Nr. 8) setzte es jüngst jeweils 2-Satz-Niederlagen. Nun will sich Nadal eigentlich gebührend von seinem Lieblingsturnier verabschieden. Der Sandplatzkönig hat im Stade Roland Garros eine Matchbilanz von 112:3. Er verlor also bei diesem Grand Slam gerade mal drei Spiele. Außerdem stand der Spanier 14 Mal im Finale und verließ den Court jedes Mal als Sieger. Nicht einmal musste er in einem Endspiel über fünf Sätze gehen.

Zverev - Nadal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Zverev: 2:0 Jarry, 2:1 Tabilo, 2:0 Fritz, 2:0 Borges, 2:0 Darderi

Letzte 5 Spiele Nadal: 0:2 Hurkacz, 2:1 Bergs, 0:2 Lehecka, 2:1 Cachin, 2:0 De Minaur

Letzte 5 Spiele Zverev vs Nadal: 0:1, 0:2, 2:0, 2:0, 2:0

Rafael Nadal führt die Bilanz gegen Alexander Zverev mit 7:3 an. Das letzte Duell der beiden war wie schon erwähnt das Halbfinale der French Open 2022, als der Deutsche beim Stand von 6:7, 6:6 verletzt aufgeben musste.

Vor diesem Spiel hatte der Hamburger aber drei der letzten vier Matches gegen den Spanier für sich entschieden. In insgesamt fünf Sandplatz-Duellen feierte die deutsche Nummer 1 lediglich einen Erfolg.

Unser Zverev - Nadal Tipp: Sieg Zverev HC -1,5

Ein Auftaktmatch gegen den Sandplatzkönig und Publikumsliebling ist für Alexander Zverev natürlich die denkbar schwierigste Aufgabe. Kann der Spanier den Traum des Deutschen vom ersten Grand-Slam-Titel schon in Runde 1 beenden? Schaut man auf den bisherigen Saisonverlauf, ist das unwahrscheinlich. Nadal kam im Laufe der Sandplatzsaison bisher bei weitem nicht an sein altes Leistungsniveau heran. Der 37-Jährige überlegte lange, ob er bei seinem Lieblingsturnier überhaupt starten soll.

Die deutsche Nummer 1 spielte dagegen ein beeindruckendes Masters in Rom, brachte im Finale gegen Jarry 80 Prozent seiner ersten Aufschläge ins Feld und verlor insgesamt nur fünf Punkte bei eigenem Service.

Sicher fühlt sich Nadal in Roland Garros besonders wohl und dürfte sich im Vergleich zu seinen letzten Leistungen steigern. Das reicht wohl für den Gewinn eines Satzes. Am Ende dürfte aber der Favorit in die 2. Runde einziehen.