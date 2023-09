Zverev - Sinner Tipp, Prognose & Quoten | US Open 2023

Unser Zverev - Sinner Tipp zum US Open 2023 Spiel lautet: Auf Alexander Zverev wartet im Achtelfinale die schwerste Aufgabe im bisherigen Turnierverlauf. Doch gegen den Italiener spielt der Deutsche recht gerne und dürfte auch dieses Mal als Sieger vom Platz gehen.

Alexander Zverev spielt bei den US Open 2023 ein gutes Turnier und zog zum vierten Mal in Folge in die Runde der letzten 16 in Flushing Meadows ein. Doch im Achtelfinale wartet mit dem Weltranglisten-Sechsten Jannik Sinner (ATP Nr. 6) die bisher schwerste Aufgabe auf den Hamburger. Der Sieger aus diesem Duell trifft dann im Viertelfinale wahrscheinlich auf Superstar Carlos Alcaraz.

Während sich die Quoten hier für den Italiener aussprechen, trauen wir dem Deutschen mit einer Quote von 2,30 bei Interwetten den Sieg zu.

Darum tippen wir bei Zverev vs Sinner auf „Sieg Zverev“:

Zverev führt den direkten Vergleich mit 3:1 an

Die US-Open Bilanz des Deutschen steht bei 21:7

Die deutsche Nummer 1 stand bei den letzten beiden Grand-Slams in New York immer mindestens im Halbfinale

Zverev vs Sinner Quoten Analyse:

Die Buchmacher orientieren sich bei der Zverev vs Sinner Prognose an der Weltrangliste.

So geht der Italiener als Nummer 6 mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,61 als Favorit ins Rennen. Fürs Weiterkommen des Deutschen (ATP Nr. 12) werden Quoten im Schnitt von 2,37 aufgerufen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Zverev vs Sinner Prognose: Kann Zverev weiter auf sein Service setzen?

In Runde 1 der US Open gegen den Australier Aleksandar Vukic blieb Alexander Zverev noch ohne Satzverlust. Danach musste der Hamburger im Duell gegen seinen Landsmann Daniel Altmaier über vier Sätze gehen, setzte sich am Ende aber verdient mit 7:6, 3:6, 6:4, 6:3 durch. In Runde 3 des Turniers traf die deutsche Nummer 1 dann auf Grigor Dimitrov, der eigentlich zu seinen „Lieblingsgegnern“ gehört. In den ersten beiden Sätzen, die beide im Tiebreak entschieden wurden, spielten die beiden Profis brillantes Tennis.

Dimitrow stellte die Nummer 12 der Welt vor allem mit vielen Slice-Schlägen vor Probleme. Erst ab dem dritten Satz wurde der Bulgare müde. So konnte Zverev den 6:7, 7:6, 6:1, 6:1-Sieg eintüten. Erneut wurde deutlich, wie gut das Grand-Slam-Turnier in New York City dem Deutschen mit 21 Siegen in 28 Partien liegt. Zudem ist der 26-Jährige nicht leicht zu breaken. Hinzu kamen gegen Dimitrov 15 Asse, ein Doppelfehler, 43 Winners (27 Unforced Errors), 71 Prozent Punkte nach dem 1. Aufschlag und 70 Prozent Punkte nach dem zweiten Service.

Beim ATP-1000-Turnier in Toronto feierte Jannik Sinner eine gelungene Generalprobe und sicherte sich den ersten Masters-Titel seiner Karriere. Die größten Herausforderungen waren hier Tommy Paul (ATP Nr. 14) und Alex de Minaur (ATP Nr. 18). Beim Masters von Cincinnati war für den Südtiroler dagegen schon in Runde 1 gegen Dusan Lajovic (ATP Nr. 66) Endstation. Beim letzten Grand-Slam-Event des Jahres war die Nummer 6 der Welt aber wieder zur Stelle. Gegen Yannick Hanfmann und Lorenzo Sonego blieb Sinner ohne Satzverlust.

Etwas mehr Mühe hatte der Sextner in Runde 3 gegen Stan Wawrinka. Hier kam Sinner „nur“ auf 61 Prozent gewonnene Punkte beim eigenen Aufschlag sowie lediglich 43 Prozent gewonnene Return-Punkte. Zudem leistete sich der Italiener 61 unerzwungene Fehler. Dafür war er am Netz stark (21 Punkte von 26). So zog der 22-Jährige mit einem 6:3, 2:6, 6:4, 6:2 in die nächste Runde ein. Gegen Top-10-Spieler tut sich der Mann aus Innichen mit nur 13 Siegen in 39 Partien schwer.

Zverev - Sinner Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Zverev: 3:1 Dimitrov, 3:1 Altmaier, 3:0 Vukic, 0:2 Djokovic, 2:0 Mannarino

Letzte 5 Spiele Sinner: 3:1 Wawrinka, 3:0 Sonego, 3:0 Hanfmann, 0:2 Lajovic, 2:0 De Minaur

Letzte Spiele Zverev vs Sinner: 2:1, 3:0, 2:0, 1:3

Das erste Duell der beiden Profis im Achtelfinale 2020 konnte Jannik Sinner in vier Sätzen für sich entscheiden. Die folgenden drei Vergleiche gingen aber an den Deutschen, so auch im Achtelfinale bei den US Open 2021. Hier gewann Zverev mit 6:4, 6:4, 7:6.

In drei der vier Aufeinandertreffen wurde auch ein Tiebreak gespielt. Passiert das auch dieses Mal, gibt es dafür bei Interwetten eine Quote von 1,50.

Unser Zverev - Sinner Tipp: Sieg Zverev

Beide Spieler haben bisher ein sehr solides Turnier gespielt. Alexander Zverev hat einen Satz mehr liegen gelassen, hatte aber auch die etwas schwereren Gegner. Das Spiel von Jannik Sinner liegt dem Deutschen bisher recht gut. Er lässt sich nicht beeindrucken, bleibt bei seinem Matchplan und kann den Italiener bei wichtigen Punkten auch immer wieder ausspielen. Da die Nummer 6 der Welt in der letzten Runde auch deutlich fehlerhafter agierte, trauen wir Zverev in einem engen Spiel über vier oder fünf Sätze den Sieg zu.