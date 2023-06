Zverev - Tiafoe Tipp, Prognose & Quoten | French Open

Unser Zverev - Tiafoe Tipp zum French Open Spiel lautet: Kommt Zverev in Paris nun richtig ins Rollen? Gegen den US-Amerikaner Tiafoe in Runde 3 ist der Deutsche zwar der Favorit, dürfte aber wohl seinen ersten Satz verlieren.

Findet Alexander Zverev langsam wieder zurück zu seiner Bestform? Am Donnerstag wurde die Zweitrunden-Partie des Deutschen bei den French Open kurzfristig und eher zufällig auf den Centre Court Philippe Chatrier verlegt. So kehrte die deutsche Nummer 1 nach exakt 363 Tagen auf den Platz zurück, auf dem er sich im Juni 2022 im Halbfinale gegen Rafael Nadal so schwer verletzt hatte. Doch beim 6:4, 6:2, 6:1 gegen den Slowaken Alex Molcan spielte der Deutsche eines seiner besten Matches in diesem bislang so verkorksten Jahr. Was ist für Zverev in Paris nun möglich? Der ehemalige Weltranglisten-Zweite trifft am Samstag nun mit dem an Nummer 12 gesetzten US-Amerikaner Frances Tiafoe erstmals auf einen Topspieler. Wir entscheiden uns bei diesem Match mit einer Quote von 1,52 bei Betano für die Wette „Über 3,5 Sätze“.

Darum tippen wir bei Zverev vs Tiafoe auf „Über 3,5 Sätze“:

Zverev ist bei den French Open noch ohne Satzverlust.

Tiafoe steht auf ATP Rang 12.

Die Bilanz der beiden Spieler auf Sand im Jahr 2023: 10:5 (Zverev) und 8:3 (Tiafoe).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Zverev vs Tiafoe Quoten Analyse:

Schaut man auf die Weltrangliste, müsste Frances Tiafoe auf Platz 12 im Duell gegen Alexander Zverev auf Rang 27 eigentlich der Favorit sein.

Doch die Buchmacher, unter denen sich auch einige Wettanbieter ohne Steuer befinden, schlagen sich bei der Zverev vs Tiafoe Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,40 klar auf die Seite des Deutschen. Für einen Erfolg des US-Amerikaners gibt es Quoten im Schnitt von 2,96.

Zverev vs Tiafoe Prognose: Setzt Zverev den Aufwärtstrend fort?

Zum Auftakt gegen den Südafrikaner Lloyd Harris (ATP Nr. 294) hatte Alexander Zverev zwar auch in drei Sätzen gewonnen, aber in den ersten zwei Durchgängen hatte der Deutsche jeweils über das Tiebreak gehen müssen. Erst das 6:1 in Satz 3 fiel standesgemäß aus. Gegen Alex Molcan (ATP Nr. 86) war der Hamburger von Beginn an mutig sowie aggressiv und drückte der Partie seinen Stempel auf.

Vor allem von der Grundlinie präsentierte sich Zverev im Vergleich zu den vergangenen Partien deutlich verbessert. Dabei gab die deutsche Nummer 1 zu, dass er vor der Rückkehr an den Ort seines Unfalls schrecklich nervös gewesen sei. Somit steht Zverev zum siebten Mal in Roland Garros in Runde 3 und kann in Paris eine Bilanz von 25:7 vorweisen. Mit dem Einzug in die Halbfinal-Spiele in Dubai und Genf kommt der Deutsche 2023 auf eine Statistik von 18 Siegen und 14 Niederlagen. Auf Sand lautet der Record immerhin 10:5.

Frances Tiafoe sicherte sich schon im Alter von 20 Jahren seinen ersten von zwei ATP-Titeln und wurde damit der jüngste US-amerikanische ATP-Tour-Sieger seit Andy Roddick im Jahr 2002. Bei den US Open 2022 zog der Profi aus Maryland erstmals in ein Grand-Slam-Halbfinale ein. Auf dem Weg in die Runde der letzten Vier hatte Tiafoe in Runde 4 auch Rafael Nadal in vier Sätzen besiegt.

In diesem Jahr kam in Houston/Texas sein erster Titel auf Sand hinzu. Auf den europäischen Ascheplätzen tut sich Tiafoe aber etwas schwerer. So kam er zuletzt in Barcelona, Madrid und Rom nie über die Runde der besten 32 Spieler hinaus. In Paris startete der US-Profi mit einem 6:3, 6:4, 6:2 gegen den Serben Filip Krajinovic (ATP Nr. 93). Beim Zweitrunden-Sieg gegen den Russen Aslan Karatsev (ATP Nr. 62) ließ er beim 3:6, 6:3, 7:5, 6:2 den ersten Satz liegen.

Zverev - Tiafoe Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Zverev: 3:0 Molcan, 3:0 Harris, 0:2 Jarry, 2:0 Wu, 2:0 Eubanks

Letzte 5 Spiele Tiafoe: 3:0 Krajinovic. 4:1 Karatsev, 1:2 Musetti, 2:1 Altmaier, 0:2 Cachin

Letzte 5 Spiele Zverev vs Tiafoe: 2:0, 2:0, 3:2, 2:0, 2:0

Der direkte Vergleich der beiden Profis spricht klar für Zverev. In sieben Duellen kassierte der Deutsche nur eine Niederlage. Diese Pleite setzte es in der zweiten Runde 2017 in Cincinnati. Fünf der sechs Siege gegen Tiafoe schaffte der Deutsche sogar ohne Satzverlust. Nur in Runde 2 der US Open 2019 ging es über fünf Sätze. Am Samstag kommt es zum ersten Kräftemessen auf Sand.

Unser Zverev - Tiafoe Tipp: Über 3,5 Sätze

Die deutschen Fans dürfen hoffen. Alexander Zverev scheint auf dem Weg zurück zu alter Stärke zu sein. Doch nun wartet bei den French Open 2023 mit dem US-Amerikaner Tiafoe die erste wirklich harte Nuss. Gegen den Mann aus Maryland hat der Deutsche viele gute Erfahrungen gesammelt. Doch ob es dieses Mal auch reicht, ist fraglich. Denn auch Tiafoe ist dieses Jahr auf Sand mit einer Bilanz von 8:3 stark. Wir sind guter Dinge, gehen aber auf Nummer sicher und rechnen mit einer engen Partie, die über mehr als drei Sätze geht.