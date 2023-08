Zverev - Vukic Tipp, Prognose & Quoten | US Open

Unser Zverev - Vukic Tipp zum US Open Spiel lautet: Rechtzeitig zum letzten Major-Turnier des Jahres nähert sich Alexander Zverev immer mehr seiner Bestform an. Das dürfte sich in einem glatten Erstrunden-Sieg widerspiegeln.

Bei den US Open 2020 stand Alexander Zverev zum ersten und bisher einzigen Mal in einem Grand-Slam-Finale. Dort musste sich die deutsche Nummer 1 nach einer 2:0-Satzführung am Ende doch noch dem Österreicher Dominic Thiem geschlagen geben. Voraussichtlich am Dienstag steigt der Hamburger in die US Open 2023 ein und hofft beim letzten Major-Turnier des Jahres wieder auf ein gutes Ergebnis.

In Runde 1 geht es gegen den Australier Aleksandar Vukic. Für die Buchmacher ist der Deutsche hier der klare Favorit. Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,82 bei NEObet die Wette „Sieg Zverev mit 3:0″.

Darum tippen wir bei Zverev vs Vukic auf „Sieg Zverev mit 3:0″:

Alexander Zverev steht in der Weltrangliste auf Platz 12

Die deutsche Nummer 1 kam in Cincinnati bis ins Halbfinale

Vukic steht erstmals bei den US Open im Hauptfeld

Zverev vs Vukic Quoten Analyse:

Schaut man auf die Weltrangliste, hat Alexander Zverev mit Aleksandar Vukic nicht das einfachste Los erwischt. Der Australier wird aktuell immerhin auf Platz 50 des ATP-Rankings geführt. Bisher konnte der 27-Jährige aber bei einem Major-Turnier nur zwei Erstrunden-Matches gewinnen und steht bei den US Open 2023 erstmals im Hauptfeld.

So schicken die Bookies, unter denen sich auch einige Wettanbieter ohne Steuer befinden, bei der Zverev vs Vukic Prognose die deutsche Nummer 1 mit Siegquoten im Schnitt von 1,10 als klaren Favoriten auf den Court. Für einen Sieg des Außenseiters werden durchschnittliche Quoten von 7,34 bezahlt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Zverev vs Vukic Prognose: Wie gut kommt Zverev ins Turnier?

Alexander Zverev zählt bei den US Open 2023 zum erweiterten Kreis der Titelanwärter. Dieses Standing hat sich der Deutsche zum Beispiel mit dem Sieg Ende Juli beim ATP-500-Turnier in Hamburg, dem ersten Titel seit den ATP-Finals 2021 in Turin, verdient. Zudem spielte der 26-Jährige ein ganz starkes Masters in Cincinnati. Hier feierte die deutsche Nummer 1 mit dem 6:4, 5:7, 6:4 gegen Daniil Medvedev im Achtelfinale den ersten Erfolg gegen einen Top-10-Profi seit seinem Comeback nach einer Verletzungspause.

Im Halbfinale musste sich Zverev zwar dann mit 6:7, 5:7 dem späteren Sieger Novak Djokovic geschlagen geben, doch der Hamburger lieferte dem „Djoker“ ein Duell auf Augenhöhe und bekam für seine Leistung, trotz Niederlage, viel Beifall. Durch die guten Ergebnisse ist Zverev in der Weltrangliste auch wieder auf Platz 12 geklettert und hat einiges an Selbstvertrauen getankt. Im Singles Race liegt der Hamburger sogar auf Rang 8. Doch auch ein Ausrutscher ist immer wieder mal drin, wie das frühe Aus gegen Davidovich-Fokina beim Masters in Toronto zeigte.

Aleksandar Vukic spielt seit 2018 als Tennisprofi. Im Jahr 2022 gewann der Australier mit montenegrinischen Wurzeln sein erstes Challenger-Turnier. Im Mai diesen Jahres kam mit dem Erfolg im südkoreanischen Busan der zweite Challenger-Titel hinzu. Hier profitierte Vukic im Finale aber von der verletzungsbedingten Aufgabe seines Landsmanns Max Purcell. In diesem Jahr schaffte es der 27-Jährige erstmals unter die Top 50 der Weltrangliste.

Das glückte durch den ersten Einzug in ein ATP-Finale. Beim ATP 250 von Atlanta gab es aber dann im Finale gegen Taylor Fritz eine 5:7, 7:6 und 4:6-Niederlage. Zudem stand Vukic beim Masters in Toronto immerhin in der Runde der letzten 16. Bei Grand Slams konnte der Australier bei den Australian Open 2022 und Wimbledon 2023 jeweils einen Auftaktsieg feiern. Die Generalprobe für die US Open 2023 missglückte. Beim ATP-250-Turnier von Winston-Salem erwischte es die Nummer 50 der Welt in der Vorwoche schon in Runde 2.

Zverev - Vukic Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Zverev: 0:2 Djokovic, 2:0 Mannarino, 2:1 Medvedev, 2:0 Nishioka, 2:0 Dimitrov

Letzte 5 Spiele Vukic: 1:2 Baez, 2:1 Van Assche, 0:2 Monfils, 2:1 Korda, 2:0 Coric

Letzte Spiele Zverev vs Vukic: -

Beide Spieler treffen in Runde 1 der US Open erstmals aufeinander. Da sich Zverev zum Auftakt eines Majors oftmals schwer tut, stellt sich die Frage, ob der Deutsche ohne Satzverlust weiterkommt und ob er gegen den Australier ins Tiebreak muss?

Bei Buchmacher Interwetten, der für seine Neukunden aktuell den Interwetten Bonus parat hat, gibt es für die Wette „Tiebreak ja“ eine Quote von 1,80.

Unser Zverev - Vukic Tipp: Sieg Zverev mit 3:0

Auf den ersten Blick ist das Erstrunden-Los von Alexander Zverev gar nicht so einfach. Doch der Deutsche hatte sich zuletzt bei den US Open stets wohl gefühlt und erreichte bei seinen letzten beiden Teilnahmen immer das Halbfinale. Zudem glückte die Generalprobe in Cincinnati. So trauen wir der deutschen Nummer 1 ein Weiterkommen ohne Satzverlust zu.